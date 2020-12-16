Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну

Триста шесть из 538 выборщиков проголосовали в понедельник, 14 декабря, за Джо Байдена, что ещё на шаг приблизило его к Белому дому. Проблемы Америки только начинаются.

БАЙДЕН ИЛИ ТРАМП? Ложь про выборы в США

Трамп отказывается признать поражение

На прошлой неделе Дональд Трамп написал в Twitter, что ситуация будет "резко обостряться" из-за угрозы "опасного момента" и предполагаемого государственного переворота.

"Люди расстроены, и они имеют на это право. Джорджия поддержала Трампа не только в 2016 году, но и сейчас. Это единственный штат на Глубоком Юге, который поддержал Байдена. Неужели они сошли с ума? Это резко обострится. Это очень опасный момент в нашей истории. Дело в том, что нашу страну воруют. На наших глазах происходит переворот, и общественность больше не может этого выносить", — написал Трамп. "Как может управлять страной нелегитимный президент?" — спросил он ранее в Twitter, имея в виду Джо Байдена.

Уходящий президент США таким образом отказывается признать поражение. По всей видимости, он не будет присутствовать на инаугурации своего преемника 20 января. Тем самым он саботирует традицию (скрепы) страны — мирную передачу власти от одного президента к другому. Это беспрецедентный случай в новейшей истории Америки, но и сама ситуация тоже беспрецедентна.

Почему республиканцы в массе поддерживают Трампа

Трамп имеет массовую поддержку среди избирателей. Согласно данным национального опроса Quinnipiac University от 10 декабря, 77% избирателей республиканцев считают, что мошенничество на выборах было широко распространённым.

Поддерживают Трампа и республиканское руководство в штатах, и фракция в конгрессе, сенаторы. В пятницу, 11 декабря, суд отклонил иск Техаса и 17 других штатов, возглавляемых республиканцами, с просьбой признать недействительными победы Байдена в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане и Джорджии. Почти две трети из 196 республиканцев в Палате представителей подписались под петицией в ​​поддержку заявления Трампа по этому вопросу в Верховный суд. Но, как известно, Верховный суд отклонил иск Техаса, вероятно, было бы разумнее, его принять и развенчать (если есть возможность). А теперь поле для продолжения кампании "страну воруют" открыто.

Такая поддержка говорит о том, что многие консерваторы в США считают, что они больше не смогут побеждать на выборах, потому что либералы всегда найдут способ сфальсифицировать выборы.

Такая позиция соратников по партии дала Трампу возможность сохранить контроль над ней несмотря на поражение на выборах. Это опять же противоречит устоявшейся практике в США, когда должен прийти новый партийный лидер вместо проигравшего. Это также плохие новости для Байдена, который надеялся на спокойное правление путем достижения двухпартийных компромиссов с республиканцами в конгрессе.

Трамп не сдастся не только на юридическом поле борьбы, но и на улице. Несколько сотен членов экстремистской группы "Гордые мальчики" прошли на выходных маршем по столице Вашингтона и вступили в столкновения со сторонниками либералов — не менее экстремистскими группами антифа.

Америка превратилась в неудавшееся государство

Самое главное, что на Трампа будет работать трудная обстановка в стране. Демократы приняли страну в "ковидэпидемию", и плана, как из неё выходить, у них нет. В понедельник, 14 декабря, началась вакцинация, но в лучшем случае потребуется около пяти месяцев, чтобы коронавирус был в значительной степени взят под контроль. А до тех пор Америка будет по-прежнему находиться в состоянии экономического и социального кризиса, который за четыре года едва ли будет преодолён.

Раскол в обществе будет увеличиваться без надежды на консенсус, потому что пресса пошла ва-банк, чтобы поддержать Байдена. Она проигнорировала серьёзные обвинения против него и его сына в коррупции. Потеря объективной прессы сейчас в США недооценивается, но это будет препятствовать поиску консенсуса на десятилетия и может вылиться в кризис сецессии (выхода штатов из федерации).

Избрание и популярность Трампа — это не упадок нации и поражение демократии, как пишут в американской прессе, а попытка населения демократическим путем избавиться от безнравственных приоритетов, навязанных ему либералами, давно потерявшими связь со многими своими согражданами. Это попытка вернуть экономику в реальный сектор.

В 2020 году демократы победили, но эта победа пиррова, страна превратилась в failed state — неудавшееся государство.

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