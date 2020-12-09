Эксперт: американская федерация под угрозой распада

В США складывается беспрецедентная ситуация, которая может привести к выходу некоторых штатов из американской федерации, считает эксперт Владимир Васильев.

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Техас против Пенсильвании и других

Генпрокуратура Техаса подала официальный иск в Верховный суд против избирательных комиссий Пенсильвании, Мичигана, Висконсина и Джорджии. Техас обвиняет эти штаты в том, что они в обход своих конституций изменили выборную систему, позволив проводить массовое почтовое голосование на президентских выборах.

Прокуратура Техаса требует срочного созыва Верховного суда и начала слушаний о признании состоявшихся выборов сфальсифицированными и неконституционными.

Споры между штатами являются одними из немногих случаев первой юрисдикции Верховного суда США, это означает, что суды низшей инстанции не могут сначала рассматривать дела.

Если голосование по почте сочтут несоответствующим конституциям упомянутых штатов, то миллионы голосов, отданных на президентских выборах 2020 года, могут быть признаны недействительными.

Днем ранее Верховный суд отказался заслушать иск представителя Майка Келли из Пенсильвании, который оспаривал закон Пенсильвании 2019 года о расширении голосования по почте.

Заместитель госсекретаря Джорджии Джордан Фукс назвал иск прокуратуры Техаса "ложным и безответственным" .

"Техас утверждает, что в Джорджии есть 80 000 поддельных подписей на открепительных удостоверениях". Но они ( вТехасе) не приводят ни одного доказательства. Это потому, что этого не было", — сказал Фукс. Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель охарактеризовала иск как "рекламный ход", который "ниже достоинства" офиса генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

8 декабря штаты должны определятся с кандидатурами выборщиков, а 14 декабря — состоится их голосование.

Между тем, республиканцы в Объединенном комитете Конгресса по церемониям инаугурации проголосовали во вторник против резолюции, в которой говорилось, что комитет готовится к инаугурации избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.

Президента выберет Палата представителей

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады в Институт США и Канады Владимир Васильев, сейчас голоса выборщиков распределяются 306 на 332 голоса в пользу Джо Байдена. И если эти выборщики 14-го числа соберутся и проголосуют так, как это должно быть, то они провозгласят Байдена президентом при последующей сертификации в Конгрессе 6 января.

Однако Верховный Суд, по словам эксперта, иск Техаса может удовлетворить и аннулировать результаты этих выборов, в таком случае ни одна из сторон не набирает 270 голосов. Байден — потому что его выборщики от упомянутых штатов будут аннулированы.

Тогда судьба следующего президента США может быть решена в Палате представителей США 3 января, согласно 12 поправке к Конституции, в этом случае от каждого штата будет один голос.

Владимир Васильев напомнил, что в настоящее время расклад голосов таков, что 26-27 делегаций штатов считаются республиканскими.

"То есть, по существу, если будет такое голосование, то кандидат республиканцев может получить 26-27 голосов и таким образом Трамп станет президентом", — отметил американист.

Будут назначены новые выборы

Второй вариант — Верховный Суд может назначить новые выборы в этих штатах, и это может занять длительный период времени, сказал Владимир Васильев.

Верховный суд объявит победителем Трампа

И, наконец, третий вариант, по словам эксперта, связан с тем, что в зависимости от представленных доказательств, Верховный Суд может объявить победителем не Байдена, а Трампа в этих штатах. В таком случае Трамп может стать президентом, набрав 270 голосов, а 268 будет у Байдена.

Владимир Васильев затруднился сказать, как поведёт себя Верховный суд. Эксперт отметил беспрецедентность ситуации, потому что "на кону может оказаться судьба Американской федерации".

"Это не иск отдельных юристов, которые будут защищать Трампа или Байдена. Это уже междуштатные отношения, и это очень серьёзная ситуация", — сказал эксперт. Последний раз такая ситуация была в период Гражданской войны, когда южные штаты организовали конфедерацию, добавил он.

Подковёрная борьба за голоса выборщиков

Владимир Васильев не исключает, что Верховный Суд может не принять решение до 14-го числа, а посмотреть как проголосуют выборщики. Поэтому сейчас идет подковёрная борьба для того, чтобы организовать бунт выборщиков в пользу Трампа.

"Для этого бунт должен затронуть 37 голосов выборщиков, это больше 10 процентов, это очень много, этого никогда не была в американской истории", — отметил американист.

Но даже если своё мнение изменят 15 или 20 человек, не важно в какую сторону, тогда это будет основанием для Верховного суда сказать, что раз такое количество выборщиков колеблется, то результаты выборов не соответствуют волеизъявлению, и они действительно подтасованы, сделал вывод Владимир Васильев.

В четверг стало известно, что генеральные прокуроры американских штатов Луизианы, Арканзаса, Алабамы поддержали стремление Техаса оспорить результаты президентских выборов в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине в Верховном суде США.

Согласно последним опросам, 39 % населения США считают, что последние президентские выборы были сфальсифицированы. Сам факт борьбы американских штатов между собой уже говорит о том, что Америка глубоко расколота, а республиканская Америка будет делать всё возможное, чтобы саботировать президентство Байдена.

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