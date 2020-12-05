Быть ли Союзному государству России и Турции?

Статья известного бизнесмена, политика (в прошлом — члена СФ от Краснодарского края и члена ПАСЕ), общественного деятеля Фархада Ахмедова "Россия и Турция — От сотрудничества к Союзу. Почему бы и нет?", опубликованная на этой неделе сразу в нескольких ведущих российских СМИ, претендует на сенсацию и ставит в повестку дня ряд актуальных вопросов.

Некоторые из них обозначены совершенно верно, хотя и могут казаться довольно неожиданными для неспециалистов.

Например, проводимая параллель между Россией и Турцией.

Действительно, то что обе страны пережили в XX веке, их предыдущая "имперская" история, да и их нынешняя ситуация, весьма схожи. Скажу больше — длительная история двухсторонних отношений России и Турции не состоит только из войн и конфликтов, можно вспомнить периоды успешного сотрудничества, в том числе, и при большевиках. Да и начиная с 90-х годов прошлого века восприятие Турции в российском общественном сознании по большей части позитивное.

Трудно не согласиться и с тезисом о кризисе однополярного мира.

Он очевиден. То, что происходит с президентскими выборами в США — убедительное тому доказательство. Кроме того, сама вторая карабахская война стала возможной именно в условиях распада привычной концепции одной-единственной силы.

Также очевидна — и об этом пишется в статье — взаимосвязь краха однополярности и пандемии коронавируса (равно как и начало войны в Карабахе). Интересен и приведенный пример исторического примирения Израиля и арабских стран Персидского залива.

Отметим важный факт, сам Фархад Ахмедов — человек не посторонний для дипломатии и внешней политики, причем на российско-турецком направлении. В 2015–2016 гг., например, он сыграл важную роль в восстановлении нормальных отношений между Анкарой и Москвой после инцидента со сбитым российским самолетом, лично контактируя с президентом Реджепом Эрдоганом. Об этом не столь давно рассказывал министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу, что придает особую значимость всей предложенной автором статьи концепции.

Другие программные тезисы статьи, на мой взгляд, не столь очевидны. Сама идея не просто тесного политического, экономического военного союза России и Турции, но объединения их в той или иной форме в Союзное государство кажется слишком смелой.

Автор сам перечисляет возможные трудности на пути воплощения данной идеи в жизнь — сопротивление ближайших и отдаленных центров силы, членство Турции в НАТО, например. Однако проблем может оказаться гораздо больше.

Не вполне ясна, например, роль Азербайджана при таком раскладе. О нем вообще в статье не упоминается. Должен ли Баку в таком случае стать частью подобного Союзного государства, или остаться где-то в стороне? Ведь сегодня Азербайджан тесно зависит от отношений как с Москвой так и с Анкарой.

Также неизбежно всплывает вопрос согласования законодательства двух стран, которое на данный момент расходится кардинально. Ну и нельзя не вспомнить судьбу Союзного государства Россия-Белоруссия — при всей близости двух стран, в стадии конкретной реализации проекта стали очевидны проблемы и разногласия, делающие его трудноисполнимым уже два с половиной десятилетия.

Между тем Эрдоган достаточно опытен, чтобы идти на поводу Запада и стать тараном против России. Он понимает, что против Москвы у него нет никаких шансов на победу, и что Запад может его только использовать в качестве тарана, чтобы бороться с Россией, а это никому не нужно кроме Лондона и Вашингтона, и эти их намерения он прекрасно осознает. Дружить с ними — это хуже, чем воевать с ними, поэтому не лучше ли вступить в коалицию с надежным партнером — Россией.

Таким образом, как теоретическая концепция идея Союзного государства России и Турции вполне может рассматриваться. Это действительно очень смелая идея, которая, я думаю, не пройдет незамеченной в Москве и Анкаре.

Максим АРТЕМЬЕВ,

публицист, автор книг по истории России