Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Почему Россия мечется между Тихановской и Лукашенко

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Российские власти пока не определились, кого им действительно поддерживать в Белоруссии. Отказ от взаимодействия с Лукашенко не принесет желаемого результата.

Почему Россия мечется между Тихановской и Лукашенко

Поэтому ни российское правительство, ни общество до сих пор не могут принять окончательного решения со стороной поддержки в Белоруссии.

Разумеется, протесты могут стать катализатором белорусского разворота к Западу, но это не факт, поскольку большинство лидеров оппозиции и протестующее население явно выражают симпатии к России.

Но поддерживание Лукашенко, самостоятельно испортившего отношения с Москвой, может стать склеиванием разбитой чашки, которая пригодна разве что для демонстрации её наличия.

США попытались оторвать Белоруссию от России

Год назад в Минске с визитом побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, встретившийся с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Американцы предложили поддержку в противостоянии российскому давлению и сохранении суверенитета как выгодную альтернативу Союзному договору с Россией. Кроме Джона Болтона, Минск посещали помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл и заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Именно тогда риторика Лукашенко стала вызывающей.

Налоговый маневр по нефти, не устроивший Минск, стал причиной поиска альтернатив. РБ получила удачное стечение обстоятельств — высказанное американскими представителями желание поддержать Лукашенко и крупнейшее на тот момент падение мировых цен на нефть.

Полемика с Россией стала уверенной, а 6 сентября 2019 года Лукашенко анонсировал многовекторность, потребовал от России компенсацию за катастрофу в Чернобыле и пригрозил забрать две нитки нефтепровода "Дружба".

Тогда и всё пошло под откос, поскольку союзная интеграция была поставлена под реальную угрозу. В Минск поехал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Что Россия делает для контроля над Белоруссией

Как отмечают авторы телеграм-канала "Контора пишет", выбор Лукашенко на фоне Тихановской все-таки обоснован.

"В Кремле прекрасно осознают, что Лукашенко — конформист и мерзавец, пытающийся усидеть на двух, а то и трех стульях, реверансирующий в зависимости от складывающейся политико-экономической конъюнктуры то одной, то другой стороне.

Шантаж и подхалимство, громкие слова о "старшем брате" и "мы заставим Россию" со стороны Александра Григорьевича не раз вызывали и до сих пор вызывают раздражение в Кремле, поскольку Лукашенко всё время пытается менять правила игры в свою пользу", — сообщает сетевой эксперт.

При этом Тихановская сотоварищи, оппозиция, выступающая от имени всех белорусов, но управляемая и оплачиваемая почему-то из Польши и ЕС, носит изначально антироссийский характер.

Если в случае с Лукашенко есть поле для политического маневра, можно о чем-то договориться или прийти к компромиссу, то откровенно прозападная направленность оппозиционных лидеров такой возможности не оставляет.

Так что выбор Тихановской значил бы для Москвы потерю Белоруссии, обесценивание концепта Союзного государства и отказ от влияния в регионе. Что решительно невозможно.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы джордж кент джон болтон уэсс митчелл владимир макей александр лукашенко светлана тихановская протесты в белоруссии присоединение белоруссии союзное государство россия - белоруссия
Новости
ЕС в нетерпении: Байдену снова предложили "амбициозный союз"
Пьяный и вооружённый Стас Барецкий атаковал Калашникову
В Австралии после введения вакцины от COVID-19 у добровольцев нашли ВИЧ
Нетрезвая женщина убила свою семимесячную дочь в Магнитогорске
Times сообщил о возвращении Погба в "Ювентус"
Скандал на Украине: по телевидению показали российский мультфильм
Сестра Ефремова сравнила историю брата с тайной перевала Дятлова
В возрасте 38 лет скончался хоккеист Артём Чернов
Рыбки зебраданио помогут людям вылечиться от хронического стресса
Павел Деревянко расстался с женой
Последние материалы
Сергей Каргашин: "В шоу-бизе всё реально очень печально"
Сестра Ефремова сравнила историю брата с тайной перевала Дятлова
Почему Россия мечется между Тихановской и Лукашенко
В возрасте 38 лет скончался хоккеист Артём Чернов
Рыбки зебраданио помогут людям вылечиться от хронического стресса
Павел Деревянко расстался с женой
Футболисты "Тамбова" продолжат бойкотировать матчи чемпионата РПЛ
Доктор Мясников: "Гомеопатию не стоит считать лженаукой"
Шведские лыжники подтвердили участие в "Тур де Ски"
В Сети ответили певице из Украины, протестующей против концертов в РФ
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.

NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Политика. Новости и аналитика
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Новости футбола
Орлов объяснил, почему украинские клубы выступают лучше российских
Экономика и бизнес
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Игорь Буккер ОАЭ оценили эффективность китайской вакцины Игорь Буккер Любовь Степушова Портовики Литвы призывают не вводить санкции против "Беларуськалия" Любовь Степушова Василий Амирджанов Питерский общепит сопротивляется "смертельному" запрету Василий Амирджанов
Комментарии
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Голодные американцы начали воровать продукты в магазинах
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Воинственная немецкая фрау хочет понравиться американскому патрону
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников