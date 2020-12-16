Владимир Брутер: Запад всегда предпочитает душить медленно

Минюст Украины заявил, что ЕСПЧ присоединил к делу "Украина против России" иск Нидерландов по крушению MH17 над Донбассом. По его оценке, теперь Киев сможет получить доступ к материалам по катастрофе. Ранее Украине отказывали в доступе, ссылаясь на тайну следствия.

В Иране убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, который был руководителем центра исследований при министерстве обороны. СБ Ирана сообщает, что организатор убийства ученого-ядерщика идентифицирован и что свою роль в покушении сыграли Израиль и разведка "Моссад".

Как России надо отвечать на недружественные действия? Об этих и других недавних событиях Инне Новиковой рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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России надо учиться играть с Западом

— Владимир Ильич, конечно, вы совершенно правильно сказали, что на все санкции и заявления надо сразу же жестко отвечать. Мы же постоянно получаем всякие хамские заявления, но реагируем на это очень цивилизованно и интеллигентно, либо вообще никак не реагируем, хотя у нас есть реальные инструменты воздействия, как политические, так и на экономические.

— Вы уже ответили на этот вопрос. Россия действительно надеялась на конструктивные отношения с Германией и Францией, этот расчет был отчасти верным, но большей частью — неверным.

Потому что самостоятельность немецких политиков и, соответственно, влияние Германии — относительно небольшое, да и намерения германской политической элиты были всегда, в том числе последние 20 лет, недружественными по отношению к России.

Да, там есть люди, которые хотели бы продолжить нормальные отношения с Россией. Но они никогда не были в большинстве.

— Есть такое большое дело "Украина против России". Туда собраны все их претензии. Минюст Украины заявил, что теперь туда присоединили иск Нидерландов по крушению Boeing над Донбассом в 2014 году. Таким образом Киев сможет получать доступ к информации по расследованию этой катастрофы.

Зачем это нужно было делать? Они уже 6 лет пытаются найти фактуру под свою версию, но так ничего и не получается. Может быть, сейчас что-то изменится, когда это дело вдруг оказалось частью иска "Украина против России"?

— Ничего принципиально не меняется. За исключением того, что Россию ставят перед выбором: либо она уходит из международных институтов, либо она соглашается с их решениями.

Да, Запад такие вещи не делает быстро. Он всегда предпочитает душить медленно. Потому что понимает, если Россию начать душить быстро, то Россия просто уйдет из этих форматов, они получат ситуацию, когда их влияние вместо того, чтобы вырасти, упадет практически до нуля.

Поэтому они будут продолжать душить также медленно, пытаясь заставить Россию принять их условия игры. Россия все это время пыталась не говорить ни "да", ни "нет". Пыталась взывать к их разуму и к их рациональному мышлению. К сожалению, из этого практически ничего не вышло.

Как отвечать

Последние заявления российского МИДа по этому поводу говорят о том, что российское руководство это понимает.

Лавров заявил, что контакты с Евросоюзом придется прекратить или частично заморозить. Небензя заявил, что Нормандский формат уже как бы не имеет смысла, если Франция и Германия поощряют Украину не выполнять эти соглашения.

Вопрос в том, какой должна быть дальнейшая реакция. В России предпочитали конструктивную реакцию, иногда — даже гиперконструктивную реакцию. Но, на мой взгляд, это не дало нужного эффекта.

— Есть смысл переходить от конструктивной реакции к более радикальной, так?

— Это — вопрос к руководству страны, к руководству МИДа. Они компетентны для того, чтобы сделать соответствующие выводы. Вопрос только в том, что позиция должна была быть жестче с самого начала.

Если бы с самого начала было серьезное понимание того, надо было отвечать жестче, возможно, не было бы различных невыгодных для России сюжетов. Сейчас они уже, к сожалению, есть.

— В Иране убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, руководитель центра исследований при Министерстве обороны. Иран считает, что это — дело рук спецслужб Израиля. Израильское руководство категорически опровергает это обвинение и говорит, что им это совершенно невыгодно.

Не так давно американцы внаглую убили генерала Сулеймани. Почему Иран ничего не предпринимает в ответ даже на убийство своих важных лиц?

— Некие внешние силы будут и дальше убивать граждан Ирана, будут провоцировать Иран и включать его в невыгодные для него размены, которые выгодны коллективному Западу.

"Моссад" может быть исполнителем этого убийства, но не может быть организатором и заказчиком. Он бы на себя не взял такую ответственность, ему незачем это брать на себя.

Поэтому если "Моссад" к этому каким-то образом и причастен, то только под внешним руководством коллективного Вашингтона. А коллективный Вашингтон сейчас пытается несколько раз громко хлопнуть дверью, прощаясь с должностью.

Поэтому, я думаю, что такие случаи есть и будут не единичными. Цель всего этого — спровоцировать Иран. Цель Ирана — не дать себя спровоцировать.

— Иран не ответил.

— Иран ждет новой американской власти. Байден уже заявил, что при определенных условиях он готов вернуться к СВПД. Поэтому сейчас Ирану невыгодно провоцировать ситуацию.