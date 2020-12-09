Тайная война Запада против Ирана

Убийство автора иранской ядерной технологии Мохсена Фахризаде стало пятым покушением на иранских физиков-ядерщиков за последние десять лет и четвертым успешным. Почему Иран не может защитить своих лучших учёных? Почему Запад и арабские страны так активно борются против Исламской Республики? Какова в этом роль пятой колонны?

Иранская группа "Моджахедин-э хальк" уже давно публикует данные физиков-ядерщиков и других важных лиц. Не является ли это показателем внутреннего раскола? Нет ли предательства во власти и силовых структурах? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил политолог, специалист по Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

Читайте начало интервью: Против Ирана ведётся необъявленная террористическая война

— Тофик, подпитываемая из Вашингтона и ряда арабских стран иранская оппозиционная организация "Моджахедин-э Халк" начала печатать списки физиков-ядерщиков еще в двухтысячных годах. Она включила Фахризаде в свой список, обозначила его как автора иранских ядерных технологий. То есть — было известно, что за ним уже давно охотились, он был на прицеле, и Иран его не сберег. Почему?

— Да, это — очень одиозная структура — левоцентристская, революционная, радикальная, террористическая организация. Она враждует с иранским исламским режимом.

Суть и особенность вопроса заключается в том, что как раз таки впервые на Западе все детали, подробности иранской ядерной программы, были обнародованы именно по милости этой самой организации "Моджахедин-э Халк".

Иранские моджахедины-"власовцы"

Как в свое время власовцы воевали против своих соотечественников, также эти моджахедины, когда была ирано-иракская война, в составе иракских войск воевали против своих соотечественников иранцев.

Поэтому у них никогда не было большой поддержки в стране, но зато у них — очень большие финансовые возможности, их подпитывают из арабских стран. Они рекрутируют в свои ряды всякого рода отщепенцев, людей, которые недовольны режимом в Исламской Республике.

В основном они базируются сейчас во Франции и Албании. Они вещают круглосуточно на Иран, идет такая мощная тотальная пропаганда против исламского режима этой страны.

Соединенные Штаты Америки оказывают им огромную поддержку, они постарались и вывели их из международно-признанных списков террористических организаций. Запад оказывает им всяческую поддержку.

Поэтому у них есть очень много каналов воздействия на внутреннюю жизнь в Исламской Республике, и они активно пользуются такой маневренностью.

Конечно, иранские спецслужбы работают, чтобы выявить, обезвредить и ликвидировать их передовые группы, и этого добиваются, но на месте уничтоженных ячеек появляются новые.

Скрытая война Запада против Ирана

Необъявленная война против Ирана, которую ведут американцы со своими союзниками-сателлитами, охватывает большие территории и разные силы. Сюда привлечен и курдский сепаратизм, арабский и белуджский сепаратизм. Фактически они ведут перманентную войну внутри страны.

Все время там распространяются сводки, где и кого обезвредили иранские силы безопасности. Но эта война идет уже как бы на износ. Конечно, диверсификация подрывных возможностей сильно усложняет работу иранских спецслужб.

Им сложно прослеживать все эти самые разнообразные враждебные действия с самых разных направлений. Сложно постоянно вовремя находить и обезвреживать эти источники опасности, потому что их — очень, очень много.

Даже, как ни странно, в центральном, в столичном городе Тегеране, под боком всех властей их тоже хватает. Ведется скрытная тотальная война на истощение.

— Какая ситуация в Иране? Как люди относятся к этим отщепенцам? Власти и общество консолидированы? И нет ли предательства среди служб безопасности?

— В основном иранское общество консолидировано. Там есть подразделение "Корпус стражей исламской революции", это — как бы государство в государстве. Есть народная армия. Они поддерживаются обществом и сотрудничают между собой и со спецслужбами.

Но все-таки имеются какие-то трения между ними. Чтобы наладить нормальное взаимодействие, даже верховный лидер страны Али Хаменеи неоднократно сводил на одной платформе руководителей КСИР и национальной обороны.

То есть — уже становилось ясно, что трения, разногласия и противоречия между ними достигали очень высокого накала. И во имя решения главных целей исламской революции сам верховный лидер занимал такую поведенческую позицию с тем, чтобы сбавить накал напряжения между их отношениями.

Предатели и отщепенцы, конечно, тоже всегда и везде есть. Тем более, если внутри страны активно работают агентурные сети мощных внешних центров, естественно, они находят своих адептов, они рекрутируют в свои ряды людей за определенное вознаграждение.

Поэтому у враждебных сил, конечно же, есть возможности добывать информацию о перемещениях важных людей, собирать досье на них, разрабатывать какие-то сценарии в их отношении, включая физическое устранение, и действовать дальше.