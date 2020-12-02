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Автор Игорь Шатров

Нагорный Карабах: "классическая война нашего времени"

Мир

Конфликт в Нагорном Карабахе утих, но отнюдь не исчерпан. Почему прошедшая война является классикой таких столкновений в наши дни? Почему Россия загнана в этом плане в стратегическую вилку? "Правде.Ру" поясняет доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Игорь Шатров: Сейчас из каждого утюга звучит термин "гибридные войны". Это ведь не изобретение XXI века?

— Конечно, нет! Это понятие изобрел во второй половине XVII столетия французский король Людовик XIV. Как раз готовилась война Аугсбургской лиги. Смысл технологии гибридной войны был в том, что маршалам советовали действовать не напрямую, а через подставных князей в Германии. Если они потерпят поражение, Франция всегда открестится от них. Если одержат победу — скажет: "Да, это наши люди, благодаря нам одержали победу".

И все это должно сопровождаться хорошим информационным обеспечением. То, что мы сейчас называем цветными революциями, тогда называли дворцовыми переворотами. Тогда говорили: там, где появляется французский посол, сразу происходит дворцовый переворот. Тогда на гегемонию претендовали французы, сейчас — американцы.

Далее Европу в XIX веке охватывает череда войн за наследство. Это и есть гибридные войны. В таких странах кризис государственности, и возникают две партии: профранцузская и антифранцузская.

Одна приглашает войска Франции, а другая — ее врагов, Великобританию, Францию или Россию. И те воюют, не трогая территорию друг друга, строго на ограниченном пространстве. При этом стараются максимально избегать прямых сражений и годами маневрируют друг напротив друга.

— Ведь и классические войны существуют с элементами гибридности в наше время.

— А как понять: "классические войны"? Большинство в истории и были гибридными, те, что отметились в мировой истории.

— Вторая мировая война — классическая.

— А почему именно она должна быть эталоном?

— Наверное, потому, что она повлекла самое большое число жертв.

— Так, может, она, наоборот, некая аномалия? Немецкий стратег Карл Клаузефиц делил войны на тотальные и ограниченные и говорил, что отличаются они не масштабом, а целями. Цель тотальной войны — уничтожить противника как субъект, ограниченной — принудить к компромиссу. И в истории большинство войн — ограниченные. И территорию великих держав из тотальных войн затронули наполеоновские и Вторая мировая. Даже Первая шла в пограничных регионах. Париж и Петербург жили мирной жизнью.

— Мое представление о классической войне — линия фронта, ясность с дислокацией противника, перестрелки…

— Это тоже появилось недавно, только в Русско-японскую войну 1904 года. До этого никакого сплошного фронта не было. Даже в Русско-турецкую войну армии перемещались в пространстве, между ними были огромные расстояния. Северная война почти вся была на территории Речи Посполитой.

И когда мне говорят, что мы пришли в век гибридных войн, я всегда спрашиваю: почему не вернулись? В обычное более-менее состояние.

Неизбежный Карабах

— Это было замечательное введение в курс теории войны, дальше будет проще оперировать фактами. Оцените, пожалуйста, войну в Нагорном Карабахе, насколько она была неизбежна в 2020 году?

— Контуры войны вырисовывались в 2016 году, уже тогда было понятно, что она будет. Армения стала максимально дистанцироваться от России, имея наибольшее число программ с НАТО. Так что мне смешно, когда говорят, что НАТО подойдет к России через Турцию — Альянс давно подошел через Армению.

Также Армения подписала в конце 2017 года соглашение об ассоциации с Евросоюзом, хоть и в урезанной форме, не как Украина. Если неизбежен европейский выбор, вы дистанцируетесь от России полностью. 9 мая 2018 года Пашинян заявил, что не отдаст ни пяди земли в Карабахе. Он блокировал работу по ДКБ под совершенно вымышленными предлогами, вплоть до ареста его высшего руководства. Надеялся на помощь Запада. За три недели до начала войны он, по сути, официально денонсирует Венское и Петербургское соглашения, а за этим в международном праве следует окончание войны.

На этом фоне Азербайджан выстроил с Россией позитивные отношения, Турция тоже в целом преодолела отношения негативные. Ничего удивительного в том, что Россия заняла нейтральную позицию в карабахском конфликте. Раз Ереван хотел на Запад — ожидайте помощи от Запада.

Война в Карабахе — классическая для нынешних войн. Была ограниченной и закончилась компромиссом, сделкой, по которой большая часть Арцаха перешла под контроль Азербайджана, считаясь, кстати, в международном праве изначально его территорией. Но остался кусочек, неподконтрольный Баку — какой-то потенциал для реванша армяне сохранили. Изменился переговорный фон. Раньше армяне говорили с позиции силы, "мы победили в войне 1994 года, наша армия непобедима", но теперь так уже не скажешь, игру делает Алиев.

Мы оказываемся в очень непростой ситуации, нас гонят в стратегическую вилку, когда мы ссоримся или с Арменией — а там антироссийский взрыв после ввода миротворцев, или с Азербайджаном. Поссорить нас с обеими странами очень ожидают в Вашингтоне и в Париже. Наша задача — выйти из этой стратегической вилки.

— Когда раньше обсуждали урегулирование карабахского конфликта, говорили, что надо ввести новых игроков. По большому счету, таковым оказалась Турция, член Минской группы ОБСЕ.

— Скорее новым старым игроком. В 1993 году Турция поддержала Азербайджан и блокировала границу с Арменией, поэтому говорить о том, что произошло что-то новое и невероятное, я бы не стал.

— Фактическое участие Турции в той самой гибридной форме. Она начала участие не только в дипломатической, но и, по сути, в силовой форме. Не говорит ли это о том, что замороженность конфликта рано или поздно приводит к решению его совершенно по иному сценарию?

— Приводит. Я в 2005 году был на курсе, где преподавал британский политолог Нил Макфарлейн. И был парень горячий из Нагорного Карабаха, который спросил: "Почему мы говорим, что война за независимость Италии и Венгрии — это замороженный конфликт?" — "Потому что они были успешней" — "А мы не успешны?" — "Пока еще вас не признали — нет". И рано или поздно вернетесь к обсуждению этого вопроса.

— Но уже на других условиях.

— Да, поскольку вы заморозили, вы отложили партию. Нельзя сказать, что партия в шахматы, любой шахматист это знает, окончена, если вы ее отложили.

Беседовал Игорь Шатров

Подготовил материал Михаил Закурдаев

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы турция россия армения азербайджан гибридные войны алексей фененко нагорный карабах
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