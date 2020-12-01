"Хотят разобраться сами": как зарубежные эксперты относятся к России

С 1 декабря стартовал очередной этап программы Meeting Russia ("Встреча с Россией"). Программа, которую реализует центр "Креативная дипломатия", ориентирована на иностранных экспертов-международников, журналистов, представителей академического сообщества, государственных структур и общественных организаций.

Meeting Russia ориентирована на обсуждение самых интересных для зарубежной аудитории аспектов российской внешней политики. Как правило, иностранные эксперты получают возможность общения с представителями российских государственных структур и ведущими специалистами в области международных отношений.

О том, как зарубежные эксперты идут на контакт (с учетом нынешних непростых отношений России и западных стран), отличаются ли их оценки от того, о чем пишем европейская и американская пресса, "Правда.Ру" побеседовала с главным редактором портала Picreadi. ru Викторией Иванченко.

— Насколько охотно идут на контакт западные эксперты (в смысле участия в такого рода мероприятиях)?

— В этом году, конечно, нам все осложнила эпидемия — больше вопросов и сомнений было именно касательно передвижения по миру. То есть люди готовы были подавать заявки на участие, показывали свой интерес. Но, естественно, были сомнения и многие не подали заявки именно потому, что закрыты границы, закрыто транспортное сообщение. В итоге мы перевели проект полностью в онлайн. Но уровень интереса все равно был достаточно высокий.

Если сравнивать с прошлым годом, то все равно интерес есть. В основном это люди, которые профессионально изучают Россию, международные отношения. Они более критически мыслят, поэтому достаточно взвешенно подходят. Не было каких-то страхов по части, что здесь промоют мозги, так скажем.

Разница в оценках

— Какое у вас впечатление, как оценивают западные эксперты российскую внешнюю политику? Можно ли говорить, что эти оценки, в целом, схожи с тем, что есть в мейнстримной западной прессе — либо есть разница все же?

— По общению, как мы заметили, представители экспертных сообществ более критично подходят как к тому, что говорят российские эксперты и российские чиновники, так и к тому, что существует в медийном пространстве Запада. Есть большой интерес самим разобраться в том, как устроена российская внешняя политика, в целом российское общество.

Поэтому я бы сказала, что тоже отношение более взвешенное. Более беспристрастное — наверное, правильно так сказать. Многие люди открывали для себя новые пункты в российской внешней политике, о которых не говорят на Западе. Кто-то менял мнение, кто-то говорил, что не со всем согласен, видит большие разногласия между США и Россией или ЕС и Россией. Тем не менее, отношение достаточно спокойное. Нет эмоций, нет каких-то голословных обвинений, как это часто можно увидеть в публикациях, особенно в последние годы. Поэтому работать достаточно просто и атмосфера у нас дружелюбная.

— А разницу они видят, что пишут на Западе и у нас?

— Да, разница есть. Совершенно разная интерпретация событий, особенно каких-то международных. Более того, участники нашего мероприятия часто осведомлены о позиции России, но, тем не менее, много нового открывают на программе, потому что информация идет из первых уст. Безусловно, эффект есть. Люди углубляются в проблематику, новое видят. Они не всегда меняют свое мнение, но они начинают лучше понимать логику России.