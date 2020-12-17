Австрийский политолог: политика Евросоюза вредит и мигрантам, и самим европейцам

Что происходит в Европе в связи с миграционной политикой, политикой интеграции мигрантов?

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова побеседовала в студии программы "Точка зрения" с австрийским профессором истории, доктором политических наук Питером Бахмайером.

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Австрийский политолог о жизни на постсоветском пространстве

— Австрия, как и Германия, в числе лидеров по приёму мигрантов. У вас они составляют почти 10% населения. Насколько такая помощь и такое гостеприимство эффективны? Как люди относятся к такому количеству мигрантов?

— Это сложный вопрос, потому что хотя австрийцы не против мигрантов, все равно они против того, что все больше и больше их приезжает в Австрию. Главная проблема — большое количество людей преимущественно исламской культуры, и с ними трудно.

Например, с нашими соседними народами, славянскими, проще: можно сказать, почти никаких проблем, потому что культура та же самая — традиционная христианская.

Поэтому не надо большой миграции из этих стран, далеких от Австрии. Но наше правительство обязано соблюдать законы Европейского союза. И это проблема.

— И что ваше правительство говорит людям? Как-то оно объясняет такое большое количество мигрантов с другой культурой или просто говорит, что это требование Евросоюза и мы ничего не можем сделать?

— Они говорят про права человека, что мы должны принять этих людей. Но на самом деле это неправда. Мы не обязаны принимать всех, и мы хотим национальное государство. А вот глобализма не хотим.

Они — политики — хотят глобальную экономику без национальных государств. Народ — не хочет. Поэтому есть новое движение у нас, в Австрии, а также в Германии и в других странах Европы, скептически настроенных против глобализации.

— Вы про движения, которые идут в парламент, как-то громко заявляют о себе? Которые говорят о необходимости сохранения своей культуры и против глобализации?

— Очень многие уже не хотят видеть во власти старые партии. В Германии проходят массовые демонстрации. В Австрии то же самое происходит.

Мне кажется, что традиционные партии скоро исчезнут, потому что они не заступаются за интересы народа. Только за свои собственные.

И особенно в Европейском союзе, в Брюсселе — там 30 тысяч функционеров, не выбранных никем. И эти люди якобы защищают интересы народов Европы. Есть лобби, больших концернов и финансовых элит, которые действительно управляют всем.

А новые движения — они независимые.

— Насколько эта ситуация опасна для Австрии и вообще для Европы? Как долго она может длиться? Я имею в виду проблему с тем, что люди, которые приезжают, очень сложно адаптируются…

— Это сложный вопрос, потому что у нас у всех есть друзья из других стран. В том числе и из исламских. Конечно, мы хотим помогать, особенно людям из государств, где война, и помогаем. Но большинство-то едут по экономическим причинам. Я думаю, лучше бы им остаться на родине. В том числе и потому, что в основном уезжают трудоспособные люди. И там работать некому. Отчего страдает экономика. Замкнутый круг.

— Австрия — едва ли не самая активная в Европе, добивается санкций против Турции. Из-за того, что Турция купила зенитно-ракетную систему С-400, российскую.

Почему Австрия так пытается наказать Турцию? За что? За С-400, за мигрантов?

— Против Турции мы потому, что к нам оттуда идёт самая большая волна мигрантов. При этом отношения с Турцией не очень хорошие в последние годы. Это не значит, что у нас к туркам плохое отношение. Например, моя жена была учительницей в школе, у нее в классе училось много турецких детей, хорошо воспитанных.

Но взрослые в большинстве плохо интегрируются.

Женщины, например, не говорят по-немецки. Они проводят всё время дома. О каком изучении языка тут можно говорить? О какой интеграции?

Плюс Турция хочет продвигаться на Балканы, а там тоже австрийские интересы, экономические, культурные связи. Нам не нравится, что Косово может стать исламской страной…

— Как обстоят дела с христианской верой в Европе? Заем Папа Римский омывал ноги африканцам и признал однополые браки?

— В Австрии есть и христиане, и католики. Папа Римский… Я не понимаю его сейчас.

Раньше он защищал религию и церковь, культуру, но теперь... Я не знаю, что хочет Папа…