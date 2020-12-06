Прибалтийская русофобия больше не в цене

Американский эсминец John McCain перешел границу России и углубился на два километра в наши территориальные воды в заливе Петра Великого под Владивостоком. Российские военные предупредили его экипаж, что готовы к таранному маневру большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов". Сразу после этого корабль США ушел в нейтральные воды. Хотя потом американские военные с большим энтузиазмом нахваливали его мощь.

Латвия и Литва возмутились, что лишились российского транзита, и попросили его вернуть. Россия же уже перенаправила свои грузопотоки. Русофобские страны Прибалтики со следующего года также перестанут получать дотации ЕС. На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, Латвия и Литва в страшном возмущении из-за того, что у них вдруг возникли проблемы с российским транзитом. Они даже Тихановскую сразу решили отправить в Польшу. Зачем вообще России надо было многие годы кормить этих мелких пакостников?

— Одномоментно это было невозможно. Мы построили порт в Усть-Луге, постепенно переводили эти грузы туда и в другие места. У нас есть обязательства перед клиентами. Мы не могли вот так это сделать. Когда мы достроили свои порты, все перевели туда. Теперь вернуть хотя бы часть прежних грузопотоков им будет крайне сложно.

— При этом они страшно удивились — "а нас-то за что?…" Хотя их главная цель — нагадить России, и они постоянно это делают.

— Это же не просто так, они за это деньги получают — дотации из Европы. Правда, с 2021 года они их уже не будут получать, потому что Евросоюз закрыл эти программы. И теперь получается, что они остались с голым задом.

Наш прагматизм против их идиотизма

Мне кажется, идиотизм поразил очень многих европейских чиновников и политиков. Они думают, что производя определенные тренды и говоря определенные слова, завтра будет все по-иному. Они не понимают, что количество переходит в качество.

Сейчас многие европейские страны, особенно на пространстве бывшего СССР и Варшавского договора, столкнутся с качественным изменением отношения к ним. Они уже даже начинают сталкиваться и не просто с таким отношением, но и с последствиями этого. Им не нравится. Я думаю, что как раз наш прагматизм состоит именно в том, что мы со своих позиций не уйдем, не простим их. Мы очень долго терпели, сжав зубы. Владимир Владимирович как-то сказал, что не надо дразнить медведя в тайге, он же выйдет. Вот сейчас он выходит.

Медведь появляется из тайги и заявляет о своих правах. Теперь мало не покажется никому. Мы это делали и раньше, последний раз — в середине XX века. Я имею в виду Наполеона, Гитлера и так далее. Мы это делаем и сейчас, только ситуации — разные, соответственно, и наши действия — другие.

— Российский военный корабль "Адмирал Виноградов" прогнал американский эсминец "Джон Маккейн" из наших территориальных вод, который зашел на территорию России на два километра.

Можно обсуждать, насколько это опасно, были ли у американцев какие-то намерения. Скорее всего, это — самое обычное хулиганство с их стороны, но любая наша граница — воздушная, морская, сухопутная — должна быть на замке. Как, по вашему мнению, мы должны на такие провокации реагировать?

— Это, конечно, не какая-то из ряда вон новость. Всегда такие инциденты были, просто мы не педалировали это. Но примерно также это всегда и заканчивалось.

Американским воякам требуется реабилитация

А сейчас пацанам надо как-то немножко реабилитироваться после того, как они массово обращаются за медицинской и психологической помощью, когда наши СУ-шки или Илы начинали пролетать над их кораблями, глушить любые их системы и так далее.

По половине личного состава их кораблей сразу начинают подавать в отставку, писать рапорты о том, что "мы не можем с этим смириться, мы уходим" и так далее. Это, конечно, чисто пропагандистский ход с их стороны, чтобы поднять воинский дух в Пентагоне. Потому что мы их уже так затравили и затроллили, что там, как я понимаю, уже у многих начались серьезные психологические проблемы.

Поэтому надо с пониманием отнестись к этим случаям. Ну, ребята попытались отработать для того, чтобы показать: Мы — еще ого-го!

Мы их просто выдавили из этой ситуации и всё. Войну что ли начинать из-за этого? Да не надо, не стоит. Пусть пока дальше рассказывают, какие они смелые и мощные. Может быть, кто-то даже им поверит.

Этим ребятам тоже надо какие-то кусочки кидать. А то мы в Сирии победили, в Нагорном Карабахе устаканили ситуацию. Их можно понять.

К ним же вопросы от населения: вы самая сильная армия, как говорил Трамп, в мире. Чем вы занимаетесь?… Ну вот — на два километра зайдем в российские воды. И улепетнем при приближении россиян. Хорошо, отчитались, погордились.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев