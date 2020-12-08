Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях

Как украинцы живут в условиях затяжного кризиса и хаоса? Неужели такие условия могут быть кому-то на пользу? Почему популист-шоумен Владимир Зеленский, растерявший всю популярность, держится у власти? Как на Украине относятся к России? Как нужно взаимодействовать?

Возможна ли война? Насколько сильна украинская армия? Что ждёт Украину и весь мир? На эти и другие вопросы ведущего Pravda. ru Игоря Буккера ответил украинский политический деятель, экономист, политолог, активный сторонник вступления Украины в НАТО Олег Соскин.

Читайте начало интервью:

Украинцам надоели клоуны во власти

Олег Соскин о политическом раскладе на Украине

Украине срочно требуются кризисные управленцы

— Олег Игоревич, могли бы вы высказать свое видение будущего, политического будущего в вашей стране на ближайшее время?

— Украина пережила тяжелейшие периоды, но она осталась функциональной. Несмотря на тяжелейшие испытания, удары, столкновения, конфликты, она все равно остается целостной.

И она переживёт любых правителей — Януковича, Порошенко, Ющенко, левых и правых, националистов и тех, кто на Россию ориентирован, на Запад, на Восток и так далее. Украина оказывается в каком-то состоянии самодостаточности, она привыкла к кризисам.

Хаос расширяется — Украина крепчает

Поэтому, исходя из этого, можно сказать, что состояние кризиса стало перманентным для украинцев и они уже приспособлены. Будет кризис больше или чуть меньше, все равно люди научились выживать.

Украина уже привыкла к хаосу. Белоруссия — нет, Польша — нет, Турция — нет. Это — жесткие государства. Посмотрите, что творится даже во Франции и Германии.

А Украина уже последние 15 лет в хаосе находится. Получается, что у нее — нормальное политическое будущее, потому что хаос будет расширяться. Сами лозунги, на которых состоялась Украина, "Свій до свого по своє!" и "Там — три гетмана, там — четыре думки", как раз подходят к хаосу, поэтому она и выживет в этих условиях.

Главное — без крови

Люди привыкли к тому, что в принципе надо выживать, не уничтожая друг друга. Это — очень важный момент. Самое главное, самый позитивный результат — чтобы крови не было.

Важно, у народа есть инстинкт не воевать, народ не хочет воевать. А это — колоссальная вещь, это — самое главное. Народ останется и будет. Зеленский победил и сейчас держится, потому что нет войны на востоке.

Если эту проблему снять, то на Украине вообще будет такой процесс бурления, хотя во всем мире скоро будет болото, это период такой наступает — идет стагнация, деградация и депрессия.

15 лет кризис будет длиться. Это — период большой фазы волны Кондратьева. Но Украина, я считаю, к нему наиболее готова.

С Россией нам необходимо перейти в модель партнерства и равного сотрудничества именно на основе финансово-экономической взаимовыгоды. Как только начнется взаимовыгода, то пойдет и решение вопросов, как говорится, я тебе немножко уступил, ты мне уступил, и так далее. Это, конечно же, приведет к очень позитивным результатам.

— Вы сказали, что Зеленский потерял всю популярность, практически ничего не может сделать, а держится только потому, что боевых действий нет. Большинство украинцев не хотят войны?

— Он — миротворец, вот это его и держит. Его давно бы его уже скинули, люди не хотят воевать. Причем, объективная реальность, что с обеих сторон границы славяне, христиане ортодоксального обряда, язык практически один, на востоке тем более, русский язык — средство межнационального любого общения.

Получается, не надо никому войны. Ее и не будет, если не будет спровоцирована атака. Самое страшное — у вас Жириновский сейчас опять провозгласил, что надо разбить украинскую армию, потом польскую армию, потом Германия войдет, и поделят Украину на части.

Это, конечно, вызывает у нас страшное недовольство и ненависть. Оскорбления в адрес Украины приводят к очень тяжелым последствиям, они просто стратегически разрывают ткань взаимопонимания между украинским народом и народами Российской Федерации.

Тем более большинство в Российской Федерации — тоже славяне. Вот эти высказывания — совершенно безумные, более того, они разжигают рознь, направлены на столкновение, на кровь.

Украинская армия не уступает российской?…

И они не соответствуют действительности, потому что никакой легкой прогулки не будет. Это просто будет страшная война, уничтожится просто очень много. Ведь силы приблизительно одинаковы.

Заявления, что вот мы сейчас разобьем Украину, конечно же, приводят только к тому, что Украина вздыбливается, она становится более монолитной и мощной, армия усиливается.

Уже один из заместителей секретаря РНБОУ — Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал сказал: так мы тоже можем показать, как мы действуем.

По качеству ведения войны, военного искусства украинцы не то что не уступают российским войскам, а даже в значительной степени отдельные их сегменты превосходят. Поэтому — кому надо это?

Нам нужен конструктивный разговор, как наладить взаимовыгодное сотрудничество и решить вопросы без навязывания своей точки зрения.

Это даст возможность избежать тяжелейших кровавых массовых потерь и каким-то способом переживать наступивший тяжелейший 15-летний период всеобщего кризиса.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев