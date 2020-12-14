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Автор Руслан Веснянко

В Закарпатье разгорелся очередной украино-венгерский скандал

Мир » Бывший СССР » Украина

В небольшом селе Сюртэ под Ужгородом состоялось первое заседание вновь избранного местного совета. После принятия присяги депутаты исполнили гимн… Венгрии. И разразился очередной украино-венгерский скандал.

Кто уйдет из Украины после Крыма? Донбасс? Харьков? Закарпатье?

Как давят "сепаратистов" в Закарпатье

Служба безопасности Украины провела обыски в местном благотворительном фонде "Эган Эде" и у его руководителя Василия (Ласло) Брензовича. Он также курирует ещё ряд венгерских организаций в Закарпатье, финансируемых правительством Венгрии. "Эган Эде" помогает деньгами местным предпринимателям-венграм в развитии экономики Закарпатья, чтобы предотвратить трудовую эмиграцию. Уже 16 600 бизнесменов получили такую помощь.

"Проверяется причастность иностранного фонда по причинению вреда государственной безопасности Украины", — пояснили в СБУ.

При этом сам Брензович в марте 2020-го обращался к руководству СБУ с требованием прекратить политическое преследование лидеров венгерской общины Закарпатья, особо подчеркнув, что исчезла надежда на то, что при Зеленском давление на венгров региона прекратится.

На "сепаратистов" давят и с другой стороны. В интернете 27 ноября появился видеоролик, в котором "активист" в камуфляже на фоне дорожного знака города Берегово и символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм.

"Вы на украинской земле. Мы знаем каждого: кто из вас получил паспорт и какие-то гранты. Мы придём к вам, мы знаем, где работаете и живёте, где ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии. Иначе мы придём за вами и вашими детьми", — говорит "патриот".

На этот шантаж оперативно отреагировали в полиции — определили, что "это сделали люди не из нашего района": якобы им доподлинно известно, что в ролике фигурирует "гражданин соседнего государства". Очередной пост в Facebook написал и сам глава МВД Арсен Аваков:

"Украинское государство будет жёстко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация с угрозами устроена спецслужбами враждебной страны".

Отметим в этом пассаже два момента. Не обошлось без плохо скрытого намёка на "руку Кремля" (как же без неё-то?), а главное иное — "наезд" на украинских "нацистов и экстремистов", многих из которых (как утверждают многие) курирует сам Аваков.

Кому выгодно раздувание конфликта в Закарпатье

Аналитик KyivStratPro Максим Притуляк предлагает посмотреть на данный вопрос под другим углом. В декабре президенту Украины предстоит озвучить свой "план Б" по движению Украины в решении донбасского кейса.

"Как мы помним, вопрос так называемых притеснений всегда подогревался в те периоды, когда это было больше всего необходимо внешним игрокам, которые хотят сохранить своё влияние на внутриукраинские вопросы. Многие забывают, что, как и в Крыму, в Закарпатье живёт очень много бывших советских военных, а русский язык абсолютно привычен как в Ужгороде, так и в Мукачеве. При этом почему-то именно эта тема не набирает оборота, в отличие от аналогичных событий в 2014-м. Абсолютно удобно переместить эту проблему в вектор отношений Украина — Венгрия/Европа, нежели Украина — Россия.

Для решения любых вопросов, связанных с религиозными или языковыми вопросами, Украине необходима сильная экономика, сильные гражданские институты, способные противостоять активному открытому влиянию извне. Прежде всего, в данном случае — России.

В текущей ситуации я бы рекомендовал украинскому МИДу совместно с венгерскими коллегами вместе провести аудит текущей ситуации и дать совместную пресс-конференцию. Необходимо показать, что это крайние формы, отклонения маргинальных элементов, а не национальная или государственная политика, как это хотят многие показать", — высказывает мнение Притуляк.

"Венгерский вопрос": поиски выхода

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что решение, конечно, есть и оно лежит на поверхности:

"Украине просто надо сделать шаг назад, вернув ситуацию в состояние, в котором она была до принятия нового закона об образовании. Киев этого, однако, делать упорно не хочет. И причин тому несколько. Главная из них — конфронтационный настрой внешней политики: о принципе добрососедства у нас, к сожалению, напрочь забыли".

"Венгерский вопрос" в Закарпатье имеет несколько измерений, — отмечает политический обозреватель KyivStratPro Тарас Козуб. Первое — внешнеполитическое. Венгрия утверждает, что Украина с 2017-го притесняет права своего населения в регионе, и их главным желанием было бы откатить ситуацию в языковом и образовательном вопросах до состояния 2016-го.

Контакт между главами МИД был налажен в конце лета, и речь даже шла о проработке встречи президента Владимира Зеленского с премьером Виктором Орбаном, однако "слова разошлись с делами": Киев запретил въезд нескольким венгерским чиновникам, ответственным за связь с регионом, что вызвало ответное напряжение.

Обе стороны проявляют удивительное упрямство: Киев в целом и украинский МИД в частности движутся в социокультурной парадигме предыдущей власти, а венгерское правительство сформировано правящей партией "Фидес", национал-консерваторами и евроскептиками, что сказывается на их неуступчивости. Тем не менее, диалог худо-бедно, но идёт по всем остальным вопросам, кроме "языка" и "школ".

Второе измерение по Козубу — местное, закарпатско-западноукраинское. На "вопросе венгров" стремятся заработать политические баллы не только радикальные силы (именно их "почерк" — рассылка угроз), но также свои бонусы получают местные кланы — влиятельные круги Закарпатья, традиционно привлекающие венгров на одну из сторон местного конфликта — Петевки или Балоги.

А третье измерение — специфические интересы, которые имеет в конфликте СБУ. Губернатором там, кстати, не случайно был назначен разведчик Алексей Петров, прекрасно осведомлённый о ситуации в регионе (его отставка — лишь следствие внутренних разборок в офисе президента и не говорит о его неэффективности).

"Мои источники утверждают, что последнее обострение с недопуском на Украину высокопоставленного венгерского чиновника Иштвана Грежи, а также обысками у членов венгерской общины и Ласло Брензовича, прямо связаны с желанием СБУ показать громкий и положительный кейс работы в разгар дискуссии о реформе этого ведомства", — поясняет эксперт.

Венгрия спасёт Закарпатье?

Не секрет, что Будапешт многим соотечественникам, живущим в соседней стране, выдаёт свои паспорта и всячески их поддерживает.

"Если бы не Венгрия, в Закарпатье вообще ничего бы не было. Наши мужчины ездят туда на заработки, так как на Украине им нечем заниматься", — утверждает жительница региона венгерского происхождения.

У многих местных, вероятно, есть сепаратистские настроения, и они только усиливаются из-за агрессивно принудительной украинизации, проводимой Киевом. И эта политика вызывает сопротивление не только на востоке, но и на западе страны и указывает на то, что насильственное навязывание мовы и невоспринимаемых многими жителями страны чуждых им традиций и героев лишь усиливают центробежные настроения в стране. Политическое давление усугубляется экономическим, социальным и коронавирусным кризисами, что в совокупности не сулит ничего хорошего и может иметь печальные последствия.

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Редактор: Елена Тимошкина
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