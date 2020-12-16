Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов

Украина тяжело переживает пандемию коронавируса. И не только потому, что "ковид" ударил по экономике. На первый план вышли проблемы в медицине и сфере биологической безопасности, негативно сказались и последствия реформ, которые ранее инициировала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Медицинское обеспечение населения было провалено. Получается, что люди выживают сами по себе, не рассчитывая на помощь государства. Но благодаря утечке из СБУ вскрылись и более страшные моменты в здравоохранении Украины. Бывший офицер СБУ провел свое расследование и рассказал, как Штаты превратили Украину в биологический полигон.

И речь ниже пойдет об одной фармкорпорации, которая действовала на Украине в интересах Вашингтона.

Начнем с того, что в 2016 году в ходе заседания членами экспертного совета было принято решение не включать в Национальный перечень препараты софосбувир (Sofosbuvir) и ледипасвир+софосбувир (Ledipasvir + Sofosbuvir), поскольку они новые и стоят дорого. Производителем является американская корпорация Gilead Sciences.

А чуть позднее, в январе 2017 года, представитель корпорации просит Ульяну Супрун пересмотреть решение и включить эти препараты в Национальный перечень. Какую выгоду она от этого получила — неизвестно, но спустя месяц решение экспертного комитета было пересмотрено.

Чтобы понять ситуацию глубже, стоит обратиться к печальному опыту руководства Грузии по взаимодействию с США в медико-биологической сфере. Именно в Грузии та самая Gilead Sciences проводила испытания на местных жителях. Были рассекречены документы, где говорится о сотне погибших и получивших осложнения в ходе испытаний экспериментального препарата "Совальди", где активным веществом как раз является софосбувир. Уже давно ходят слухи, что в лабораториях Gilead Sciences трудятся не только над созданием лекарств, но и изобретают вирусы. Gilead Sciences выпустила в 1999 году препарат от птичьего гриппа "Тамифлю", а вскоре вспыхнула эпидемия этого гриппа. Акции компании мгновенно взлетели.

Стоит упомянуть и тесные связи корпорации с политическим истеблишментом в Вашингтоне. Любопытно, что 1 мая 2020 года, в разгар коронавирусной пандемии, правительство США одобрило для лечения препарат от Gilead Sciences — "Ремдесивир", разработанное в 2015 году для борьбы с Эболой. Но тогда оно не показало своей эффективности, более того, речь шла и о побочных эффектах. Но за счет лоббизма фармкомпания неплохо зарабатывает — ведь пятидневный курс "Ремдесивира" стоит почти 2,5 тысячи долларов!

Реформы, которые убивают

Реформирование системы с оглядкой на США существенно ударило по здоровью украинцев, да и эпидемиологическая обстановка в целом ухудшилась. Участились вспышки известных заболеваний, появились новые штаммы. Вместо того, чтобы сконцентрировать усилия на мерах по раннему выявлению инфекций, принимались решения, которые приводили к ослаблению эпидемиологического контроля. Например, был расформирован "Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины на водном транспорте".

Письмо директора центра в МОЗ Украины:

Во время работы Супрун небывалых масштабов достигла эпидемия кори, поскольку та запретила российские вакцины якобы ввиду их неэффективности. Хотя альтернативы при этом она не предложила.

Но если лоббирование интересов фармкомпаний США — явление довольно распространенное для всего мира, то превращение страны в испытательный полигон — это уже довольно редкий случай. В 2005 году между Украиной и США было заключено Соглашение в отношении сотрудничества в сфере недопущения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Стоит напомнить, что президентом страны в то время являлся прозападный политик Виктор Ющенко. В итоге Пентагон получил контроль над критически важными биологическими объектами Украины, также у американцев появилась возможность проводить закрытые исследования смертельных вирусов.

В 2010 году курс на подчинение Вашингтону был приостановлен Виктором Януковичем, также он поручил Службе Безопасности Украины (СБУ) разобраться, над чем конкретно работают американские эпидемиологи на территории Украины.

"Только представьте: наши специалисты имеют ограниченный доступ на биологические объекты, где хранятся образцы смертельных вирусов, а американцы как спонсоры пользуются исключительными правами, и никто их не контролирует", — отмечал Янукович.

Специалисты СБУ пришли к неутешительным выводам:

"…отдельные шаги иностранных представителей можно расценивать как действия по подрыву соответствующего научно-технического потенциала… Требования американской стороны по созданию единого хранилища патогенов противоречат принципам существующей в Украине системы ветеринарного контроля, которая предусматривает постоянную работу с патогенами на местах… Реализация этих предложений несет риск для соответствующего научно-исследовательского потенциала".

Вашингтон стремился получить данные о местах хранения особо опасных биологических агентов, токсинов на Украине, учитывая, что стоимость украинской коллекции патогенов составляет свыше 2 миллиардов долларов, то интересы США тут понятны. Более того, Вашингтон предпринимал попытки и вовсе превратить Украину в подобие биологического полигона, планировалось установить на ее территории дозорных пунктов и электронных систем передачи данных о вспышках инфекционных заболеваний и биометрических параметров населения страны на американские серверы. Причем доступ ко всем этим данным должны были иметь лишь представители США.

Из анализа СБУ:

"…Указанные действия американской стороны расцениваются отечественными экспертами как формирование собственной базы данных штаммов патогенов, которые хранятся на украинских объектах, системы их хранения, а также осуществления мониторинга и изучения военными медиками эффективности применения в конкретных регионах Украины патогенов особо опасных инфекций для создания или модернизации новых видов биологического оружия селективного типа действия (против определенной расы, генотипа, территории рождения или проживания)".

Стоит обратиться к опыту сотрудничества постсоветских стран (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан) с США в сфере уменьшения биологической угрозы. Из докладной СБУ по подписанному в 2004 году между Грузией и США соглашению следует:

"…В Грузии была проведена инвентаризация штаммов микроорганизмов, разработок и возможностей. Перечень был передан американской стороне, по результатам анализа которого в срочном порядке самолетом ВВС в США были вывезены штаммы особо опасных патогенов. Кроме заявленных в запросе МО США 18 штаммов, американской стороне были переданы на безоплатной основе также иные штаммы, а оставшиеся в Грузии копии были практически утрачены во время реформирования системы санэпидемнадзора в 2004–2008 гг. Реализация проекта привела к уничтожению системы эпидемнадзора и поставила в полную зависимость от США индикацию, идентификацию и лечение опасных вирусных заболеваний".

В итоге в 2007 году из-за уничтожения системы диагностики грузинские ветеринары не смогли вовремя идентифицировать вирус африканской чумы свиней и принять соответствующие меры.

В 2013 году сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере биобезопасности было заморожено. Но потом грянул Майдан. И новая лояльная США украинская власть продемонстрировала готовность точно исполнить любой приказ заокеанских господ. Вновь не обошлось без личного участия госпожи Супрун. Именно при ее активном содействии было одобрено создание Центрального депозитария ООМ. Но мы помним, чем закончилась такая деятельность DTRA (АУУ) МО США в Грузии.

Опыты на людях

Нынешнее украинское правительство не задает лишних вопросов. Киев делает вид, что не знает, чем занимаются американские специалисты за закрытыми дверями лабораторий на территории Украины.

В обмен на возможность тестировать свои разработки на украинских гражданах американцы модернизировали лаборатории санитарно-эпидемиологической службы ВС Украины. В течение нескольких лет под контролем американских ученых-биологов на Украине были реализованы разные биологические проекты. Украинские ученые передавали заокеанским кураторам штаммы биологического оружия и образцы биоматериала украинцев.

План оказания технической помощи:

Эксперименты Пентагона на Украине являются закрытой частью программ DTRA (АУУ) под общим шифром UP, что означает Ukrainian Project ("Украинский проект"). Самым масштабным проектом DTRA (АУУ) на Украине стал проект UP-8: "Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз". Биологи проводили опыты над украинскими военнослужащими, при этом часть из них гибла во время испытаний!

В 2016–2017 годах Управление СБУ в Херсонской области предупреждало об опасностях, предлагая взять под контроль контрразведки деятельность компании "Блек энд Витч Спешиал Проджектс Корп" (подрядчика DTRA (АУУ) МО США).

Цель таких исследований американцев - оценка угроз распространения инфекции в том или ином регионе, а также создание бактериологического оружия избирательного действия. Например, боевые вирусы будут поражать только восточных славян. Гитлер мог о таком только мечтать. При этом биолаборатории США функционируют еще и в странах Азии и Африки. Военно-биологическая деятельность США должна стать предметом международного расследования.