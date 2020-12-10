Что стоит за предложением Лукашенко о Всебелорусском народном собрании

"Правда.Ру" разбиралась, что стоит за предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС) конституционным органом.

Все ли белорусы - змагары?

Конституционный орган на общественных началах

Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС) конституционным органом.

Об этом он заявил, посещая Столбцовскую центральную районную больницу .

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание", — сказал Лукашенко.

Президент предложил избирать делегатов на ВНС на пятилетний срок с работой "на общественных началах". Предполагается повысить их роль и статус — им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

Аналог советской политической системы

Эксперт Центра EAST и iSANS Андрей Елисеев увидел в этом предложении попытку возродить "центральные элементы советской политической системы под несколько иными названиями" и, в конечном счёте, сымитировать конституционные изменения.

"Похоже, что ВНС как аналог съезда Коммунистической Партии Советского Союза (КПСС) планируют прописать в Конституции в качестве органа, определяющего основные направления внутренней и внешней политики. Соответственно, Президиум ВНС (аналог Политбюро ЦК КПСС) стал бы формальным руководящим государственным органом в период между съездами, а возглавил бы его никто иной как Александр Лукашенко", — заявил Елисеев на страницах портала reform. by.

ВНС проведёт имитацию перемен, как это было сделано в советской Конституции на 25-й съезде КПСС 1976 года, президентская власть при этом останется чисто номинальной за лояльным Лукашенко лицом, указывает эксперт.

Китайские товарищи идут успешно этим путём

Белорусский политолог Алексей Дзермант разглядел в этом предложении китайский вариант демократии.

"Значит, всё таки идём не стандартным путём либеральных (квази)демократий, а вводим элементы китайской политической системы. Что логично для особенностей Белоруссии. Интересно, что будет с высшими постами в государстве. Ждём подробностей и самого Собрания, которое пройдет в конце января-начале февраля следующего года", — написал Алексей Дзермант в своём Телеграм-канале.

Аналог Общественной палаты РФ

Со своей стороны белорусский политолог и публицист, главный редактор общественно-политического и научно-популярного журнала "Белорусская думка" Вадим Гигин считает, что Александр Лукашенко озвучил идею, "которая давно уже витала в воздухе".

По словам политолога, речь идёт не о властном, а о консультативно-совещательном органе, и сейчас в мире "наблюдается настоящий бум таких институтов". Вадим Гигин привёл в пример российскую Общественную палату, но отметил, что это постоянно действующий орган, в отличие от ВНС, поэтому "необходимо детально прописать порядок созыва ВНС, его статус, прерогативы. Нельзя исключать и появления неких постоянных рабочих органов", цитирует Гигина БелТа.

Лукашенко не хочет диалога с оппозицией

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, налицо желание президента Белоруссии найти форму, в которой ему было бы удобно.

Константин Затулин считает самым важным вопрос о том, каким образом будет формироваться ВНС, потому что до сих пор "все участники этого собрания попросту назначались администрацией президента".

Если этот порядок сохранится, то это будет абсолютно лояльный, подконтрольный орган, "и не стоит ожидать от него сомнений в предложениях, которые исходят от первого лица".

По мнению эксперта, Лукашенко именно так и рассматривает ВНС, то есть, как альтернативу любым попыткам проведения новых выборов или обсуждения конституционных изменений с представителями оппозиции.

"Он (Лукашенко) хочет подменить этот диалог, представить имитацию этого диалога в форме Всебелорусского народного собрания", — сказал Константин Затулин

При этом, указывает эксперт, в Конституции Белоруссии нет такой позиции как конституционное совещание, которое собирается, чтобы править определенные статьи Конституции.

Так же неясен вопрос о том, какой властью будет обладать ВНС, будут ли его решения рекомендательными или же обязательными. Если они будут рекомендательными, то никакой формальной проблемы не должно возникать. Если они будут обязательными, то в этом случае, очевидно, необходима экспертиза по вопросу соответствия Конституции.

Константин Затулин полагает, что оппозиция видит в этом предложении Лукашенко подвох — имитацию диалога с проверенными и лояльными людьми.

"Поэтому успеха не будет и на улице, протесты продолжатся. Лукашенко надо идти на более серьезные решения в диалоге с с задержанными политическими оппозиционерами из того СИЗО, где он уже был однажды", — сделал вывод Константин Затулин.

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