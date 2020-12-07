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Автор Инна Новикова

Как России уйти от западной кабалы

Мир

Отношения нашей страны с США и Западом в целом остаются напряжёнными и, возможно, скоро станут ещё острее. Ждем новых санкции против России. Почему это хорошо для нас? Почему они не смогут отключить нас от своих систем, а если отключат, то только навредят себе?

Как России перестать идти на поводу Запада и самой диктовать условия и цены на свои продукты? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, в Америке сейчас много чего происходит. Про Байдена уже по всему миру есть надежды и опасения, шутки и сочувствие. Так ведь он сам пугает весь мир, причём, не только напрямую, а заявляя, что всё больше забывает и путает, да все и так видят, то это так. Хотя и Трамп — не пряник, Байден уже собирает самых ярых "ястребов".

США, конечно, слабеют, но это может только добавить пыла таким политикам, чтобы сохранить влияние в мире. Понятно, что появятся новые санкции, а риторика станет намного воинственней. Не будет ли нового критического ожесточения наших отношений?

— А их нет просто. Как-то Путин сказал, что сложно разрушить то, чего нет. У нас нет сейчас отношений с США. У нас есть отношения по линии военных и спецслужб, что мне кажется крайне правильным, потому что эти ребята должны коммуницировать, чтобы не допускать прямого вооруженного конфликта.

А политическо-экономически мы с США находимся на разных полюсах. Не мы себя и их поставили на эти места, не мы создали эту систему крайних полюсов.

Мне кажется, крайне правильным отсутствие нашей непосредственной реакции в их отношении на все это санкционное давление. Потому что это давление ведет ровно к противоположному результату.

Живительный пинок

Просто ребята из Вашингтона — сначала из администрации Обамы, потом Трампа и сейчас Байдена — не понимают, что на самом деле, усиливая санкционное давление, они подталкивают нас в виде живительного пинка к действительно реальной национализации экономики.

Я не устаю говорить: Спасибо санкциям! Спасибо Бараку Обаме, что он начал эту санкционную работу, потому что это сподвигло нас к очень серьёзным структурным изменениям в экономике.

До этого такого не происходило, потому что многие у нас в обществе считали, что мы всё купим на Западе. А выяснилось, что не купим. И если санкционный режим продолжится, я буду только рад, потому что это не позволит нам остановиться в саморазвитии.

Если нас отключат от Свифта — такое в принципе возможно — мы, конечно, испытаем некоторое неудобство, но у нас есть альтернативное решение, которое тут же заменит эту систему внутри страны.

Что касается ситуации для них самих, то как они будут покупать наши ресурсы и продукцию, если отключат Свифт?

— За рубли.

— Браво! Бинго! Вы понимаете, к чему всё это идет. Поэтому и не отключают они никакой Свифт, потому что прекрасно понимают, что им придется очень и очень плохо в результате самим.

Потому что когда в Конгрессе некоторые предложили отключить России Свифт и закрыть эту тему, в самой компании Свифт покрутили пальцем у виска и намекнули, что так поступать могут только идиоты. — Ни в коем случае нельзя это делать, потому что мы просто лишимся ресурсов страны России.

Американские индейцы говорили белым людям: деньги нельзя есть. Что вы будете, свои доллары есть? Евро свои будете кушать? — Нет. Кушать и использовать для развития реальной экономики можно ресурсы.

Нам часто демонстрируют и тычут всегда в глаза чудовищный объем экономики в США, Европе и так далее. Ребят, посмотрите на детали. Это — экономика услуг.

Отключи компьютер, выруби эту систему услуг и всей этой экономики просто не будет. Настоящая экономика строится на реальных ресурсах и творческо-производственном потенциале людей.

Санкционный режим — благо

Именно санкционный режим позволяет нам на нашей территории сейчас всё это сохранять и развивать. Мне кажется, санкции — это вообще спасение России.

Ведь этим они сами ломают существующую мировую экономическую систему. Мы действительно являемся и должны быть частью этой системы, но в таких условиях мы просто должны параллельно развивать все эти институты и механизмы у себя.

Тогда и мы сможем легко включить и отключить этих ребят, если нам не понравятся условия. Основная проблема в том, что нам навязывают определенные кабальные условия продажи наших ресурсов и результатов работ рубежом.

Если мы от этого уйдем, то мы сами будем диктовать цены. Система работает так, чтобы мы чувствовали себя неуверенно, с комплексами политической неполноценности, экономически ущербными. Нам же всё это прививается.

Наши оппоненты из либерального лагеря последовательно, методично прививают нам эти комплексы для того, чтобы мы продавали ресурсы и интеллектуальные усилия за копейки. Этого просто не должно быть.

Нам говорят: мы вас отключим. — Да куда вы, на фиг, денетесь без России? Посмотрите на географическую карту. Посмотрите на карту ресурсов. Это мы вас отключим, ребята.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы санкции ресурсы алексей мухин экономика россии
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