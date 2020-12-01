Коронавирус – это угроза целой цивилизации. Сможем ли мы победить эпидемию полумерами

Сможем ли мы победить эпидемию коронавируса полумерами? Или держимся и ждем вакцину? Почему теперь вирус окреп? Кто какие выводы сделал и какие меры принял? А когда и как он появился? Об этом ведущей программы "Необычная неделя" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Алексей, события невеселые в последнее время. Давайте начнем с нашего карантина, с пандемии коронавируса, с действительности, которая нас теперь окружает. Мы переживали и боялись весной, но это оказалось средней группа детского сада по сравнению с нынешним.

— Почему?

— Хотя бы по количеству заболевших.

— Количество здесь не играет никакой роли. По данным наших уважаемых эпидемиологов, во всем мире уже более 500 миллионов человек переболело. Из них, что называется, сотые доли процента с летальным исходом, поэтому мы не можем говорить о какой-то очень серьезной угрозе человечеству.

А вот угроза человеческой цивилизации возникла, как мы уже говорили. Реакция гражданских обществ разных стран была очень и очень специфическая и очень деструктивная для экономик этих стран.

Поэтому мы сейчас действительно обдумываем, что произошло, пытаемся спрогнозировать и даже сконструировать свое будущее. И это — наше естественное право.

Когда первая волна была, вирус знакомился с человеком, находил наши слабости. Теперь у него — сфокусированное воздействие на отдельные группы, те которые, что называется, не сделали правильных выводов из первой волны COVID.

Это:

снижение безудержного потребления,

прекратить мусорить,

прекратить засорять мировой океан,

развивать зеленую экономику и так далее.

Те страны и те общества, которые вернулись в это безудержное потребление, сейчас страдают по второму кругу и будут страдать по третьему, пока не уяснят этот простой общечеловеческий урок.

Страны, которые ведут себя в соответствии с этими требованиями, которые фактически сформулированы этой напастью и адекватно реагируют на вызовы, стоящие перед человеческой цивилизацией в нынешней ее редакции, те страны чувствуют себя нормально и комфортно.

Страны, которые взяли себя в руки и не паникуют, успешно развиваются. Обратите внимание, что Китай возвращается к темпам роста экономики — раз, полностью абстрагировавшись от тех странных обвинений, которые в свое время выдвигали к ним Соединенные Штаты Америки.

COVID выведен

Я напомню, что этот вид вируса был выведен на американские деньги американскими учеными, правда, на территории Китая. Причем в 2015 году эта ситуация была совершенно прозрачной в научном сообществе и не вызывала каких-то вопросов. Она вызвала вопросы, когда понадобился виноватый. У США этим виноватым оказался Китай.

Теперь главное понять, кто оказался главным бенефициаром всех этих событий. А главным бенефициаром этих событий (и мы тоже это проговаривали), оказались состоятельные люди, которые возглавляют финансово-промышленные группы, которые сориентировались в этой новой ковидной реальности и сделали неплохие деньги.

Обратите внимание, как выросли их позиции на Forbes. Я так понимаю, что человечество все-таки идет по пути, который оно проторило в доковидный период. И в этой связи у меня могут образоваться весьма пессимистические прогнозы.

— Вы привели Китай как пример правильного потребления?

— Нет, правильной реакции. Хотя Китай — наоборот в группе риска, он возглавляет самую токсичную страну, потому что производит очень много мусора и выбросов. Не зря он не присоединился ни к Парижскому соглашению, ни к каким-либо протоколам. Он упорно продолжает развивать свою индустриализацию.

Да, он пытается делать ее более экологически чистой, но пока результатов не видно. Китай-то здесь как раз как плохой пример, потому что они справились, но они же по-прежнему пытаются быть локомотивом мировой экономики.

На очень ограниченном участке они развивают настолько плотное производство, что над Китаем стоит смог. В этой связи я на месте мирового сообщества с Китаем бы поработал, потому что они рискуют вернуть нас обратно в состояние того самого коллапса, из которого мы только-только начали выбираться.

— А не является ли причиной их "успешных" взаимоотношений с COVID то, что они очень дисциплинированные, сразу все закрыли, предприняли правильные меры. Ни Италия, ни Россия, ни Америка такого никогда в жизни не сделают. В Германии и по всей Европе — протесты против карантина. США — чемпион по заболевшим и умершим, но и там — протесты против мер защиты от коронавируса.

— Во-первых, у нас нет информации о том, сколько заболевших и умерших в Китае, просто потому что Китай ее не предоставляет. Второе, внутренние рейсы не были отменены в Китае.

Китайский особый, неизвестный путь

Да, закрывалось несколько городов, даже одна провинция Ухань была закрыта, но на самом деле это никак не проверишь. Есть подозрения, что Китай пошел по шведской модели. Только он всему миру рассказывал, что у них есть очень серьезные ограничения, а на самом деле просто воспринял эпидемиологическую угрозу как рядовое сезонное заболевание. Есть и такая вероятность.

Что происходит в Китае, мы знаем только со слов китайцев. У нас нет данных о том, как они пытались, и пытались ли вообще нейтрализовать эту угрозу. Обратите внимание, вакцины у них до сих пор нет.

Китай просто за своим фаерволом, в том числе, с точки зрения распространения информации и с контролем официальных органов над всей информацией в стране, достаточно эффективен.

Это — не путь России, потому что Россия — достаточно открытая, демократическая страна. И здесь каждый сам себе выбирает средство массовой информации и пытается распространять информацию сообразно своей испорченности либо информированности.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев