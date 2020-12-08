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Автор Александр Шторм

Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В штабе "лидера" белорусской оппозиции Светланы Тихановской озвучили шесть сценариев будущего страны. Там, разумеется, есть все — от "вторжения России" до бунта в окружении Лукашенко.

Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны

В список сценариев, по данным "КП", входят такие варианты:

  1. Президент или руководство страны идут на переговоры с оппозицией о проведении новых выборов.
  2. Должность президента становится вакантной в связи с отставкой или арестом Лукашенко. В стране проводятся новые выборы.
  3. Власти давят протесты все жестче, вводится ЧП и военное положение.
  4. Затягивание конституционной реформы — отсрочка от первых трех сценариев до весны.
  5. Введение российских войск в республику и (или) ее включение в состав РФ.
  6. Военный или номенклатурный переворот — освобождение поста президента.

По мнению заместителя Института стран СНГ Владимира Жарихина, когда в плане сразу шесть сценариев, это говорит о том, что нет ни одного. Оппозиция даже не пытается что-то прописывать сверх указанных фактов, поскольку никто конкретно не понимает, что нужно делать.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант считает, что оппозиционеры пытаются рисовать для себя некую карту будущего. Часть позиций рассчитана на внутреннего потребителя, а часть ориентирована на Запад. К примеру, все пассажи о "вводе российских войск" — это намек на необходимость вкладываться в оппозицию, которая способна организовать сопротивлению "ордам с востока".

Так штаб показывает, что жив, и что-то их себя представляет как реальная сила. Якобы он генерирует определенные идеи, потому что протесты без выхода и без цели снижаются. Нужна поддержка — нужна угроза. Россия для этих целей более чем годится.

Если Тихановская каким-то чудом получит власть, в геополитическом смысле мы получим изъятие Белоруссии из интеграционных проектов вокруг России. Польша тут же влезет в полномасштабное оперирование на этой территории, причем, вместе с Литвой. А потом включатся все сценарии блокирования России.

Не очень понятна цель, с которой команда иностранных политтехнологов, ведущая Тихановскую, предает гласности эти шесть сценариев, сообщил телеграм-каналу Реалист Максим Жаров. Все они в той или иной степени были известны и ранее, ничего нового пока не озвучено.

"Другое дело, что ни один из этих сценариев не учитывает радикализацию прозападной оппозиции в результате спланированного убийства одного из оппозиционеров в ходе уличных акций по модели "сакральной жертвы". Также нет сценария внезапного коллапса власти в результате тяжелой болезни или смерти Лукашенко.

Фактически же прозападная оппозиция может надеяться на быстрый успех только в случае реализации этих двух сценариев. И в связи с этим понятно, почему об этих сценариях команда, манипулирующая Тихановской, не говорит вслух", подытожил Жаров.

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Темы александр лукашенко светлана тихановская протесты в белоруссии присоединение белоруссии
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