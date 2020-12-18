Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции

США в своём рвении противостоять России через санкции против Турции достигли обратного результата: обеспечили тактическую победу Москве на Украине, потеряли влияние в Средиземноморье и способствовали дальнейшему выходу российского оружия на рынок Турции.

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США ввели санкции против Турции, чтобы наказать Россию

Сайт Госдепа опубликовал в четверг обращение госсекретаря Майка Помпео к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

В нём говорится, что ввод 14 декабря санкций США был неизбежен в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Заметим, что CAATSA стал федеральным законом США в июле 2017 года, он вводил санкции в отношении стран и компаний, закупающих военное оборудование у России.

"Госсекретарь Помпео дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка Турцией системы С-400 ставит под угрозу безопасность американского персонала и военной техники и дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности. Госсекретарь подчеркнул, что цель санкций — помешать России получить существенные доходы, доступ и влияние, и они не предназначены для подрыва военного потенциала или боевой готовности Турции или любого другого союзника или партнера США", — говорится в заявлении.

США могут бомбить турецкие гарнизоны

Как сказал "Правде.Ру ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, эти ракеты, действительно, угрожают персоналу США, в том случае, если США решат бомбить турецкие гарнизоны.

Эксперт не исключает, что такое желание у Вашингтона может возникнуть в Сирии или в Ливии, потому что США поддерживали путч в Турции против Реджепа Эрдогана в 2016 году. Именно поэтому российские ЗРК Турции нужны, и Турция "совершенно понимает, что она делает".

Что касается доступа к ВС Турции, то Помпео, по мнению эксперта, имеет ввиду доступ на турецкий рынок российских вооружений. По словам Михаила Александрова, любая страна, которая хочет проводить независимую политику, должна иметь вооружение из разных источников, и Турция это последовательно осуществляет.

Угроза попасть под CAATSA не остановила Реджема Эрдогана. Осенью 2017 года Анкара заключила сделку по покупке ЗРК С-400 с передачей технологий. В июле 2019 года поставлена первая батарея. Неделей позже Соединенные Штаты исключили Турцию из программы по производству истребителя F-35. Турция при этом потеряла до 10 млрд долларов, уже вложенных в проект, и вот, наложены обещанные санкции.

Санкции США против Турции подрывают её суверенитет

Санкции в отношении руководства Управления оборонной промышленности (SSB) Турецкой Республики, включают:

— запрет на выдачу определенных экспортных лицензий и разрешений США на любые товары или технологии, переданные SSB; -запрет на ссуды или кредиты со стороны финансовых учреждений США для SSB на общую сумму более 10 миллионов долларов в любой 12-месячный период; -запрет на помощь Экспортно-импортного банка США для экспорта в SSB; -требование к Соединенным Штатам противодействовать займам международных финансовых организаций в пользу SSB; — введение санкций полной блокады активов и визовых ограничений для высших должностных лиц главного оборонного ведомства Турции, в частности для главы агентства Исмаила Демира.

То есть, это, по сути, секторальные санкции. Не случайно Эрдоган назвал их нападением на суверенные права страны.

"Их истинное предназначение — сделать нас зависимыми в сфере оборонной промышленности. Мы будем работать вдвое больше, чтобы сделать нашу оборонную промышленность еще более независимой", — сказал Эрдоган в эфире турецкого телеканала NTV.

По мнению Михаила Александрова, Эрдоган не может никому показать, что он поступается суверенитетом Турции. Для него это уже принципиальный политический вопрос, а американцы "явно перегнули палку с санкциями".

"Теперь Эрдоган уже точно не откажется от контракта с Россией", — сказал эксперт.

Украина может не получить турецкое оружие

Наказывая Турцию в показательной для других стран экзекуции, США не только ослабили турецко-американский альянс в НАТО, но также ослабили Украину, что означает для России тактическую победу.

Дело в том, что недавно Исмаил Демир подписал военное соглашение с Киевом о совместном производстве корветов и ударных беспилотников. По словам украинского министра, речь идет о проектах, призванных радикально усилить возможности Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Но есть большая вероятность того, что указанные в санкциях кредитные ограничения и запрет на экспортные лицензии заблокируют дальнейшее военное сотрудничество между Турцией и Украиной и не позволит последней нарастить свой потенциал в Чёрном море.

Россия предложит больше оружия Турции

Украиной дело не ограничивается. Турция имеет сильные позиции на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Присутствует в Сирии, Ираке, Ливии, Азербайджане, Персидском заливе, Африке, Европе — по вопросу беженцев, в восточном Средиземноморье — по территориальным спорам с Грецией.

Нанося ущерб отношениям с Турцией, США ослабят свои возможности влиять на события во всех во всех этих стратегических регионах, увеличивая шансы России, в том числе, для дальнейшего выхода на турецкий рынок вооружений.

"Санкции против главы управления оборонной промышленности Турции это серьезная обида для него. Человек затаит злобу на американцев. Но это нам откроет возможности в дальнейшем для выхода на турецкий рынок, например, по самолетам, танкам ", — сказал "Правде.Ру" Михаил Александров.

США геостратегически проигрывают России

В конфликте с Турцией ярко проявилась неспособность США действовать конструктивно и исправлять свои ошибки, что приводит к геостратегическим просчётам. Казалось бы надо исправлять последствия поддержки неудачной попытки государственного переворота, которую проамериканские военные предприняли 16 июля 2016 года. Провал заговора привел к ускорению антизападного дрейфа президента Эрдогана и дрейфа в строну другого влиятельного игрока в регионе — России.

Нет бы здесь пойти на извинения и выдать оппозиционера Гюлена обвиняемого в Турции в терроризме, но самомнение и самолюбование не позволило, отношения Анкары с Вашингтоном с тех пор все время осложнялись и далеки от урегулирования.

Вашингтону пора посмотреть как Россия при отсутствии такой "мягкой силы", как у США, прекрасно реализует свои шансы. Россия и Турция В 2015 году, после уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24М, находились на пороге вооруженного конфликта или, во всяком случае, в ситуации конфронтации, которая полностью исключала всякую возможность военно-технического сотрудничества. Однако после понятных санкций, Анкара извинилась и отношения стали последовательно улучшаться, сегодня везде страны находят компромиссы.

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