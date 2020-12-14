Владимир Брутер: Никакой мягкости в отношении потенциальных противников быть не должно

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп захотела поговорить с Россией с позиции силы. Надо ли напоминать о прошлых таких разговорах? Почему Германия в будущем, скорее всего, будет проводить в отношении России более агрессивную политику? Тем не менее, сейчас немецкие власти всячески стремятся завершить строительство нового газопровода из России.

Немецкий регулятор подтверждает выдачу разрешения на укладку "Северного потока 2" до конца декабря, заявка на работы в январе-апреле еще в проработке. В ФРГ придумали, как можно обойти санкции США по "Северному потоку 2". Власти земли Мекленбург-Передняя Померания хотят создать для этого специальный фонд. Согласно замыслу, фонд по защите климата выступил бы неким посредником между проектом и его участниками.

"Северный поток 2" будет рассматриваться этой структурой как "важнейший элемент для защиты окружающей среды" в регионе. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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— Владимир Ильич, недавно министр обороны ФРГ заявила, что с Россией нужно говорить с позиции силы. Прибалтийские тигры что-то подобное тоже время от времени говорят. Конечно, им посоветовали вспомнить 1945 год. Но все-таки почему появляются такие заявления? Насколько они уместны и опасны? Что происходит в немецкой политике?

— Мы хорошо знаем мнение Аннегрет Крамп, которую в Германии называют АКК. Ничего нового я в этом не слышу. Я думаю, что последняя каденция Меркель (до ее ухода осталось меньше года) — это последнее время, когда в отношениях с Германией есть хотя бы какой-то элемент конструктива.

При каждом следующем правительстве, особенно если там будут еще и зеленые, отношения будут гораздо хуже, чем сейчас.

Такие заявления будут уже исходить ни от единичных людей, от которых мы ждем каких-то подобных высказываний, а таких заявлений будет много. Они будут очень распространенными, а отношения с Германией будут стремительно ухудшаться. Мы должны это понимать.

Ошибка Сталина с Германией

Я считаю, что когда Иосиф Виссарионович Сталин говорил о том, что мы хотим сохранить единую Германию, он был сильно неправ. Германий должно было быть много разных.

Тогда Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна была бы сидеть в своем родном Сааре при французской администрации. И тогда бы все было немножко по-другому.

России нужно привыкать быть жестче. К сожалению, мы к этому трудно привыкаем. Никакой мягкости в отношении с теми, кто является потенциальным противником, быть не должно.

— Но при Сталине было две Германии и ещё Западный Берлин.

— Их должно было быть много: 7-8-9. Они должны были между собой все время портить отношения, а мы должны были этому радоваться. Точно так же, они радовались бы, если бы Россия была не единой, а они бы могли управлять конфликтами между различными частями России.

Это — простая вещь в политике: если ты сверху, ты должен продавливать выгодные только себе решения. К сожалению, руководителям Советского Союза это сделать не удалось или не хотели.

Я считаю, что если бы Крамп в своем родном Сааре оставалась под французской администрацией, она бы уже не делала таких заявлений. И это было бы плюсом для всех.

— При Меркель между нашими странами, конечно, были очень серьезные деловые контакты. Она же не просто так конструктивна по отношению к России. Понятно, что за шесть лет постоянного усиления санкций, ситуация ухудшилась. Германия часто вполне послушна Америке, а Меркель просто насмерть стоит по поводу "Северного потока-2".

— Она не стоит насмерть. Она имеет свой интерес и пытается не поссориться с Америкой и закончить проект. Я не знаю, будет ли закончен проект или не будет. Надеюсь, что все-таки будет, потому что слишком много Россия в него вложила.

Вопрос здесь в том, что поколение Меркель от власти уходит. Оно не будет иметь продолжения в том же виде. И Россия должна просто это понимать.

Смена политических поколений

Меркель и другие политики ее эпохи приходили к власти на границе веков с философией, о том, что с Россией надо договариваться, Россия — важный партнер, с Россией у нас есть интересы и хорошие отношения с Россией, при независимости сторон у нас есть большие взаимные интересы и взаимозависимости.

Теперь это поколение из политики уходит. Те люди, которые так продолжают считать в Германии, сейчас задвигаются на край политики. Да, в ХДС есть какое-то количество таких людей. Смогут ли они сохранить власть в партии, сохранить курс — это большой вопрос. Этот вопрос решится уже в следующем году, и вполне вероятно, что мы на него получим положительный ответ.

Тогда, может быть, что-то из прежних конструктивных подходов сохранится. Если положительного ответа не будет, тогда все будет достаточно быстро ухудшаться.