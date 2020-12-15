Чем грозит России президентство Байдена и Харрис

Американские СМИ начали проводы Дональда Трампа еще до официального объявления результатов голосования выборщиков. По словам журналистов, Трампа нужно отправить в его флоридское поместье Мар-а-Лаго "безвозвратно".

США получили нового президента трудами коллегии выборщиков. Ожидаемо раздались голоса о том, что коллегия выборщиков — анахронизм, доставшийся в наследство от отцов-основателей. Что характерно, на этом поприще отметилась Хиллари Клинтон, поздравившая "Джо Байдена и Камалу Харрис".

Как пояснил "Царьграду" политолог Евгений Сатановский, результат был предсказуем:

"С подтасовками или нет, но у Байдена голосов выборщиков было больше. И голосов избирателей Байден с божьей, вероятно, помощью, нагреб больше на несколько миллионов".

Мог ли Трамп выиграть выборы?

Конечно, Трамп мог и выиграть. Скажем, если бы выборщики просто кинули своих избирателей по велению души. Согласно законам конкретных штатов, за это ответственность минимальна. А если посмотреть непредвзято, кандидаты на пост — старики; один — действующий, бодрый; другой — претендент, одной ногой на том свете.

Евгений Сатановский добавил, что половина страны в любом случае проиграет. Но в целом миру совершенно неважен сегодняшний итог.

Если бы победил Трамп, в выигрыше не остался бы никто, хорошо было бы "разве что заливным арабам и израильтянам". Победил Байден — Ирану и европейцам полегче. Но ненамного.

Что означает победа Байдена для России

"Нам с китайцами и так и сяк будет хреново. Они там у себя, в Штатах, чужим успехам не радуются, так что на Пекин будут наезжать с любым президентом. А мы всё никак не развалимся, так что и демократы, и республиканцы рады нам будут в этом помочь", — отметил политолог.

К слову, для России это хорошо, и даёт новый повод не развалиться.

"Пока русских беспрерывно дергают и шельмуют, они не развалятся просто назло врагам", — иронизируют эксперты.

"Нас, чтобы в нормальном тонусе держать, закапывать надо. Нас чем быстрей закапывают, тем мы шибче отбиваемся. Так в своё время и в сверхдержавы вышли. Теперь, конечно, не те времена, но, вылезая из того болота, куда нас наша "элита" зарыла и всё ещё зарывает, есть шанс, несмотря на неё, уцелеть", — заявил Евгений Сатановский.

Таким образом, действие рождает противодействие. Россия "загибалась" ровно тогда, когда в 90-е питала надежды стать своей для Запада. Не стала. А к боям в России все привычные.

Хотя, надо сказать, россияне в этом плане народ не уникальный.

"В Израиле то же самое. Как война, все напрягаются и от кого угодно отбиваются. Экономическая блокада — тьфу на неё. А как мир — расслабляются и друг другу вцепляются в глотки. При этом ни они воевать не любят, ни мы. Но если уж впряглись в драку, так что делать, побеждать надо", — резюмировал политолог.

Пока США буду утрясать свои проблемы с президентами, можно жить спокойно. Дальше ситуация будет развиваться непредсказуемо.

Нельзя отрицать линейки возможностей от взрыва и распада до агрессивного загнивания и внутренней грызни. В любом случае мир столкнётся с попытками перевести внутриполитические проблемы во внешнюю агрессию.

России достанется на пресловутой Украине, при сохранении напряжённости по всем остальным направлениям, от Белоруссии до Киргизии. Китай получит кучу неприятностей в Гонконге и на уйгурском фронте. США — они такие. Надо быть готовыми.