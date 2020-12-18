Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали

Подрывная работа Запада против России никогда не прекращалась. При администрации Байдена враждебные разрушительные действия усилятся. Какие меры могут быть применены? Как нам защититься? Для чего приняты новые законы? Почему мир скатывается к хаосу и дикости? Что, возможно, будет дальше? Какие задачи у России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Игорь Коротченко: война буквально стучится в двери

— Игорь, США увеличивают военный бюджет. Как вы сказали, они и без того постоянно совершают всяческие провокации против России. Война буквально стучится в двери. Давление будет усиливаться. По полной будет задействована украинская карта. Украина по примеру попробует примеру недавней карабахской войны можем повторить попытку блицкрига против ДНР и ЛНР. Какие ещё опасности могут быть? Как мы можем ответить?

— Со всем этим мы справляемся и сможем ответить в случае обострений, новых провокаций и так далее. А вот что действительно опасно, главная угроза — это подрыв ситуации внутри самой России.

Наша Государственная Дума принимает законы о том, что не только организация, но и гражданин, отдельно взятый индивидуум, может быть объявлен иностранным агентом. Это — тоже реакция на то, что нас подрывают и дальше будут подрывать изнутри.

Гибридная война США против России усилится

Байден обязательно будет это делать.

Будут введены, очевидно, санкции против российского государственного долга, и тогда мы можем увидеть доллар не по 75, а по 100, 120 рублей за доллар. Это — катастрофический сценарий, и американцы могут попытаться его провернуть.

Мы можем увидеть арест российских активов за рубежом.

Мы можем увидеть новые удары по экономике Германии, чтобы не дать возможность реализовать "Северный поток-2".

Мы можем увидеть удары по нашим нефтяным и газовым компаниям, а это — огромные валютные поступления, которые идут в бюджет в том числе в виде налогов и тех дивидендов, которые госкомпании перечисляют государству.

Их задача — подорвать нашу экономику, сделать то, что они уже сделали с Советским Союзом. Помните, Рейган выдвинул концепцию о том, что СССР — империя зла, и они начали всячески нам вредить, с нефтью накрутили и со всеми другими делами.

Их задачи и сейчас — такие же: обрушить экономику, чтобы были пустые полки магазинов, голодные очереди и так далее. Дальше — конвертация экономических протестов в политические требования к власти, крушение системы государственной власти, обрушение конструкции государства.

Вот это — главная угроза, которую несет нам новая администрация Байдена. Они это будут делать всеми силами, насколько смогут.

Вопрос заключается в дееспособности нашей власти, насколько она сможет купировать эти проблемы, которые скоро будут сыпаться на нашу голову, как сыпались бомбы на голову вьетнамцев, сербов и так далее. Только это будут уже экономические бомбы, которые Америка будет направлять нам.

— Понятно, что мы — главный враг Америки. А кроме нас им больше заняться нечем?…

— Это — системная борьба. Американцы не то, что спят и видят, как бы нас разрушить. Нет. Здесь действуют просто элементарные расчеты. Мы — конкуренты. Мы обладаем сопоставимым ядерным потенциалом. Поэтому наше ослабление — это мейнстрим американской политики.

Так они устроены, так у них элита устроена. Простому американцу это, конечно, не надо, он и слышать не хочет, что в России происходит, какие у нас есть успехи и проблемы. Но политическая элита США нацелена на то, чтобы управлять во всем мире.

Посмотрите, как обострились все давние конфликты и появились новые. Пошел шквал нестабильности в тех же самых США, во Франции, в Германии, в Европе. И это побуждает их только усилить давление.

Мир рушится, Россия — одна

Привычный мир рушится на наших глазах. И у нас сегодня нет союзников. Мы — в стратегическом одиночестве. Россия находится в стратегическом одиночестве. Армия, флот, оборона, промышленный комплекс — все. Нет больше никого, кто мог бы нас защитить.

Ну а качество нашей элиты, все мы знаем. Хотя недавно приняты новые законы, в соответствии с которыми российские дипломаты, сотрудники силовых министерств, ведомств, спецслужб и другие госслужащие не могут иметь двойное гражданство и вида на жительство.

Я задаю вопрос: неужели до этого из наших служб разведки, контрразведки, Министерства обороны у кого-то были виды на жительство?… Странная ситуация, мягко говоря.

И сейчас ситуация — очень опасная. Плюс коронавирус. Мир сейчас, грубо говоря, стал жить по диким законам: кто кого сожрет, тот и выживет. Поэтому наша задача — чтобы нас не сожрали.