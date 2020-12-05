Не зря ли снесли доску памяти Маннергейма?

Советско-финская война не так привлекает внимание историков, как последующие. Но насколько реально было ее влияние на международное положение во Второй мировой? Реальна ли помощь финского лидера Маннергейма Гитлеру? Свою точку зрения "Правде.Ру" высказывает доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.

Читайте начало интервью:

Советско-финская война. Сокрушительная неудача или урок на будущее?

Игорь Буккер: Как повлияли боевые действия в Финляндии на ее руководство и на поведение бывшего царского генерала Маннергейма? Особенно в следующей, Великой Отечественной войне. Некоторые историки опровергали даже его помощь Гитлеру…

— Гитлеру война показала, кстати, что Англия, Франция и США, осудившие действия СССР в отношении Финляндии, могут в войне оказаться вовсе не на стороне Советского Союза и не оказать ему военную поддержку. Поэтому Гитлер и ставил задачу на ускоренное нападение на Советский Союз. Мы знаем, что готовились Англией и Францией не только бомбардировки по нефтеносным ресурсам в Баку и в Грозном, но и блокада Мурманска.

Резко изменилась позиция Турции. Усилилась партия сторонников англо-французского союза. Швеция открыто поддержала Финляндию, Эстония направила туда своих офицеров. Япония решила расширить подготовку к войне с СССР, отказавшись от заключения с ним пакта. Такая остановка, безусловно, подтолкнула Гитлера к скорой агрессии против Советского Союза.

После завершения войны с последним Финляндия выполнила все предъявленные ей условия. Но, как и предполагалось, Финляндия во главе с Маннергеймом резко повернулась в сторону Германии. Вырос более чем на 50% торгово-промышленный оборот с ней. В дальнейшем были предоставлены финские территории, прежде всего авиабазы, под немецкие войска для подготовки агрессии против СССР.

Конечно, Маннергейм нисколько не ограничивал возможностей своего участия против СССР. Об этом говорит и ход блокады Ленинграда, и именно финские концлагеря, где отношение к советским жителям было ничуть не лучше, чем в немецких. То, что отметили наши военные и затем чрезвычайная комиссия государства. Поэтому я считаю, что демонтаж в Санкт-Петербурге мемориальной доски Маннергейму абсолютно справедлив. Этот человек не заслуживает увековечения в России. После войны он мог оказаться на скамье подсудимых в Нюрнберге.

Однако этого не произошло, поскольку у советского руководства были на него планы. Так что можно предположить, что у последнего были иные оценки деятельности Маннергейма, но таковые нам в полной мере неизвестны.

— В последнее время какие-то архивы касательно войны открывались — финские, наши?

— В рамках всероссийского проекта "Без срока давности" был рассекречен ряд таких документов, именно о содержании советских людей в концлагерях на территории Петрозаводска. Там было семь таких лагерей. Неоказание медицинской помощи, истязания, условия питания и прочее. Именно по этим документам было возбуждено одно из шести уголовных дел в РФ по статье "Геноцид".

— Германия выплачивает бывшим малолетним узникам концлагерей компенсации до сих пор, а вот Финляндия как-то не заморачивалась на этот счет.

— Да, я как раз в этом году участвовал в международном антифашистском форуме. Там подчеркивают, что есть льготы и помощь со стороны Германии и их нет со стороны других государств. Кстати, подчеркивается, что эти льготы не в полной мере имеют достаточный статус именно на территории России. Некоторые депутаты Госдумы готовы, насколько я знаю, заняться этим вопросом.

— Вы утверждаете, что после финской войны немножко потеряла свой настрой Япония в плане отношений с СССР.

— Да, в ходе войны. Здесь же после заключения советско-германского договора Япония оценила это как предательство Германии. Затем получилось так, что в 1941 году был акт с ней же о ненападении.

Поэтому и оценивается советско-германский договор как успех советской дипломатии, что он действительно способствовал некоему выигрышу, так как, действительно, Советский Союз в 1940 году не оказался разорванным в ведении военных действий сразу на два фронта.

Страшно предположить, если действительно подчиненные Гитлера согласились бы и приняли решение начать военные действия против Советского Союза в июне 1940 года, одновременно бы начались военные действия на Дальнем Востоке, Турция оказалась бы втянута в этот конфликт, а США на тот момент еще не развернули свою военно-экономическую помощь в войне против Германии.

Беседовал Игорь Буккер

Подготовил материал Михаил Закурдаев