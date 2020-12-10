Неожиданная лояльность Вашингтона по отношению к российской базе в Тартусе говорит о сильной позиции России в Сирии, с которой США ничего сделать не могут.
Cпецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн заявил на слушаниях в конгрессе, что Вашингтон не ставит в качестве условия урегулирования разрыв долгосрочных военных связей между Москвой и Дамаском.
"Мы не ставили в качестве условия для политического решения прекращение долгосрочных военных связей между Россией и сирийским правительством. Мы говорили о том, что иностранные военные силы, которые не присутствовали в Сирии до 2011 года, должны уйти в рамках процесса политического урегулирования, — сказал он.
"Россияне сохраняли в Сирии военно-морское присутствие в течение многих десятилетий до 2011 года. Мы не будем настаивать на разрыве их ранее существовавших связей", — добавил дипломат на слушаниях в конгрессе.
По словам Рейберна, вопрос возможного будущего военного сотрудничества предстоит решать "следующему сирийскому правительству", цитирует ТАСС.
В комментарии для "Правды.Ру" политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предостерёг от поспешных выводов о лояльности администрации Дональда Трампа к России "на основании одного лишь заявления".
По мнению эксперта, это просто отражение реальности:
Это сильная позиция, и ничего с российским присутствием в Сирии американцы сделать не могут, сказал политолог.
"Американцы в принципе выгнать нас из Сирии не могут. Потому что в Сирии мы находимся на легитимной основе по приглашению официального сирийского правительства. И заставить нас выйти из Сирии реально у них нет ни сил, ни полномочий", — отметил для "Правды.Ру" Константин Блохин.
Но этот статус-кво не надо рассматривать как отказ США от конкуренции, от соперничества за Сирию и в целом за Ближний Восток, предупредил американист.
Как пишет на страницах портала The Arab Weekly научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Джеффри Аронсон, в Сирии США продолжают проводить политику "ограниченных тактических достижений, лишенных целенаправленной стратегической цели".
"Политика США направлена на то, чтобы помешать восстановлению суверенитета Дамаска на всей территории страны, включая саботаж российских и сирийских усилий по восстановлению страны, вооружение диссидентских сил к востоку от Евфрата и строительство окна в пустыне на изолированной базе в Танф около иракско-иорданско-сирийской границы", — указывает аналитик.
По его словам, российская власть одержала самую значительную победу в регионе в 2018 году, когда впервые договорилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сирии Башаром Асадом о размещении российских войск и наблюдательных пунктов на Голанских высотах.
В рамках своей успешной дипломатии Москва достигла также непростого компромисса между Израилем и Тегераном на юго-западе Сирии и возродила поддерживаемую ООН систему безопасности вдоль оспариваемой границы на Голанских высотах, пишет автор.
"В Сирии у Москвы есть цели, основанные на мощных территориальных, исторических и политических преимуществах, что придаёт стойкость режиму. Чего бы еще Москва ни достигла, за годы правления Трампа она последовательно расширила свое морское и территориальное присутствие до самого центра Плодородного Полумесяца (условное название региона на Ближнем Востоке, в котором в зимние месяцы наблюдается повышенное количество осадков, то есть это плодородный район. — Ред.) … за счет Вашингтона", — полагает Аронсон.
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