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Автор Инна Новикова

Австрийский политолог о жизни на постсоветском пространстве

Мир

В советские времена, которые каждый из живших тогда сегодня оценивает с позиции личного жизненного опыта, когда нас от большей части мира отделял железный занавес, существовала возможность молодым людям "оттуда" своими глазами увидеть, как живут "здесь". И многие этим пользовались, приезжали в Союз получать образование (оно в СССР было одним из лучших в мире).

Гость программы "Точка зрения" — австрийский профессор истории, доктор политических наук Питер Бахмайер — один из тех самых студентов. С ним побеседовала в прямом эфире главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

Господин Бахмайер, в 2015 году Вы сказали, что австрийцы любят Россию. Но тогда это было все-таки другое время, сейчас все как-то сильно усложнилось… Как сейчас в Австрии относятся к России?

— Я думаю, что надо делать различие между официальной политикой, правительством и народом. Я лично — и когда учился в Москве, и сейчас — был и остаюсь сторонником русского народа. Но многие из моих товарищей 50 лет назад были против коммунизма, Советского Союза, а теперь они за Россию все. И это меня радует.

Но СМИ — они воинственно настроены. Не только в Австрии. Вообще в западном мире. В Евросоюзе тренд — критиковать Россию.

— Как к врагу относятся, да?

— Не народы. Нет. Страна, правительство. Они вынуждены поддерживать линию Евросоюза: санкции против России, против Белоруссии, например.

А скажите, есть в Австрии какое-то раздражение и недовольство политикой Америки? Или в Австрии все-таки люди поддерживают то, что делают американцы?

— Уже не поддерживают политику Америки. Раньше люди боялись войны и коммунизма. Но сейчас совсем другое положение — люди хотят нейтралитета. Вы знаете, что Австрия нейтральная страна. Тоже с помощью Советского Союза австрийский государственный договор 55 года, там написано "постоянный нейтралитет Австрии", и австрийский народ со всем согласен.

Мы не очень любим политику НАТО и Соединенных Штатов и хотим быть на стороне миролюбивых наций.

Как председатель австрийско-белорусского общества, как вы оцениваете события в Белоруссии, которые сейчас происходят?

— Да, я очень жалею, что так случилось, наши отношения с Белоруссией были очень хорошие. Президент Лукашенко был в Австрии в прошлом году по приглашению президента. Там все было в порядке. Сейчас это все по-другому, с 9 августа, с президентских выборов.

Мы думаем, что Белоруссия должна остаться независимой страной, суверенной.

Мы против вмешательства в её внутренние дела. Белорусы должны сами решать свои проблемы.

Это хорошая страна, это социальное государство. Мы много знаем об Украине, как там было 6 лет тому назад и как стало сейчас. Мы не желаем Белоруссии такого.

— С кем хочет быть Австрия, с кем видит свое будущее, какие страны вам близки?

— Я думаю, что в душе австрийцы хотят быть вместе с соседями.

Австро-Венгрия — это не просто ностальгия. У нас много общего и с чехами, и с хорватами, и с русскими. У нас даже языки похожи. Поэтому мы ориентированы на Восток и на Россию.

— Насколько крепок Евросоюз, нет ли опасности, что он развалится?

— Я думаю, что Евросоюз в большом кризисе, и будет распад. Не знаю, когда это будет, но эта форма общежития себя изжила. Им многие недовольны. Сами европейцы его не любят. никто не любит Евросоюз, это и Германия тоже, как я знаю. Увидим.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия австрия белоруссия питер бахмайер александр лукашенко
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