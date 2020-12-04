Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?

Мы хотели бы воспринимать наше время как стабильное, "лишь бы не было войны". Действительно ли так? Кто может стать угрозой для мирового порядка? Свою не слишком традиционную точку зрения "Правде.Ру" излагает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Читайте начало интервью:

Нагорный Карабах: "классическая война нашего времени"

О цикличности мира. Возможна ли новая глобальная война?

Игорь Шатров: В ходе карабахского конфликта чуть было Россия и Турция не оказались по разные стороны баррикад. И это угроза, потому что Турция растущая, с претензией, а Россия — великая держава. Мы всегда говорим об угрозе столкновения с США, но кроме них вырастают другие монстры.

— В теории международных отношений есть два типа государств. Первые — это государства статус-кво, которых в принципе устраивает существующий мировой порядок. И есть ревизионистские государства, желающие сломать и изменить все правила игры. Можно вспомнить Германа Гессе: там дядя племяннику говорит, что все миры рухнули, медный век, бронзовый, "а чем мы лучше их?" И наш пусть рухнет, это будет шанс для немцев. Мышление и логика ревизиониста.

Говоря о международной безопасности, мы говорим о логике державы статус-кво. А ревизионист не считает это порядком, это то, что его душит и ему мешает. Пруссия и Япония были такими державами для венского порядка. В Вестфальском порядке Франция была гегемоном, а потом, когда это не получилось, оказалась главным ревизионистом. Наличие ядерного оружия тут не особенно пугает. Не побоялась Аргентина развязать войну с ядерной Британией за Фолкленды? Или неядерный Вьетнам — создать казус белли для Китая в 1979 году, свергнув Пол Пота? Не побоялась, наконец, неядерная Грузия российских миротворцев?

Мы пока еще жили в мире после 1945 года, когда мы не видели держав-ревизионистов. Обычно они появляются к концу существования мирового порядка.

— Вы пытаетесь пока этот бренд не приписать Турции.

— У нее пока нет ресурсов, меня больше волнуют другие страны.

Не вполне "ожидаемая" угроза

— А такие все же есть?

— Латентные есть, и они хорошо известны. С кем из нас в 75-летие Победы наиболее сложные отношения? С Японией. Она имеет открыто к нам территориальные претензии, восстановила крупные вооруженные силы и в 2015 году прописала себе право их применять за пределами своего архипелага. У нее ограничен суверенитет — так и в русско-японскую войну он был ограничен Канагавским договором с США. Это не помешало на Порт-Артур напасть.

Еще более интересно — Германия. Взглянуть на дело Навального с другого угла: Германия чувствует себя достаточно сильной, чтобы нападать дипломатически на победившую в войне державу. Посмотрите на ротацию немецких военных с 2016 года в странах Восточной Европы и НАТО. Если будет крупное столкновение США с Россией — как себя поведут Германия и Япония, что, если скинут остатки ограничения суверенитета?

А если проект Евросоюза потерпит крах, как поведут себя малые страны? Куда у них будет путь, кроме воссоединения с Германией? Вот вам новый всплеск немецкой имперской идеи. В 1990-х у нашего патриотического лагеря были интересные настроения: сейчас Германия вступит в конфликт с США, и Россия окрепнет. А если все будет наоборот? И такое ведь возможно.

— Все, наверное, ждали, что мы будем в этом свете говорить про Китай и Турцию, а оказалось, что про Германию и Японию. Мы уже давно не воспринимаем их в массовом сознании соперниками, врагами…

— А очень напрасно! В 1840 году тогда уже экс-министр иностранных дел Великобритании лорд Генри Палмерстон называл Пруссию готической руиной, говорил, что Германия — это раздробленное понятие, страна романтических поэтов и принцесс.

— Германию хоронили не раз… Хочется пожелать, конечно, чтобы все эти прогнозы не сбылись, не хочется войны с Японией, Турцией, Германией.

— Но вы уже живете в таком мире. Говорят: век глобализации, но вы можете назвать хоть один год в XXI веке, когда бы не было в мире войны?

— То есть война — обычное состояние человечества.

— Нравится нам это или не нравится, но таков век.

Беседовал Игорь Шатров

Материал подготовил Михаил Закурдаев