Человек-блокада: за что получил 19 лет колонии идеолог "наказания" Крыма

Верховный суд Крыма 10 декабря приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова. В апреле-мае 2014 года он был вице-премьером в крымском правительстве. А затем отбыл на Украину, где стал одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады полуострова. В планах была еще и морская блокада, но там не заладилось.

За что Ислямов получил такой срок

Согласно решению суда, Ислямов приговорен к 19 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, на срок два года, и ограничением свободы на срок один год.

Его обвиняли обвиняли по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч.2 ст.281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете).

Приговор был вынесен заочно, поскольку Ислямов находится на Украине (в России он объявлен в федеральный розыск). Его адвокат Николай Полозов заявил, что дело политически мотивировано. По его словам, Ислямов юрисдикцию Верховного суда Крыма не признает. Тем не менее, приговор планируется обжаловать в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи.

Судя по всему, конечная цель — Европейский суд по правам человека. Полозов заявил, что обращение туда будет после всех юридических процедур в России. Без этого иск в ЕСПЧ не примут. Так что Ленур Ислямов может сколько угодно говорить, что не признает решения крымского суда, но чтобы его обжаловать, придется соблюдать все формальности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски по возмещению вреда крымским предприятиям и организациям, в том числе ГУ МЧС РФ по Крыму и Черноморского флота, на общую сумму 51,6 млн рублей, а также признал право на удовлетворение гражданского иска потерпевшими предприятиями ("Крымэнерго", ФБУ 102 Минобороны РФ и Севастопольское авиационное предприятие), передав вопрос на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее сообщалось, что "Крымэнерго" предъявило иск на 1 млрд рублей Ислямову.

Организатор блокад Крыма

Надо заметить, что в последнее время Ислямов был не столь заметен, как в 2015–2016 годах. В сентябре 2015 года он был одним из организаторов так называемой продовольственной блокады Крыма. Тогда на полуостров закрыли путь фурам, которые везли продукты и бытовые товары из Украины.

В ноябре того же года была организована так называемая энергетическая блокада. Заключалась она в том, что были взорваны опоры линий электропередач в Херсонской области.

Разумеется, все это происходило при попустительстве и даже поощрении властей Украины. Странно было бы говорить, что речь шла о самодеятельности активистов.

Следом за продовольственной и энергетической блокадами пришла очередь блокады морской. Ислямов был одним из основных спикеров по теме. Рассуждений о том, как перекрыть Керченскую переправу, было много.

Впрочем, довольно быстро пошли фантазии на тему того, как в данном случае может помочь НАТО, поскольку с кораблями, нужными для организации морской блокады, у активистов возникли проблемы. Ну то есть, конечно, никто всерьез и не пытался бы реализовать эту идею, поскольку понятно, к чему такие попытки могут привести.

Стоит напомнить, что в России возбуждены дела против еще двух деятелей — Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.