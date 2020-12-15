Политолог: разногласия между Россией и США будут из-за прав человека

Почему Владимир Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена, зачем демократы борются за права человека и как это повлияет на отношения Москвы и Вашингтона, рассказал ведущей "Правды.ру” Любови Степушовой исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Олегович Бышок.

Поздравить всегда успеем

— Станислав Олегович, каким будет противостояние (не сомневаюсь, что сотрудничества не будет, а будет противостояние) России с США при администрации Джо Байдена? Не пожалеет ли Владимир Путин, что не поздравил Байдена заранее?

— Совершенно не пожалеет. Это для Трампа была характерна тонкокожесть в восприятии других лидеров, кто о нем что сказал. Он регулярно смотрел телевизор и когда видел, что неправильно с его точки зрения о нём говорили, он тут же писал у себя в соцсетях о том, как они не правы. Байден не настолько активен в соцсетях, чтобы обращать внимание на такие вещи.

Все понимают, что Россия остается одной из ведущих мировых держав, и с ней хочешь не хочешь американской администрации придется работать точно так же, как с другими странами.

— Почему Владимир Владимирович это сделал? Какая цель стоит за этим молчанием, игнорированием Байдена?

— В России, как и во всем мире, пристально следили за американскими выборами, и видят, что до последнего момента не понятно, что там решат. Ведь никто не ожидал, что Трамп выиграет в 2016 году. А бац — Трамп выиграл.

Поэтому я думаю, что со стороны российского президента нет попытки создать напряжение, а есть чистая прагматика.

И может быть, Путину кажется немного неэтичным по отношению к действующему пока президенту Трампу, который достаточно лестно отзывался о российском президенте, поздравлять сразу его оппонента, как сделал президент Израиля Нетаньяху, несмотря на то, что США как раз при Трампе много сделали для изменения политической конфигурации на Ближнем Востоке. Ведь Трамп перенёс посольство США в Иерусалим. Трамп оставляет Джо Байдену в некоторых регионах более понятную конфигурацию силы, которую навряд ли Байден будет разрушать. Несмотря на то, что демократы с меньшей симпатией высказывается про Израиль, не будут они обратно посольство переносить.

С другой стороны, в 2016 году, когда победил Трамп, было много надежд в Москве на то, что у нас будут новые отношения. Этого не случилось. Люди расстроились. А с Байденом завышенных ожиданий нет.

И в этом смысле, наверное, будет даже немного комфортнее Москве работать с байденовской администрацией, потому что от неё не ожидают дружбы.

— Некоторые аналитики говорят, что личные отношения между Путиным и Байденом на очень низком уровне. Личные отношения между ними будут играть роль в отношениях между странами?

— Не будут, и это хорошо. Потому что личные эмоции не будут заслонять национальные интересы. Байден существенно дольше, чем Владимир Путин, находится в политике. Он понимает, где заканчиваются громкие заявления во время дебатов и реальные переговоры за закрытыми дверями. Поэтому я думаю, что у Байдена отношение к любому президенту исключительно деловое.

Демократы — за демократию

— Это четырехлетие будет проходить под эгидой дипломатических битв или перерастет в военный конфликт? При Обаме мир стоял на грани войны, красные линии постоянно нам рисовались. Сейчас много таких точек вокруг России: Белоруссия, Украина, Карабах. Права человека — Трамп эту тему вообще не трогал, а демократы наверняка будут искать права человека у нас в мусульманских регионах. По каким красным линиям они будут нам претензии выставлять?

— Бодания дипломатические по правам человека — это более приятная история, чем бодание в Сирии. Даже на пике холодной войны конфликты между Советским Союзом и США случались исключительно на периферии. Конфликт военный между большими странами случался только один: между Советским Союзом и Китаем, приграничный конфликт у острова Даманский, где погибло несколько сотен военнослужащих советских и китайских. Либеральные демократии друг с другом не воюют. А вот тоталитарные режимы, даже если оба коммунистические, могут между собой воевать.

Когда мы говорим, что либеральные демократии не воюют друг с другом, это не значит, что они не воюют с другими режимами. Конечно, воюют, причем большая часть этих войн приходится:

на США,

Великобританию,

Израиль.

Что касается перехода взаимного недовольства между Москвой и Вашингтоном в военную плоскость, я этого не вижу. Это при Трампе случился инцидент в Сирии, где погибло значительное число российских сотрудников частной военной компании.

В отличие от республиканцев, для демократов принципиальны права человека, поддержка организаций, которые занимаются этим вопросом в других странах. Демократы исходят из либерального подхода к международным отношениям: либеральные демократии друг с другом не воюют, а торгуют и дружат, поэтому если мы сделаем так, что в мире будет больше либеральных демократий, то это будет лучше не только для простых гражданам, которым будут обеспечены права, но еще и США будет это интересно, потому что придется с ними не враждовать, а торговать.

Именно по этой линии будут разногласия между Москвой и Вашингтоном. Не только стандартные обвинения в нарушении прав человека или недемократичности выборов в России. Будет ещё и поддержка внутри России сил, которые ассоцииуются с идеями демократии.

Я думаю, что предполагая президентство Байдена, в России в течение последних нескольких месяцев принимала Госдума законы, которые усложняли работу в России иностранных агентов. Это был превентивный ход. Потому что изначально вы просто назывались иностранным агентом и дальше делали, что хотите в рамках закона. Просто выпуская какие-нибудь видеоклипы, надо было писать в конце: "Я иностранный агент". Знаете как? "Карфаген должен быть разрушен. Я иностранный агент". А сейчас оказалось, что это более сложная история, и это будет камнем преткновения между Москвой и Вашингтоном.