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Автор Любовь Степушова

Советник Путина рассказал, что означает приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена

Мир » Северная Америка » США и Канада

Получение приглашений на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерами Алексеем Навальным и Светланой Тихановской, "ничего не значит", считает советник Владимира Путина Богдан Безпалько.

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Джо Байден выслал приглашение Алексею Навальному на свою инаугурацию 20 января 2021 года. Об этом сообщил Телеграм-канал "Кремлёвская прачка" без ссылок на источник информации.

Ранее приглашение получила Светлана Тихановская, о чём она сообщила лично. Со стороны Белого дома анонсов предстоящих встреч пока не было.

Постоят "в кустах"

Как сказал "Правде.Ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, это больше символический шаг, потому что само по себе приглашение на инаугурацию "не означает ровным счетом ничего".

"Например, гражданка США, которая пожертвовала 150 долларов на предвыборную кампанию Байдена, скорее всего, тоже может получить приглашение на инаугурацию, как и сотни тысяч других граждан", — отметил эксперт.

"В каком качестве они туда приглашены? Поедут ли они туда? Где они будут присутствовать? Какой уровень приема им будет оказан? Всё это неизвестно. Но это хороший информационный повод, чтобы очередной раз выразить недовольство по отношению к России и по отношению к режиму Лукашенко", — сказал советник Путина.

Богдан Безпалько вспомнил, что Михаил Саакашвили присутствовал где-то "в кустах" на инаугурации Дональда Трампа, а Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, купил себе встречу с Трампом, но эти усилия не привели ни к каким политическим результатам.

"Так что, всё это на самом деле пока еще ничего не значит", — резюмировал Богдан Безпалько.

А что имеет значение?

Как известно, американская политика на постсоветском пространстве придерживается принципа, сформулированного экс-советником по национальной безопасности Збигневом Бжезинским. Это сдерживание России и предотвращение формирования евразийской интеграции.

Поэтому под какими бы лозунгами и по какому бы поводу не применялись санкции, они будут применяться и при Байдене. Как пишет Reuters, со ссылкой на анонимные источники, политика санкций будет главным оружием Байдена в предстоящую каденцию, они лишь подвергнутся "пересмотру".

Байден может привести антироссийские санкции в соответствии с санкциям Великобритании и Европейского союза против россиян "в связи с отравлением критика Кремля Алексея Навального", сказал  агентству "человек, знакомый с этим вопросом". 

Однако, отметим, что возможные секторальные санкции будут не столько против России, сколько против самой Америки и её капитала в России. Например, в первой пятерке многолетних экспортеров российского зерна, цена на которое поднялась и вызвала "ценовой кризис" с макаронами, три первые позиции занимают дочерние компании транснациональных корпораций. Это швейцарская Glencore, американская Cargill и французская Louis Dreyfus. На их долю приходится около половины всего зернового экспорта в последние годы, они владеют в России элеваторами, пристанями и другим имуществом.

После введения санкций против России американские нефтяные компании сократили до минимума свое присутствие в нашей стране, но европейские не только сохраняют, но и расширяют свое присутствие в России. 

По данным Московской биржи, на североамериканских инвесторов во главе с компаниями с Уолл-стрит приходится более половины иностранного капитала, вложенного в российские акции. Покупатели акций также получают доход в виде дивидендов. Их доходность по России составляет более 7%, а это более чем в два раза выше доходности индекса MSCI для стран с развивающимся рынком.

Контрсанкции по этим секторам, будут существенным ударом по западному бизнесу. 

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Темы джо байден богдан безпалько алексей навальный светлана тихановская
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