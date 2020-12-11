Почему Россия мечется между Тихановской и Лукашенко

Российские власти пока не определились, кого им действительно поддерживать в Белоруссии. Отказ от взаимодействия с Лукашенко не принесет желаемого результата.

Поэтому ни российское правительство, ни общество до сих пор не могут принять окончательного решения со стороной поддержки в Белоруссии.

Разумеется, протесты могут стать катализатором белорусского разворота к Западу, но это не факт, поскольку большинство лидеров оппозиции и протестующее население явно выражают симпатии к России.

Но поддерживание Лукашенко, самостоятельно испортившего отношения с Москвой, может стать склеиванием разбитой чашки, которая пригодна разве что для демонстрации её наличия.

США попытались оторвать Белоруссию от России

Год назад в Минске с визитом побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, встретившийся с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Американцы предложили поддержку в противостоянии российскому давлению и сохранении суверенитета как выгодную альтернативу Союзному договору с Россией. Кроме Джона Болтона, Минск посещали помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл и заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Именно тогда риторика Лукашенко стала вызывающей.

Налоговый маневр по нефти, не устроивший Минск, стал причиной поиска альтернатив. РБ получила удачное стечение обстоятельств — высказанное американскими представителями желание поддержать Лукашенко и крупнейшее на тот момент падение мировых цен на нефть.

Полемика с Россией стала уверенной, а 6 сентября 2019 года Лукашенко анонсировал многовекторность, потребовал от России компенсацию за катастрофу в Чернобыле и пригрозил забрать две нитки нефтепровода "Дружба".

Тогда и всё пошло под откос, поскольку союзная интеграция была поставлена под реальную угрозу. В Минск поехал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Что Россия делает для контроля над Белоруссией

Как отмечают авторы телеграм-канала "Контора пишет", выбор Лукашенко на фоне Тихановской все-таки обоснован.

"В Кремле прекрасно осознают, что Лукашенко — конформист и мерзавец, пытающийся усидеть на двух, а то и трех стульях, реверансирующий в зависимости от складывающейся политико-экономической конъюнктуры то одной, то другой стороне. Шантаж и подхалимство, громкие слова о "старшем брате" и "мы заставим Россию" со стороны Александра Григорьевича не раз вызывали и до сих пор вызывают раздражение в Кремле, поскольку Лукашенко всё время пытается менять правила игры в свою пользу", — сообщает сетевой эксперт.

При этом Тихановская сотоварищи, оппозиция, выступающая от имени всех белорусов, но управляемая и оплачиваемая почему-то из Польши и ЕС, носит изначально антироссийский характер.

Если в случае с Лукашенко есть поле для политического маневра, можно о чем-то договориться или прийти к компромиссу, то откровенно прозападная направленность оппозиционных лидеров такой возможности не оставляет.

Так что выбор Тихановской значил бы для Москвы потерю Белоруссии, обесценивание концепта Союзного государства и отказ от влияния в регионе. Что решительно невозможно.