Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Чем грозит России президентство Байдена и Харрис

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американские СМИ начали проводы Дональда Трампа еще до официального объявления результатов голосования выборщиков. По словам журналистов, Трампа нужно отправить в его флоридское поместье Мар-а-Лаго "безвозвратно".

Чем грозит России президентство Байдена и Харрис

США получили нового президента трудами коллегии выборщиков. Ожидаемо раздались голоса о том, что коллегия выборщиков — анахронизм, доставшийся в наследство от отцов-основателей. Что характерно, на этом поприще отметилась Хиллари Клинтон, поздравившая "Джо Байдена и Камалу Харрис".

Как пояснил "Царьграду" политолог Евгений Сатановский, результат был предсказуем:

"С подтасовками или нет, но у Байдена голосов выборщиков было больше. И голосов избирателей Байден с божьей, вероятно, помощью, нагреб больше на несколько миллионов".

Мог ли Трамп выиграть выборы?

Конечно, Трамп мог и выиграть. Скажем, если бы выборщики просто кинули своих избирателей по велению души. Согласно законам конкретных штатов, за это ответственность минимальна. А если посмотреть непредвзято, кандидаты на пост — старики; один — действующий, бодрый; другой — претендент, одной ногой на том свете.

Евгений Сатановский добавил, что половина страны в любом случае проиграет. Но в целом миру совершенно неважен сегодняшний итог.

Если бы победил Трамп, в выигрыше не остался бы никто, хорошо было бы "разве что заливным арабам и израильтянам". Победил Байден — Ирану и европейцам полегче. Но ненамного.

Что означает победа Байдена для России

"Нам с китайцами и так и сяк будет хреново. Они там у себя, в Штатах, чужим успехам не радуются, так что на Пекин будут наезжать с любым президентом. А мы всё никак не развалимся, так что и демократы, и республиканцы рады нам будут в этом помочь", — отметил политолог.

К слову, для России это хорошо, и даёт новый повод не развалиться.

"Пока русских беспрерывно дергают и шельмуют, они не развалятся просто назло врагам", — иронизируют эксперты.

"Нас, чтобы в нормальном тонусе держать, закапывать надо. Нас чем быстрей закапывают, тем мы шибче отбиваемся. Так в своё время и в сверхдержавы вышли. Теперь, конечно, не те времена, но, вылезая из того болота, куда нас наша "элита" зарыла и всё ещё зарывает, есть шанс, несмотря на неё, уцелеть", — заявил Евгений Сатановский.

Таким образом, действие рождает противодействие. Россия "загибалась" ровно тогда, когда в 90-е питала надежды стать своей для Запада. Не стала. А к боям в России все привычные.

Хотя, надо сказать, россияне в этом плане народ не уникальный.

"В Израиле то же самое. Как война, все напрягаются и от кого угодно отбиваются. Экономическая блокада — тьфу на неё. А как мир — расслабляются и друг другу вцепляются в глотки. При этом ни они воевать не любят, ни мы. Но если уж впряглись в драку, так что делать, побеждать надо", — резюмировал политолог.

Пока США буду утрясать свои проблемы с президентами, можно жить спокойно. Дальше ситуация будет развиваться непредсказуемо.

Нельзя отрицать линейки возможностей от взрыва и распада до агрессивного загнивания и внутренней грызни. В любом случае мир столкнётся с попытками перевести внутриполитические проблемы во внешнюю агрессию.

России достанется на пресловутой Украине, при сохранении напряжённости по всем остальным направлениям, от Белоруссии до Киргизии. Китай получит кучу неприятностей в Гонконге и на уйгурском фронте. США — они такие. Надо быть готовыми.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы выборщики джозеф байден камала харрис дональд трамп евгений сатановский выборы президента сша
Новости
Лукашенко уверен, что коронавирус к нему больше не пристанет
На священнослужителя напали в Ленинградской области
Сотрудникам "ПСЖ" сообщили о переходе Месси
Калининград готов принять туристов вместо Санкт-Петербурга
Украинский депутат позвал Россию на "пацанские разборки"
Фергюсон отреагировал на слухи о завершении карьеры
Главу МВД Украины подозревают в коррупции
Шугалей и Суэйфан получили от Евгения Пригожина 36 миллионов рублей
Пенсионер из Забайкалья стрелял в девятилетнюю девочку
В "Фиорентине" подтвердили интерес итальянских клубов к Кокорину
Последние материалы
Лукашенко уверен, что коронавирус к нему больше не пристанет
На священнослужителя напали в Ленинградской области
Сотрудникам "ПСЖ" сообщили о переходе Месси
Калининград готов принять туристов вместо Санкт-Петербурга
Украинский депутат позвал Россию на "пацанские разборки"
Фергюсон отреагировал на слухи о завершении карьеры
Главу МВД Украины подозревают в коррупции
Шугалей и Суэйфан получили от Евгения Пригожина 36 миллионов рублей
Пенсионер из Забайкалья стрелял в девятилетнюю девочку
В "Фиорентине" подтвердили интерес итальянских клубов к Кокорину
Популярное
Мир. Новости мира
Россию могут лишить свободного доступа в космос

Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.

Россию могут лишить свободного доступа в космос
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Бывший СССР
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Политика. Новости и аналитика
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Новости Украины
Первый президент Украины: Россию нам надо давить санкциями
Любовь Степушова Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального Любовь Степушова Василий Амирджанов Президента берёт оторопь от федерального телевидения Василий Амирджанов Игорь Буккер Остатки древнего здания могут признать домом Христа Игорь Буккер
Комментарии
Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом
Китайский аппарат "Чанъэ-5" взял образец лунного грунта
Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального
Политолог: разногласия между Россией и США будут из-за прав человека
Навальный рассказал, когда вернётся в Россию
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
России надо учиться играть с Западом
Жириновский рассказал, когда Украина нападёт на Россию
Байден: Трамп не уважает выбор американского народа
В Закарпатье разгорелся очередной украино-венгерский скандал
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Социальная справедливость: как ее правильно понимать
Неизвестные осквернили Вечный огонь в крымском городе
Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым
"Песни говно": Ваенга объяснила своё отсутствие на "Золотом граммофоне"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников