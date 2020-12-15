России надо учиться играть с Западом

В Молдавии поддерживающая нового президента Майю Санду оппозиция во время заседания заблокировала трибуну молдавского парламента, требуя исключить из повестки законопроекты о возвращении особого статуса русского языка и о бюджете. Снаружи также проходила акция. Оппозиция заявляет, что сокращение президентских полномочий Санду помешает ей бороться с коррупцией. Несмотря на сопротивление, парламент вывел главную спецслужбу страны из ведения президента, а также одобрил в первом чтении законопроекты о бюджете, автономии Гагаузии и восстановление статуса русского языка.

Сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по уголовной статье о нарушении режима санкций ЕС. Граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на МИА "Россия сегодня". По версии латвийских властей, на агентство распространяются персональные санкции ЕС, наложенные на его гендиректора Дмитрия Киселева. В МИД РФ расценили действия властей Латвии в отношении сотрудничающих с Baltnews и Sputnik журналистов как вопиющий пример попрания свободы СМИ.

Как на все это и другие недружественные шаги надо реагировать России? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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Владимир Брутер: Никакой мягкости в отношении потенциальных противников быть не должно

— Владимир Ильич, вы сказали, что должно быть 7-8 Германий. Для нас, конечно, было бы лучше разделить Германию. Возможно, что США в ближайшем будущем уже будут не соединенные, а разделенные. Совсем недавно по историческим меркам западные страны с удовольствием наблюдали, как наша огромная страна рассыпалась на 15 разных государств, пошел раздрай уже внутри этих кусков.

В силу ряда причин у России не было ни времени, ни сил, ни денег для того, чтобы заниматься продвижением или хотя бы сохранением своего влияния. Во многих постсоветских республиках теперь проамериканские силы находятся у власти.

В Молдавии сейчас не успела занять кресло президента Санду, как она уже заявляет, что нужно миротворцев убрать и так далее. Что мы можем предпринять в этом направлении? Или все-таки сами процессы и тенденции, настроения народов изменятся? Как вы считаете?

— Я считаю, что если мы ничего не будем делать, то и не сможем сделать. А для того, чтобы что-то сделать, нужно это как-то делать. Для того чтобы научиться делать хорошую технику, сначала нужно научиться делать хотя бы какую-то технику.

Сразу не бывает, делать надо

Потому что сразу хорошую никто не умеет делать. Для того чтобы Китай стал виднейшей технологической державой, он сначала делал дешевый и некачественный ширпотреб.

Для того, чтобы Россия возвращала себе влияние, она должна каким-то образом идти методом проб и ошибок. А здесь нельзя все ставить на кон и каждый раз выигрывать. Никто не даст просто так играть.

Никто не даст сдать тебе такие карты, чтобы ты все время выигрывал. Здесь нужно будет помучаться. Если Россия не хочет мучиться и выбирает другой путь — уйти из игры, это ее право. Но тогда со временем мы потеряем вообще все.

— Прибалтийские республики постоянно позволяли себе всякие выступления в адрес России. Сейчас, конечно, они горюют, что потеряли российский транзит. Они почему-то этому страшно удивились, стали говорить, что мы ничего плохого не имели в виду.

Но сейчас новую хитрую схему придумали в Латвии. Если есть санкции в отношении России, то российские СМИ тоже должны попасть под санкции, то есть — они должны быть запрещены. Такая вот хитрая схема, и тоже, видимо, из самых лучших добрососедских побуждений.

К сожалению, заявление наших дипломатов, что это — цензура, что СМИ не являются предметом санкций, были просто проигнорированы, не только там, но и на Западе их никто не слышит. Это — такая частная европейская демократия только для себя, так получается?…

— О какой демократии вы говорите?… Ее там никогда не было и не будет.

— В Литве продолжаются антироссийские выступления. Но при этом им мало выражать свою точку зрения, доказывать свою правоту, приводить какие-то аргументы. Они предпочитают просто запретить русский язык и русскоязычные и пророссийские каналы. Это и есть вся их демократия?…

— Конечно, они просто делают, как им надо, как выгодно, как хочется. Так будет и дальше. Дальше будет еще сильнее. Необязательно очень быстро, но если будут возможности, то постепенно все это будет усиливаться.

Что касается России, то весь российский бизнес с Прибалтикой должен был быть закрыт 20 лет назад. Он должен был быть закрыт тогда, когда это было более болезненно для этих стран.

Сейчас это будет уже менее болезненно. Он должен был быть закрыт сразу же от слова "совсем". — Никакого транзита, никаких перевозок, никакого экспорта в Россию — ничего.

Европа взяла ответственность? Вот давайте кормите. Россия не будет брать на себя ответственность за последствия всего этого.

Санкциями — по санкциям, закрытием — на закрытие

Что касается средств массовой информации. Любое закрытие или ограничение средств массовой информации, имеющих российскую государственную природу в странах Евросоюза, должно приводить к таким же санкциям по отношению к западным СМИ в России.

Любое закрытие — сразу же в ответ такие же санкции. Вплоть до полного закрытия западных средств массовой информации в России. Будет одна санкция — будем закрывать один канал, будут две санкции — будем закрывать два канала, будет три — будем закрывать три.

До того момента, пока не закроем всё. И если вы к нам относитесь так, то и мы к вам будем относиться точно так же.

Никакой разницы в отношении их к нам и нашего отношения к ним быть не должно. Мы не должны быть более конструктивными, чем они, они этого никогда не оценят. Это будет просто игра в одни ворота. Зачем нам это надо?…