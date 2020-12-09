В Румынии переполох: Россия внедряется в парламент

В Румынии ищут "руку Кремля" за прошедшими в парламент националистами. Это вряд ли, но Москва может извлечь от сотрудничества с ними пользу.

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Неожиданный для истеблишмента успех националистов Румынии

На парламентских выборах в Румынии, состоявшихся 6 декабря, уверенно прошла в парламент, основанная лишь в сентябре 2019 года, националистическая партия "Альянс за единство румын" (AЕР).

Согласно последним данным Центрального избирательного бюро, АЕР получила более 8% голосов на выборах как в Палату депутатов, так и в Сенат, с высокими показателями во многих округах и в диаспоре.

Сопредседатель AЕР Клаудиу Тырзиу утверждает, что доктрина партии основана на четырех столпах: семья, родина, вера, свобода.

AЕР выступает за объединение Румынии с Бессарабией (частью Молдавии), репатриацию румын из диаспоры, запрет на экспорт древесины любого вида. В список партии вошли борцы за референдум за традиционную семью, юристы по борьбе с COVID ограничениями и активисты против автономии венгров в Трансильвании.

В поиске "руки Кремля"

Партию возглавляет 34-летний Георге Симион, который утверждает, что обвинение в поддержке со стороны России беспочвенны, потому что "Россия являлась самым большим врагом Румынии за "последние 200 лет".

О том, что успехом Альянса есть "рука Кремля" заявил в эфире одного из телеканалов, бывший президент Румынии Траян Бэсеску. По его словам, русские тролли повлияли на выбор Брексита, на выборы в США, "не исключаю, что они тоже повлияли на выборы в Румынии".

Однако в анализе центра VoteWatch, цитируемом Libertatea, поясняется, что "партия занимает твердую пронатовскую позицию, поскольку объединение Румынии с Республикой Молдова является одной из предполагаемых целей АЕР, что противоречит интересам России в регионе".

Этот довод, в свою очередь, опровергает портал mediastandard. ro, который пишет, что цель объединения с Республикой Молдова, "является скорее обещанием, чем достижимым фактом, а вот дестабилизация западных ценностей через сотрудничество с Кремлём — цель вполне достижимая.

"Ультраконсервативные партии в других государствах (например, "Фидес" Виктора Орбана или польская партия "Право и справедливость") уже сформировали свой дискурс против "западного декаданса", представленного прогрессивным способом управления более развитыми европейскими государствами. И именно эти экстремистские позиции заставляют "Альянс за Союз румын" играть, независимо от его воли, в пользу такого государственного деятеля, как Россия", — указывает газета.

Румыны добровольно собрались под националистическими лозунгами

По мнению бывшего силовика и советника президента Бэсеску по национальной безопасности Юлиана Фота, партию можно отнести к "румынскому антизападному национализму", который проявлял себя после каждой эпохи "тесного сотрудничества с Западом".

"AЕР это не заговор кого-то из-за границы — теория, для которой у нас нет аргументов или доказательств. Это продукт исторического процесса с особенностями эпохи, в которой мы живем. Румыны, воспринимающие модернизацию страны как опасность, добровольно собрались под одним флагом", — написал Фота в Facebook.

"AЕР действует по программе, которая имеет много общего с идеологией Кремля. Да, они тоже протягивают руку российским фундаменталистам, но делают это потому, что ищут союзников, делают это сознательно. Они этого хотят, они не марионетки. Это важный аспект этого движения", — добавил Фота.

Бессарабию румынам не отдадим, а сотрудничать можно

Как сказал "Правде.Ру" член Экспертного центра Всемирного русского народного собора, исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир Букарский, один из основополагающих трендов современной Европы — это тренд на национальный консерватизм, на продвижение ценностей, на которых была основана Европа — фактически, на возвращение Европе ее подлинного исконного европейского смысла. Второй тренд — это встраивание в глобальный западный проект.

В Румынии носитель второго тренда — Национально-либеральная партия выборы проиграла, а на подъёме возрождение румынских национальных традиционных ценностей, утверждение румынского национального духа, православных ценностей и, в конечном счёте, объединение всех тех земель, которые когда-то входили в состав Румынии, отметил Владимир Букарский.

Тем не менее, по его словам, Бессарабию румынам отдавать нельзя, "это зона ответственности России", которая в течение 105 лет входила в её состав. На территории Бессарабии находится пророссийская Гагаузия, которая 87% голосов на последних президентских выборах отдала Игорю Додону, добавил эксперт.

Владимир Букарский уверен, что по другим вопросам с консерваторами Румынии, Россия может вести диалог. Например:

— противодействовать украинизации Украины. От этого страдают, в том числе, и этнические румыны, живущие в Буковине — Черновицкой области Украины,

— объединять усилия по отстаиванию православных христианских ценностей современного общества,

— противодействовать глобальной элите, которая навязывает всему миру псевдоценности, такие как права сексменьшиств, ювенальная юстиция, что разрушает традиционную семью, религиозную нравственность, сказал Владимир Букарский.

Кто будет формировать правительство?

По итогам воскресных выборов правящая Национал-либеральная партия (НЛП), набрав 25 % голосов, проиграла 5% социал-демократам (СДП). Премьер Людовик Орбан (НЛП) подал в отставку, так как не захотел формировать коалицию с СДП. На третьем месте оказался Союз за спасение Румынии и Партия свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС) — 15%, Так же в парламент прошел Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) — 6% голосов.

Коалиция ССР-ПСЕС готова сформировать правительство вместе с НЛП и ДСВР, заявил в понедельник сопредседатель альянса Дачиан Чолош. Он сказал, что крайне важно поддержать заслуживающего доверия кандидата на пост премьер-министра и что переговоры не следует транслировать по телевидению.

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