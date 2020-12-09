В Румынии ищут "руку Кремля" за прошедшими в парламент националистами. Это вряд ли, но Москва может извлечь от сотрудничества с ними пользу.
На парламентских выборах в Румынии, состоявшихся 6 декабря, уверенно прошла в парламент, основанная лишь в сентябре 2019 года, националистическая партия "Альянс за единство румын" (AЕР).
Согласно последним данным Центрального избирательного бюро, АЕР получила более 8% голосов на выборах как в Палату депутатов, так и в Сенат, с высокими показателями во многих округах и в диаспоре.
Сопредседатель AЕР Клаудиу Тырзиу утверждает, что доктрина партии основана на четырех столпах: семья, родина, вера, свобода.
AЕР выступает за объединение Румынии с Бессарабией (частью Молдавии), репатриацию румын из диаспоры, запрет на экспорт древесины любого вида. В список партии вошли борцы за референдум за традиционную семью, юристы по борьбе с COVID ограничениями и активисты против автономии венгров в Трансильвании.
Партию возглавляет 34-летний Георге Симион, который утверждает, что обвинение в поддержке со стороны России беспочвенны, потому что "Россия являлась самым большим врагом Румынии за "последние 200 лет".
О том, что успехом Альянса есть "рука Кремля" заявил в эфире одного из телеканалов, бывший президент Румынии Траян Бэсеску. По его словам, русские тролли повлияли на выбор Брексита, на выборы в США, "не исключаю, что они тоже повлияли на выборы в Румынии".
Однако в анализе центра VoteWatch, цитируемом Libertatea, поясняется, что "партия занимает твердую пронатовскую позицию, поскольку объединение Румынии с Республикой Молдова является одной из предполагаемых целей АЕР, что противоречит интересам России в регионе".
Этот довод, в свою очередь, опровергает портал mediastandard. ro, который пишет, что цель объединения с Республикой Молдова, "является скорее обещанием, чем достижимым фактом, а вот дестабилизация западных ценностей через сотрудничество с Кремлём — цель вполне достижимая.
"Ультраконсервативные партии в других государствах (например, "Фидес" Виктора Орбана или польская партия "Право и справедливость") уже сформировали свой дискурс против "западного декаданса", представленного прогрессивным способом управления более развитыми европейскими государствами. И именно эти экстремистские позиции заставляют "Альянс за Союз румын" играть, независимо от его воли, в пользу такого государственного деятеля, как Россия", — указывает газета.
По мнению бывшего силовика и советника президента Бэсеску по национальной безопасности Юлиана Фота, партию можно отнести к "румынскому антизападному национализму", который проявлял себя после каждой эпохи "тесного сотрудничества с Западом".
"AЕР это не заговор кого-то из-за границы — теория, для которой у нас нет аргументов или доказательств. Это продукт исторического процесса с особенностями эпохи, в которой мы живем. Румыны, воспринимающие модернизацию страны как опасность, добровольно собрались под одним флагом", — написал Фота в Facebook.
"AЕР действует по программе, которая имеет много общего с идеологией Кремля. Да, они тоже протягивают руку российским фундаменталистам, но делают это потому, что ищут союзников, делают это сознательно. Они этого хотят, они не марионетки. Это важный аспект этого движения", — добавил Фота.
Как сказал "Правде.Ру" член Экспертного центра Всемирного русского народного собора, исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир Букарский, один из основополагающих трендов современной Европы — это тренд на национальный консерватизм, на продвижение ценностей, на которых была основана Европа — фактически, на возвращение Европе ее подлинного исконного европейского смысла. Второй тренд — это встраивание в глобальный западный проект.
В Румынии носитель второго тренда — Национально-либеральная партия выборы проиграла, а на подъёме возрождение румынских национальных традиционных ценностей, утверждение румынского национального духа, православных ценностей и, в конечном счёте, объединение всех тех земель, которые когда-то входили в состав Румынии, отметил Владимир Букарский.
Тем не менее, по его словам, Бессарабию румынам отдавать нельзя, "это зона ответственности России", которая в течение 105 лет входила в её состав. На территории Бессарабии находится пророссийская Гагаузия, которая 87% голосов на последних президентских выборах отдала Игорю Додону, добавил эксперт.
Владимир Букарский уверен, что по другим вопросам с консерваторами Румынии, Россия может вести диалог. Например:
— противодействовать украинизации Украины. От этого страдают, в том числе, и этнические румыны, живущие в Буковине — Черновицкой области Украины,
— объединять усилия по отстаиванию православных христианских ценностей современного общества,
— противодействовать глобальной элите, которая навязывает всему миру псевдоценности, такие как права сексменьшиств, ювенальная юстиция, что разрушает традиционную семью, религиозную нравственность, сказал Владимир Букарский.
По итогам воскресных выборов правящая Национал-либеральная партия (НЛП), набрав 25 % голосов, проиграла 5% социал-демократам (СДП). Премьер Людовик Орбан (НЛП) подал в отставку, так как не захотел формировать коалицию с СДП. На третьем месте оказался Союз за спасение Румынии и Партия свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС) — 15%, Так же в парламент прошел Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) — 6% голосов.
Коалиция ССР-ПСЕС готова сформировать правительство вместе с НЛП и ДСВР, заявил в понедельник сопредседатель альянса Дачиан Чолош. Он сказал, что крайне важно поддержать заслуживающего доверия кандидата на пост премьер-министра и что переговоры не следует транслировать по телевидению.
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