Почему Жвания выносит суд над Порошенко в ЕСПЧ и МУС

Давид Жвания получил указания от своих покровителей зачистить кланы, которые поддерживаются на Украине Джорджем Соросом, в обмен на гарантии сохранения жизни, считает украинский политолог Олег Соскин.

Я расскажу судьям в Гааге всё то, что я хотел рассказать украинскому правосудию

И про малайзийский "Боинг" Жвания тоже расскажет

Один из руководителей Майдана Давид Жвания, в своём видеозаявлении на YouTube сообщил, что во искупление своей вины перед жителями Украины, собирается выступить на заседаниях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Международного суда (МУС) в Гааге, где будут рассматриваться несколько дел по нарушениям прав человека и по преступлениям физических лиц на востоке Украины соответственно.

Жвания пояснил, что 27 ноября Большая палата ЕСПЧ приняла решение объединить несколько "донбасских" дел в одно. В рамках этого дела суд рассмотрит события в Донбассе и обстоятельства крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Потом он пойдёт на аналогичные слушания в МУС в Гааге.

"Мне есть что сказать по этому поводу, и я убежден, что голландское правосудие, в отличие от украинского, захочет услышать правду. Поэтому я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание — я готов дать показания против лиц из числа бывшего высшего руководства Украины, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, а именно: Порошенко Петра Алексеевича, Яценюка Арсения Петровича, Турчинова Александра Валентиновича, а также других", — сказал Жвания.

По словам политика, у новой власти (президента Зеленского) нет политической воли расследовать преступления Порошенко и его окружения.

Мне было прямо сказано, что преследовать бывшего президента политически не выгодно, что сейчас для этого "неудачное время", заявил Жвания.

Он намерен дать показания о том, кто именно и почему отдавал приказ послать армию в Донбасс, вместо того чтобы просто провести переговоры. Якобы это сделали те же люди, потому что не хотели делиться только что захваченной властью.

"Мы хотели "порвать" донецких, навсегда выдавить их из политики, забрать их бизнесы себе, хотели их максимально унизить. А на позицию простых людей в Донбассе нам было наплевать — мы не думали, что они возьмут в руки оружие. Мы также не верили, что в конфликт вмешается Россия", — заявил Жвания.

Политик попросил прощения у всех жителей страны. Единственное его условие в осуществлении его плана — это обеспечение ему безопасности.

Жвания знает всё обо всех

Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин, Давид Жвания как политик появился в 1991–1992 годах в связке с Николаем Мартыненко и Александром Разумковым, они имели бизнес "типа торгового дома".

По словам Олега Соскина, этот бизнес крышевался "тогдашним украинским крылом КГБ". По мнению политолога, самым большим проектом этого "торгового дома" было участие в обмене украинских ракет средней дальности с ядерными боеголовками на российское топливо для ядерных атомных станций. И Мартыненко, и Жвания были теми, кто обеспечивал доставку ядерного топлива, его загрузку и использование на атомных станциях, отметил политолог.

Кроме того, они "сидели на информационных потоках" и знают всё о том, что случилось с Виктором Ющенко (якобы отравление), "куда они его возили в Австрию, какие анализы ему делали".

Почему Жвания решился заговорить?

Олег Соскин считает, что Давид Жвания решился заговорить, потому что его патроны много денег вложили в последнюю революцию, но оказались в итоге должны.

"Жвания доказывал, что это хороший проект — делать Майдан вместе с Порошенко, Турчиновым и Яценюком. А потом получилось, что его обманули, а деньги хозяев он уже потратил и на долг пошли проценты. Он говорит: "Мы вернём". А хозяева говорят: "Где же вы возвращаете? Вас же выкинули, вообще уже в унитаз спустили", — сказал "Правде.Ру" Олег Соскин.

Поэтому, по его мнению, видимо, "дан приказ старших товарищей, которые патронировали Жванию начиная с 90-х годов, идти в атаку и уничтожить этих выгодополучателей от революции гидности". Ему деваться некуда, нужно идти до конца, уверен Олег Соскин.

США дадут гарантии Жвании

Гарантии Жвании как политическому беженцу, по мнению политолога, дадут США, а России это не нужно.

"Конечно, Штаты ему дадут гарантии как политическому беженцу и прикроют его. Ни Путину, ни башням Кремля это не надо", — сказал Олег Соскин.

Это, по его словам, "полнейший облом" для Турчинова, Порошенко, Парубия, Яценюка и других "соросят" — кланов Кучмы, Пинчука, Тимошенко.

"И Жвания готов под гарантии для собственной жизни всех сдать под присягой и дать соответствующие показания", — резюмировал для "Правды.Ру" Олег Соскин.

Давид Жвания был активным политиком в период президентства Леонида Кучмы, входил в близкий круг Виктора Ющенко. Затем побывал в команде Виктора Януковича, а в 2013-м поддержал Майдан и влился в ряды соратников Петра Порошенко. Политик с июня-месяца начал обнародовать на своем канале в YouTube разоблачительные заявления против майданных руководителей.

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