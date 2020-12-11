Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России

"Пляски на костях", которые устроили в Баку 10 декабря, назвав это "парадом победы", являются провокацией со стороны Азербайджана и Турции, публичным унижением Армении и армянского народа.

Но не только. Россия и Армения — союзники. Совет Международного "Лазаревского клуба", объединяющего представителей гражданских обществ России и Армении, убежден, что своим вызывающим агрессивным жестом устроители торжества нанесли оскорбление не только Армении, но и России. В этой связи особенно кощунственно прозвучали отсылки президента Азербайджана к Великой Победе над фашизмом 1945 года. Полагаем, что подобные исторические параллели лживы, оскорбительны и более того — преступны.

Состоявшееся вчера шествие в Баку означает и нечто особенное — легитимизацию неоосманских претензий Турции и попытку переписать в угоду ей историю региона. Публично это выразилось в присутствии на мероприятии турецкого лидера господина Эрдогана, его открытом восхищении Энвер-пашой — главным организатором геноцида армян в Османской империи и аплодисментах прохождению азербайджанских частей, обряженных в форму турецких интервентов Кавказа в 1918 году.

Этого унижения Армении не случилось бы, если бы у власти в Ереване стояли ответственные и грамотные политики, способные управлять государством и отстаивать интересы своего народа. Политика Никола Пашиняна привела страну к черте гибели, у которой Республика стоит сейчас, понеся большие человеческие, территориальные и моральные потери в войне за Нагорный Карабах. Именно эта обанкротившаяся власть Армении несет сегодня всю полноту ответственности перед армянским народом.

Никол Пашинян потерял доверие армянской церкви, всех мыслящих и чувствующих армян и друзей Армении в мире. Он утратил доверие армянского народа у себя в стране.

Цепляясь за власть, премьер Республики каждый день вынужден прибегать к репрессиям, сопровождая это демагогией о "воле народа" и "врагах народа". Диктатуру пытается утвердить главный виновник провала и унижения!

Убеждены, что только армянский народ вправе решать свою судьбу. Армении необходимо сделать выводы из тяжелых уроков Карабаха, объединиться, чтобы преодолеть горечь потерь и разочарований. В окружении таких соседей как Турция и Азербайджан армянский народ в Армении не сможет полноценно существовать и двигаться вперед в атмосфере неверия в свои силы.

Чем быстрее армянское общество найдет законное решение и придет к согласию, тем быстрее будут приняты реальные меры по восстановлению обороноспособности, экономики Армении и возрождению духа армянского народа.