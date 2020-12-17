Богдан Цырдя: Пока ПСРМ будет в парламенте, Молдавия будет частью Русского мира

О сложном политическом раскладе в Молдавии и грубом нажиме американской дипломатии на политиков. А также почему Россия объявила Рината Усатова уголовником? Об этом и многом другом ведущей "Правды. Ру" Любови Степушовой рассказал депутат парламента Республики Молдавия от Партии социалистов, директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.

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Россия возвращается в Молдавию

Политическая ситуация в Молдавии накаляется

— Богдан, вы сказала, что посольству США удалось раздробить левый фланг Молдавии. У вас теперь там два мощных конкурента — партии Шора и Усатова. Как вы считаете, почему Россия объявила Рината Усатова уголовником?

— К сожалению, на постсоветском пространстве многие якобы пророссийские политики превращались за ночь в проамериканских. В 2003 году Владимир Воронин, который пришел к власти, получил 71 процент голосов парламента на идеях вступления в Союз Россия-Беларусь и государственного русского языка. Он подписал план Козака об объединении Приднестровья с Молдавией, о российской базе там на 20 лет.

Свои счета страны дороже

Но на второй день после визита посла США, он прозрел и заявил публично, что Козак хотел превратить Молдавию в колонию. Так что же ты парафировал все сто с чем-то страниц этого договора?…

А все было просто. Посол напомнил Владимиру Николаевичу, что у него есть счета в Швейцарских банках. И там — не одна и не две сотни миллионов, причем не леев и не рублей. В выборе между дружбой с Россией и счетами в Швейцарских банках возобладали счета.

И нашим, и вашим — главное карман

У Рината Усатова сестра замужем за румынским бизнесменом, директором дилера BMW. Он — спонсор действующего Президента Румынии Клауса Йоханниса.

Ринат Усатов был повязан с Плахотнюком, играл с Румынией, играл с Россией. Он был неоднократно замечен спецслужбами в сомнительных аферах с наркотиками, с ландроматом, то есть — отмыванием 500 миллиардов рублей из Российской Федерации через Группу компаний 1520.

Таким образом полковник Захарченко, Ушерович, Маркелов и другие олигархи отмыли миллиарды рублей с железных дорог через молдавские банки. Посредниками был Ринат Георгиевич Усатов и Владимир Плахотнюк. Поэтому и завели те уголовные дела.

Даже если бы Россия не завела этих уголовных дел, Ринат Георгиевич уже давно работал с румынскими спецслужбами и с американским послом. И на этих выборах он открыто поддержал американского ставленника, гражданку Румынии, члена сената Фонда Сороса Майю Санду.

Он предал русских граждан Молдавии, православие, Русский мир. Он участвовал в митингах против русского языка, российского ТВ, возвращения стадиона государству, аннулирования Закона о миллиарде, против Гагаузских пакетов, которые должны укрепить гагаузскую автономию.

Он пошел против себя, против своих ценностей, предал свой электорат, который в основном — русскоязычный. Ринат Усатов — мэр практически русского города Бельцы. И поднялся он в молдавской политике только благодаря тому, что он жил в России.

Все его избиратели рассчитывали, что он — пророссийский. Но он быстро кепку повернул, перекрасился и сегодня чуть ли не призывает всех вместо марша Победы идти на гей-парады.

Американский посол все правые партии объединил вокруг Майи Санду, а левые партии раздробил.

Воронина он натравил на Додона. Рината Усатова конкретно натравил на всех. Он всю компанию Додона ядом поливал, всегда ходил с неким кульком, намекая на коррупцию Додона.

Илан Шор был сам по себе, отнимая часть нашего электората, преимущественно пенсионеров. Вот такая "веселая" политическая ситуация в Молдавии.

— Додона критиковали почти все. Например, Игорь Тулянцев, который выступает за русскоязычное население, Александр Гущин, занимающийся странами СНГ. Они говорили, что Додон и социалисты, объединившись с представителями правых партий, дискредитируют звание союзника России.

— И что они предлагают?

— Предлагают идти на досрочные выборы, брать свои 40% и вступать в коалицию с незапятнавшими себя депутатами.

— Конечно, легко рассуждать лежа на диване. Но есть реальная политика. В Молдавии у России партнеров, пророссийских политиков практически не осталось. Потому что американцы прогнули, поломали, запугали, подкупили всех.

Мы и коммунисты находились в оппозиции с 2009 года. Больше 10 лет! Наш электорат ждал, когда же мы придем к власти и сделаем что-нибудь для них. А мы говорили: мы не можем объединиться с Гимпу. Он же — прорумын. И что скажут в России?… Мы не можем объединиться с Филатом, он — тоже румын. Мы не можем с Плахотнюком. Он — бандит и румын и т. д. Более того, и посол США не разрешал им, угрожая расправой.

Политика — искусство возможного

И только в 2019 году, благодаря личному, жесткому, продуманному, агрессивному вмешательству Дмитрия Козака, мы смогли вступить в альянс с правыми — с блоком ACUM. До сих пор были бы в оппозиции. Мы смогли прийти во власть и иметь одного министра из десяти в правительстве Санды. В 2019 нам с демократами пришлось идти во власть.

Сегодня мы голосуем за наши пакеты: за русский язык, российское телевидение и т. д. Если мы не проголосуем за эти пакеты сейчас, мы больше никогда не сможем за них проголосовать.

Молдавия благодаря Додону обрела статус наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе. Это страна, которая 20 лет идет в Европу. Это — уже достижение!

Мы сделаем все возможное, чтобы удержать достигнутое: статус Молдавии в ЕврАзЭС, членство в СНГ, формат миротворцев в Приднестровье, российские программы и русский язык.

Пока будет ПСРМ в парламенте, до тех пор евразийство в Молдавии будет присутствовать. Молдавия будет частью православной цивилизации, евразийского пространства и Русского мира.