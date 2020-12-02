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Автор Александр Шторм

Армения против Белоруссии: что будет дальше?

Мир » Бывший СССР

Белоруссия и Армения сегодня ищут свой путь в постсоветских реалиях. Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко из последних сил держится за свой пост, следующие выборы ему точно не выиграть. А конфликт в Нагорном Карабахе сделал версию преднамеренной дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве номером один.

Армения против Белоруссии: что будет дальше?

Политологи уже успели возложить вину за расшатывание государственного строя в обеих странах на США и их союзников по НАТО. Вашингтон, разумеется, давно не в белом, но причины и итоги событий в Армении и Белоруссии все-таки разные.

Если взять Армению, то там своё диктует геополитика. Страна окружена тремя исламскими странами (Иран, Азербайджан и Турция), и отношения с двумя последними никогда не были безоблачными. А соседняя Грузия не может стать для Еревана экономическим и культурным ориентиром, поскольку сама лавирует как умеет.

Армения была пророссийской вплоть до 2018 года, когда в итоге "бархатной революции" страну возглавил сторонник евроинтеграции Никол Пашинян, существенно подорвавший кредит доверия Москвы к Еревану. Возможно, неосторожная политика Пашиняна отчасти и послужила катализатором возобновления конфликта в Нагорном Карабахе.

Белоруссия же при Лукашенко сохранила национальную экономику, не имела предпосылок для возникновения вооруженных конфликтов, а благоприятное расположение давало возможность работать и с Москвой, и с Европой.

Лукашенко по понятным причинам в конце концов перестал устраивать Запад, что привело к политическому кризису.

Если "батьку" уйдут, то вполне логично, что при таком раскладе дрейф страны в сторону Запада кажется неизбежным. Лукашенко и его правление не могут быть вечными.

Армения же разворачивается в сторону России, и это довольно внезапное развитие событий. Хотя после полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Пашинян просто был вынужден вести тесный диалог с Кремлем.

Без этого страну ждала бы изоляция и новые территориальные конфликты, чреватые войной как минимум на двух направлениях.

Общее у двух стран, пишут авторы проекта Mayday, то, что они — бывшие части единого целого, очень сильно завязанные в политическом и экономическом плане на Россию. Любая очередная попытка смены политической власти в них чревата большими потерями и снижением уровня жизни.

Разумеется, ждать, что все в одночасье решится окончательно и бесповоротно, совсем наивно. Никакой политической стабильности в этих странах не будет. А уровень недовольства жизнью в стране гарантирует будущие потрясения.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы армения белоруссия никол пашинян нагорный карабах александр лукашенко
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