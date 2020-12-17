Жить стало хуже, жить стало страшнее: 10 лет "арабской весны"

Ровно десять лет назад, 17 декабря 2010 года, в одном из городов Туниса совершил публичное самосожжение уличный торговец Мохаммед Буазизи, товары которого конфисковала полиция. Произошедшее стало толчком к началу массовых выступлений.

Что думают жители арабских государств о "весне" спустя десять лет

Менее чем через месяц, в январе 2011 года, президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али был свергнут. Так начались события, которые в дальнейшем получили название "арабской весны". Тунис, к слову, относительно благополучно пережил те события. Чего нельзя сказать о многих других странах арабского мира…

К десятилетию начала событий британское издание The Guardian и социологическая служба YouGov провели опрос, как повлияли революции и протесты на жизнь арабских государств. О опросе приняли участие более 5200 человек из девяти стран — Судана, Туниса, Алжира, Ирака, Йемена, Сирии, Ливии, Египта.

Это, надо заметить, менее половины из числа государств, где в разное время за прошедшее время происходили волнения, порой массовые. Но тем не менее, и по этим данным можно составить представление, что думают простые люди об "арабской весне".

И очевидно, что подавляющее большинство не думает ничего хорошего. Практически во всех странах, где проходил опрос, люди заявили, что за прошедшие десять лет стали жить хуже.

Очевидно, что иного ответа было бы трудно ожидать от жителей Сирии, Йемена, Ливии, где практически все десятилетие продолжаются войны. Не слишком много оптимизма и в ответах на этот счет в Алжире, в Судане, в Ираке и в Египте. И даже в Тунисе, самом благополучном из перечисленных государств, большинство жителей полагают, что их жизнь лучше не стало.

Отцы и дети

Большинство уверено, что условиях их жизни ухудшились по сравнению с 2010 годом. Молодежь настроена более оптимистично, хотя, собственно, ничего удивительного — многие из молодых людей в силу возраста плохо помнят, как их семьи жили до 2010 года.

А вот старшее поколение в каждой из восьми стран согласились с тем, что детям, растущим сегодня, грозит худшее будущее, чем тем, кто рос в годы до "арабской весны".

Вообще говоря, президент России Дмитрий Медведев был прав, когда говорил в феврале 2011 года о событиях в Тунисе и Египте: "Давайте будем честными перед самими собой, не надо самообманываться и вводить граждан в заблуждение, это большая, сложная проблема, по которой нам придётся предпринимать очень серьёзные усилия на протяжении очень длительного периода".

Знать бы еще, сколько продлиться этот "очень длительный период"…