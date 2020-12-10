Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

Человек-блокада: за что получил 19 лет колонии идеолог "наказания" Крыма

Мир

Верховный суд Крыма 10 декабря приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова. В апреле-мае 2014 года он был вице-премьером в крымском правительстве. А затем отбыл на Украину, где стал одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады полуострова. В планах была еще и морская блокада, но там не заладилось.

Человек-блокада: за что получил 19 лет колонии идеолог "наказания" Крыма

За что Ислямов получил такой срок

Согласно решению суда, Ислямов приговорен к 19 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, на срок два года, и ограничением свободы на срок один год.

Его обвиняли обвиняли по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч.2 ст.281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете).

Приговор был вынесен заочно, поскольку Ислямов находится на Украине (в России он объявлен в федеральный розыск). Его адвокат Николай Полозов заявил, что дело политически мотивировано. По его словам, Ислямов юрисдикцию Верховного суда Крыма не признает. Тем не менее, приговор планируется обжаловать в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи.

Судя по всему, конечная цель — Европейский суд по правам человека. Полозов заявил, что обращение туда будет после всех юридических процедур в России. Без этого иск в ЕСПЧ не примут. Так что Ленур Ислямов может сколько угодно говорить, что не признает решения крымского суда, но чтобы его обжаловать, придется соблюдать все формальности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски по возмещению вреда крымским предприятиям и организациям, в том числе ГУ МЧС РФ по Крыму и Черноморского флота, на общую сумму 51,6 млн рублей, а также признал право на удовлетворение гражданского иска потерпевшими предприятиями ("Крымэнерго", ФБУ 102 Минобороны РФ и Севастопольское авиационное предприятие), передав вопрос на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее сообщалось, что "Крымэнерго" предъявило иск на 1 млрд рублей Ислямову.

Организатор блокад Крыма

Надо заметить, что в последнее время Ислямов был не столь заметен, как в 2015–2016 годах. В сентябре 2015 года он был одним из организаторов так называемой продовольственной блокады Крыма. Тогда на полуостров закрыли путь фурам, которые везли продукты и бытовые товары из Украины.

В ноябре того же года была организована так называемая энергетическая блокада. Заключалась она в том, что были взорваны опоры линий электропередач в Херсонской области.

Разумеется, все это происходило при попустительстве и даже поощрении властей Украины. Странно было бы говорить, что речь шла о самодеятельности активистов.

Следом за продовольственной и энергетической блокадами пришла очередь блокады морской. Ислямов был одним из основных спикеров по теме. Рассуждений о том, как перекрыть Керченскую переправу, было много.

Впрочем, довольно быстро пошли фантазии на тему того, как в данном случае может помочь НАТО, поскольку с кораблями, нужными для организации морской блокады, у активистов возникли проблемы. Ну то есть, конечно, никто всерьез и не пытался бы реализовать эту идею, поскольку понятно, к чему такие попытки могут привести.

Стоит напомнить, что в России возбуждены дела против еще двух деятелей — Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ленур ислямов блокада крыма
Новости
"Его интересуют только деньги": Отец Децла рассказал о внуке
Рогозин обещал помочь решить проблему опреснения воды в Крыму
Китай возводит военные лагеря вдоль границ с Индией
ФИФА опубликовала итоговый рейтинг сборных 2020 года
Из электронных трудовых россиян стал пропадать стаж
Мазур уверена, что Дрожжина скрывает бесценную коллекцию Баталова
Шведский лыжник дисквалифицирован за ставку на свою гонку
Жирная рыба снижает риск развития диабета
Найдена одна из раритетных визиток Путина. Её можно купить
Наташа Королёва приняла роды в африканском племени
Последние материалы
"Его интересуют только деньги": Отец Децла рассказал о внуке
Человек-блокада: за что получил 19 лет колонии идеолог "наказания" Крыма
Рогозин обещал помочь решить проблему опреснения воды в Крыму
Китай возводит военные лагеря вдоль границ с Индией
ФИФА опубликовала итоговый рейтинг сборных 2020 года
Из электронных трудовых россиян стал пропадать стаж
Мазур уверена, что Дрожжина скрывает бесценную коллекцию Баталова
Шведский лыжник дисквалифицирован за ставку на свою гонку
Жирная рыба снижает риск развития диабета
Найдена одна из раритетных визиток Путина. Её можно купить
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК

Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Мир. Новости мира
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Мир. Новости мира
Польша приступает к строительству конкурента "Северного потока — 2"
Мир. Новости мира
Экс-глава Минобороны Израиля поведал о договоре США с инопланетянами
Василий Амирджанов Питерский общепит сопротивляется "смертельному" запрету Василий Амирджанов Любовь Степушова В Азербайджане не нашли политики в действиях Россельхознадзора Любовь Степушова Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Как России уйти от западной кабалы
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников