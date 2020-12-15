Какой она будет – новая Конституция Белоруссии?

Когда в России готовились поправки в Конституцию, на рабочую группу обрушилась лавина предложений того, что надо включить в текст: упоминание о Боге, госсовет, дать Путину возможность снова баллотироваться...

Сейчас аналогичный процесс идёт в Белоруссии. Как это проходит там?

Ведущая программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" поговорила об этом с белорусским политологом, директором Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексеем Дзермантом.

Читайте начало интервью:

Правда ли, что протесты в Белоруссии стали утихать

— Что говорят на эту тему, так сказать, источники, приближенные к Лукашенко? Что они хотят народу предложить?

— Здесь есть два момента.

Первый: процесс сбора предложений от населения продолжается, в том числе от различных групп, от оппозиции тоже. Насколько я знаю, некоторые оппозиционные группы свои предложения выдвигают. То есть, по сути, еще не закончен процесс выдвижения инициатив по поводу будущего страны, политической системы. Второй: сейчас у белорусского общества и власти задача сложнее, чем она была у российской власти. То есть речь идет, по сути, о кардинальном пересмотре всей политической системы. Я, конечно, понимаю, что в России тоже поправки не были косметическими, они важные, но сущность, остов системы они, в общем-то, не затрагивали.

В Белоруссии обсуждается достаточно радикальная реформа. И сам Лукашенко об этом говорил.

Он говорил:

у меня есть два варианта Конституции, но они недостаточно радикальны. Это значит, что будет некое серьезное изменение конфигурации власти.

Соответственно, это требует и больше времени.

Всебелорусское народное собрание планируется в конце января — начале февраля 2021 года.

И там, с вероятностью 95 %, Лукашенко представит свой вариант Конституции на основе тех предложений, которые все это время поступают.

То есть конкретику мы узнаем только на этом собрании.

Далее пройдет обсуждение и выход на референдум по изменению Конституции.

- То есть своих предложений у него нет, он ждет?

— Ну, он-то, конечно, тоже думает над своим проектом на будущее. Он, наверно, представляет, куда страна должна двигаться. Но я думаю, что до Всебелорусского народного собрания этот проект он публично провозглашать не будет.

Плюс, конечно, стоит задача по максимуму учесть те поправки и предложения, которые население выдвигает, а их немало.

— Что именно выдвигает население?

— Есть силы, которые можно условно назвать прогосударственными, профсоюзными и пророссийскими, у них есть целый пакет предложений.

Ну, например, есть предложение по закреплению понятия о традиционной семье, статуса союзничества Белоруссии и России, убрать статью в Конституции о нейтралитете.

Вот такие идеологические, геополитические поправки. Далее идут предложения о введении, скажем, парламентской республики.

Чтобы парламент избирался, в том числе и по партийным спискам, и влиял на формирование правительства.

Плюс выборные должности в регионах какие-то.

Вот об этом идет дискуссия в тех кругах, которые можно назвать конструктивными, которые реально что-то хотят предложить и не хотят просто взять и снести систему.

Плюс есть мнение о том, что вообще система белорусская должна эволюционировать не по пути западного парламентаризма, а брать за образец китайскую модель:

сделать Всебелорусское собрание органом официальным, конституционным, ввести что-то типа госсовета, куда может уйти потом Лукашенко после президентского поста.

Мнений много, и они различные.

Я думаю, что сам президент в курсе всего этого, и он решает, в том числе и со своей командой, какой путь он видит для Белоруссии более оптимальным.