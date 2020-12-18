Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу

Владимир Путин в прямом эфире 17 декабря заявил, что Россия будет усиливать поддержку Донбассу. Это будет белорусский вариант — аттракцион невиданной щедрости в ущерб российским регионам?

Какое будущее у Донбасса? – рассказывает политолог

Путин понимает значение Донбасса для России

"Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее. Так что будем двигаться по этому направлению", — сказал глава государства в прямом общении с нацией 17 декабря.

Казалось бы, обнадёживающее заявление, потому что это наши люди, оставленные своей прежней родиной в тяжёлом положении. России также ни в коем случае нельзя упустить геополитический ресурс в лице Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), который очень перспективен с точки зрения человеческого и промышленного потенциала.

Его можно будет считать реализованным только в случае интеграции Донбасса в российскую экономику. Этому способствуют продолжающаяся блокада ЛДНР со стороны Украины и нежелание Киева реализовывать Минские соглашения.

Снова "аттракцион невиданной щедрости"?

Однако до сих пор у России нет чёткого плана по интеграции этих территорий, как и неизвестны принципы этого сотрудничества. Вряд ли целесообразно идти дальше по пути снижения цен на сырьё и электроэнергию, прямых финансовых влияний и возвращения контроля над активами бывшим элитам.

Это нецелесообразно, потому что:

Россия не в лучшем экономическом состоянии из-за пандемии,

прежние украинские элиты как были продажны, так и остались.

Нужны прорывные интеграционные проекты в производстве и науке, создание новых рабочих мест, налаживание сбыта произведённой продукции. Об этом встретишь редкие публикации в интернете.

Очевидный пример — интеграция с Ростовской областью

Так, например, депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий в интервью порталу "Новороссия" сообщил, что перспективна интеграция народных республик Донбасса с Ростовской областью. По словам Водолацкого, территория Донбасса и Ростовской области была едиными землями Всевеликого войска Донского с одним укладом, обычаями и культурой, сегодня в Ростовскую область от войны бежали многие дончане.

Об этом же рассказал RostovGazeta политолог и публицист Анатолий Вассерман. По его словам, исторически Донбасс включал в себя три области России: Донецкую, Луганскую и Ростовскую, где был создан металлургический центр на базе месторождений угля.

"Даже когда Донецкая и Луганская области объявили себя самостоятельными республиками, хозяйственные связи металлургического центра, хоть и ослабли, но не прекратились, уровень сохранённых хозяйственных связей между тремя областями еще достаточно высок для того, чтобы экономическая интеграция сохранялась", — сказал Вассерман.

Поддержать надо конкретные предприятия

Со своей стороны в авторской колонке для "ПолитНавигатора" депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРА Елена Панина указала, что Россия могла бы помочь Луганску в сохранении трамвайного сообщения, которое носит для ЛНР символическое значение.

"Заменить дешёвый экологичный городской трамвай на частные маршрутки и автобусы — это политическая ошибка местного руководства. Не лучший способ оптимизации транспортной системы города. Если в Луганске было целесообразно обновить трамвай, то в этом вполне могла помочь Россия. Это не только помогло бы поддержать городской транспорт, но и было бы встречено с одобрением как в РФ, так и в ЛДНР", — пишет Панина.

В своём комментарии для "Правды.Ру" Елена Панина согласилась, что Донбасс может быть интегрирован в российскую металлургию.

"Да, заводы там разрушены, но не все. Часть работает, а многие можно восстановить. И это нам очень интересно с точки зрения развития нашей экономики", — сказала депутат.

По её словам, Путин имеет в виду именно поддержку конкретных предприятий.

"Президент вчера говорил о поддержке, связанной с прямым экономическим сотрудничеством. Это значит для них рабочие места, заработную плату, а для нас это импортозамещение", — отметила Елена Панина.

"Поэтому нам надо преследовать везде свой интерес, развиваться, помогать дружественным нам странам, народам, регионам, которые если тоже будут развиваться, то это России будет выгодно и необходимо. Я думаю, что абсолютно правильный вчера был сделан уклон именно в эту сторону — в сторону развития прямых связей", — добавила депутат.

Экономисты Венского института экономических исследований (WIIW) оценили, что минимальные расходы на восстановление материальной базы Донбасса составят $9,5 млрд. Это меньше в два раза суммы кредита, который Россия выделит Египту на строительство АЭС или Турции на такой же проект. Несомненно, необходимо пересмотреть приоритеты в пользу Донбасса.