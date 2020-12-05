Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Ирина Гусакова

Быть ли Союзному государству России и Турции?

Мир

Статья известного бизнесмена, политика (в прошлом — члена СФ от Краснодарского края и члена ПАСЕ), общественного деятеля Фархада Ахмедова "Россия и Турция — От сотрудничества к Союзу. Почему бы и нет?", опубликованная на этой неделе сразу в нескольких ведущих российских СМИ, претендует на сенсацию и ставит в повестку дня ряд актуальных вопросов.

Быть ли Союзному государству России и Турции?

Некоторые из них обозначены совершенно верно, хотя и могут казаться довольно неожиданными для неспециалистов.

  • Например, проводимая параллель между Россией и Турцией.

Действительно, то что обе страны пережили в XX веке, их предыдущая "имперская" история, да и их нынешняя ситуация, весьма схожи. Скажу больше — длительная история двухсторонних отношений России и Турции не состоит только из войн и конфликтов, можно вспомнить периоды успешного сотрудничества, в том числе, и при большевиках. Да и начиная с 90-х годов прошлого века восприятие Турции в российском общественном сознании по большей части позитивное.

  • Трудно не согласиться и с тезисом о кризисе однополярного мира.

Он очевиден. То, что происходит с президентскими выборами в США — убедительное тому доказательство. Кроме того, сама вторая карабахская война стала возможной именно в условиях распада привычной концепции одной-единственной силы.

Также очевидна — и об этом пишется в статье — взаимосвязь краха однополярности и пандемии коронавируса (равно как и начало войны в Карабахе). Интересен и приведенный пример исторического примирения Израиля и арабских стран Персидского залива.

Отметим важный факт, сам Фархад Ахмедов — человек не посторонний для дипломатии и внешней политики, причем на российско-турецком направлении. В 2015–2016 гг., например, он сыграл важную роль в восстановлении нормальных отношений между Анкарой и Москвой после инцидента со сбитым российским самолетом, лично контактируя с президентом Реджепом Эрдоганом. Об этом не столь давно рассказывал министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу, что придает особую значимость всей предложенной автором статьи концепции.

Другие программные тезисы статьи, на мой взгляд, не столь очевидны. Сама идея не просто тесного политического, экономического военного союза России и Турции, но объединения их в той или иной форме в Союзное государство кажется слишком смелой.

Автор сам перечисляет возможные трудности на пути воплощения данной идеи в жизнь — сопротивление ближайших и отдаленных центров силы, членство Турции в НАТО, например. Однако проблем может оказаться гораздо больше.

Не вполне ясна, например, роль Азербайджана при таком раскладе. О нем вообще в статье не упоминается. Должен ли Баку в таком случае стать частью подобного Союзного государства, или остаться где-то в стороне? Ведь сегодня Азербайджан тесно зависит от отношений как с Москвой так и с Анкарой.

Также неизбежно всплывает вопрос согласования законодательства двух стран, которое на данный момент расходится кардинально. Ну и нельзя не вспомнить судьбу Союзного государства Россия-Белоруссия — при всей близости двух стран, в стадии конкретной реализации проекта стали очевидны проблемы и разногласия, делающие его трудноисполнимым уже два с половиной десятилетия.

Между тем Эрдоган достаточно опытен, чтобы идти на поводу Запада и стать тараном против России. Он понимает, что против Москвы у него нет никаких шансов на победу, и что Запад может его только использовать в качестве тарана, чтобы бороться с Россией, а это никому не нужно кроме Лондона и Вашингтона, и эти их намерения он прекрасно осознает. Дружить с ними — это хуже, чем воевать с ними, поэтому не лучше ли вступить в коалицию с надежным партнером — Россией.

Таким образом, как теоретическая концепция идея Союзного государства России и Турции вполне может рассматриваться. Это действительно очень смелая идея, которая, я думаю, не пройдет незамеченной в Москве и Анкаре.

Максим АРТЕМЬЕВ,

публицист, автор книг по истории России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы турция россия фархад ахмедов союзное государство
Новости
Маликов потерял 80% доходов
Лия Ахеджакова готовится к смерти
Экс-депутат организовал для 10-летнего сына концерт Моргенштерна
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Калининграде управляемая
Диетолог назвала самый опасный продукт на новогоднем столе
Елена Ваенга призналась, что сделала аборт
Судью Верховного суда Чехии задержали за коррупцию
Сбербанк сообщил о сбоях при использовании карт Visa
Исмаилов захотел подраться с Ромеро
Пашиняну выдвинули ультиматум. Премьер должен уйти
Последние материалы
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Не зря ли снесли доску памяти Маннергейма?
Маликов потерял 80% доходов
Лия Ахеджакова готовится к смерти
Экс-депутат организовал для 10-летнего сына концерт Моргенштерна
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Калининграде управляемая
Диетолог назвала самый опасный продукт на новогоднем столе
Елена Ваенга призналась, что сделала аборт
Судью Верховного суда Чехии задержали за коррупцию
Помощник Горбачёва рассказал, почему его бросили родственники
Популярное
Российский шоу-бизнес
Родина встречай! Небритый и охрипший Панин вернулся в Россию

Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.

Родина встречай! Небритый и охрипший Панин вернулся в Россию
В Армении уверены: они проиграли войну из-за российского оружия
Военные новости
В Армении уверены: они проиграли войну из-за российского оружия
Российский шоу-бизнес
Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии отца
Политика. Новости и аналитика
"С вещами на выход!": первая связанная с Соросом НПО лишилась "головы"
Игорь Буккер В Италии нашли странное этрусское подземелье Игорь Буккер Любовь Степушова "Неправильные" депутаты обеспечили Молдавии правильный результат Любовь Степушова Усам Оздемиров Развитие туризма стало приоритетом правительства Усам Оздемиров
Комментарии
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Родственники не хотят видеть Горбачёва
Почему не надо искусственно удерживать доллар
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
В Германии "бабушку-нацистку" посадили в тюрьму за отрицание Холокоста
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
В Италии нашли странное этрусское подземелье
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
"Неправильные" депутаты обеспечили Молдавии правильный результат
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Два месяца до войны: Украина устроит "Карабах" в Донбассе
Топалов лёг под нож хирурга после "Ледникового периода"
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников