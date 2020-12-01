Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Инна Новикова

США — Россия: новая "холодная война"?

Мир

Престарелый президент бряцающих оружием США — это новые мировые реалии? Или что?

Главред "Правды.Ру" Инна Новикова в студии программы "Точка зрения" поговорила об этом с военным экспертом, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

Читайте начало интервью:

Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР

В отношениях с США Россию ждёт противостояние спецслужб

— Демократы в США сделали ставку на Джозефа Байдена. Не помешает ли их планам его почтенный возраст?

— Там есть Камала Харрис, тоже такая очень эпатажная дама. Чувствуется, ей очень хочется порулить. Не исключено, что в силу естественных причин она может стать новым американским президентом.

— Может быть, может быть…

— Байдену, тем не менее, здоровья. Хотя Джо все время сонный, вел президентскую кампанию на каких-то там препаратах, которые ему для бодрости вводили. Но тем не менее он — президент США: в руках ядерный чемоданчик, руководитель самой могущественной державы современного мира.

Но и мы тоже можем кое-где кулаки попоказывать, а иногда и американцам очень больно ударить по ногам и наступить на руки. Посмотрим, как будет складываться. Нам излишняя конфронтация с американцами тоже не нужна. Особенно в условиях коронавируса, особенно в условиях, когда наша экономика, мягко говоря, не блещет успехами. И дай Бог, чтобы она сохранилась в том виде, в котором она есть сегодня.

— Если вспоминать холодную войну, то конфронтация проявлялась в неком хулиганстве в воздухе, когда военные летчики чуть ли не носами сталкивались, и военные корабли тоже в опасной близости от границы проходили. Причем они там друг друга уже знали все.

— Все равно это опасно в определенной степени.

— Безусловно, что это опасно. А что вы можете сказать о ситуации с "Джоном Маккейном"? Американский военный корабль оказывается на нашей территории, а мы говорим: "Чтобы не провоцировать, мы попугали, выгнали", и так далее. А они поняли, что на нашу территорию можно зайти, и им за это ничего не будет, потому что мы не рискнем начинать Третью мировую войну. Понятно, что никто этого не хочет. Но тем не менее в ситуации, чтобы наши корабли зашли на территорию США они тоже вели бы себя также церемонно, как и мы? Или они бы не побоялись?

— Мы все-таки действуем аккуратно. Но когда надо, когда американцы суются к нашим границам, мы тоже действуем достаточно активно. Посмотрите, как осуществляется в жестком режиме перехват, например, американских воздушных разведчиков, либо стратегических бомбардировщиков США, которые приближаются к нашим границам.

Мы тоже кое-где действуем очень жёстко. Но понимаете, ведь важно все-таки понимать: основная цель не спровоцировать войну, а показать, что мы готовы пресечь военным путем любые военные провокации.

В данном случае, наше военно-морское командование действовало разумно. Вышел в район нарушения наш корабль, по каналам радиосвязи американцам сказали: "Если не покинешь, сейчас мы будем тебя таранить". Ушел, понимаете? Поэтому они тоже не ищут особых приключений.

— Ну как? Когда они зашли на нашу территорию, они уже это приключение нашли.

— Я ещё раз говорю: я считаю, что действия российского военно-морского командования были вполне адекватными и разумными. Это мне напоминает призывы целого ряда армянских пользователей к тому, что необходимо вмешаться военным путем в Карабахе со стороны Армении. Но почему-то никто не поехал туда воевать, в основном с дивана сидели и комментировали.

Поэтому в данном случае я занимаю такую же позицию: не надо нам нагнетать с точки зрения "А давайте сейчас бахнем по США! Дальше они бахнут по нам".

Надо разумно, но жестко отстаивать свои национальные интересы. В данном случае я думаю, российские моряки действовали достойно, здесь инцидент был урегулирован.

"Ракетами по Крыму"

— Я что-то такое краем уха слышала, что какие-то ракеты были направлены в сторону нашего российского Крыма, а потом перенаправлены и куда-то ушли…

— Слушайте, когда жвачку надувают, пузырь громко лопается. Это из этой серии. Ну бред же: рядовой тактический эпизод учений в Румынии был преподнесён в средствах массовой информации как некий чуть ли не крупный военный успех США.

Но это всё от некомпетентности, ангажированности журналистов. Источником информации был журнал Forbes. Дело в том, что в Forbes специалисты по финансам и экономике, а не по военным вопросам. Поэтому вот пытались бряцать на страницах Forbes некой американской системой залпового огня.

Это как бы НАТО-вский танк подъехал к российской границе, погрозил нам своей пушкой, а дальше уехал назад. Вот это из этой серии. Это лопнувшая жвачка, пузырь, фейк. Поэтому в данном случае пусть они себя как угодно преподносят. Еще раз говорю, абсолютно рядовой тактический эпизод, не представляющий какой-либо угрозы вообще для России.

— То есть Вы прогнозируете, что с приходом Байдена ситуация будет такая же, как была раньше, в эпоху холодной войны?

— Я думаю, что да. Дай Бог, чтобы я ошибся, конечно. Но американцы тоже ведь не идиоты, хотя мы видим все ужасы того, что творится в США: 200 тысяч заболевших коронавирусом каждый день, и всё прочее.

Но машина-то работает. В руках печатный станок, федеральная резервная система. В руках американцев все транзакции в долларах. Поэтому у них есть возможность сделать нам гадости на экономическом треке.

Я думаю, будут продолжать пытаться опять же похоронить "Северный поток-2", не смотря на ожесточенное сопротивление немцев.

Потом Трамп как-то дистанцировался от НАТО. Байден будет по-прежнему вместе с НАТО. Поэтому непростые времена нас ждут. Надо к ним готовиться.

— На самом деле Трамп дистанцировался от НАТО, но до Трампа США вкладывались в НАТО существенно больше, нежели они делали это при Трампе.

— Тем не менее НАТО будет оставаться инструментом давления на Россию. НАТО — это самый крупный военный блок современности. В целом он успешен, кто бы что ни говорил.

Но мы тоже будем играть на противоречиях. У Турции плохие отношения с НАТО в целом, и с Францией, как с членом НАТО. Мы с Турцией развиваем наши отношения. Опять же прагматично. Понятно, Турция нам никакой не партнер, просто ситуативный попутчик. Там, где интересы совпадают, почему бы вместе не постараться сделать для себя что-то полезное. Там, где наши, скажем, интересы расходятся, например, по Идлибу, не заинтересованы усилением Турции на Кавказе — здесь мы будем Турции противодействовать. Но без фанатизма.

Главное, не впадать в идеологизмы. Нам не нужен ни антиамериканизм, ни чрезмерные фобии какие-то. Мир очень прагматичный, жесткий, и мы в этом мире должны понимать, какое мы место занимаем и помнить, самое главное: Россия находится в стратегическом одиночестве. У нас нет партнеров. Мы одни.

Про Китай

Китай нам не партнер и не союзник, а тоже ситуативный попутчик. Там, где интересы совпадают, мы действуем. Кстати говоря, китайская разведка работает в России более активно, чем американская и британская. Не все это знают, но тем не менее, это так. Посмотрите даже количество осужденных лиц за шпионаж, государственную измену, очень многие сотрудничали с китайскими спецслужбами. Это тоже показатель. Китай уже великая держава.

К сожалению, мы не смогли превратиться в такую же сверхдержаву за годы наших реформ.

А Китай смог. И сегодня китайская экономика — это важнейший фактор, который влияет и на мир, и на проецирование силы, рост военной мощи Китая. В основе экономика, понимаете? В Северную Корею мы не можем превращаться.

Главное слово — за экономикой

А экономика наша хилая пока и слабая, к сожалению. Новые санкции нам грозят. А Китай смог так диверсифицировать экономику, что сейчас если он одномоментно выбросит все свои валютные облигации на мировой рынок, он обрушит доллар. Понимаете? То есть экономика — основа всего.

И самое главное, что новая реальность рождает и новые военно-политические союзы, и новые отношения. Это отношения большего прагматизма. Поэтому нам не надо взасос ни с кем целоваться из наших стран, которые называем партнерами. В тоже время не нужны напрасные конфронтации там, где их можно избежать.

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша нато война китай россия экономика холодная война игорь коротченко
Новости
Украинский военный поджёг сослуживца из-за денег
Стоматолог назвал главную проблему с зубами у пациентов с COVID-19
В Самаре тренер спортклуба получил срок за избиение полицейских
Мать с двумя детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры
Опубликовано видео допроса "поволжского маньяка"
Состояние ногтей может указывать на развитие диабета второго типа
300-килограммового жителя Франции эвакуировали из дома подъёмным краном
Под Иваново нашли мёртвым запертого в котельной мужчину
Автомобилист сбил девочку на самокате и протащил её по улице
Мусорная мафия — история одного заказного дела
Последние материалы
Стоматолог назвал главную проблему с зубами у пациентов с COVID-19
В Самаре тренер спортклуба получил срок за избиение полицейских
Мать с двумя детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры
Опубликовано видео допроса "поволжского маньяка"
Состояние ногтей может указывать на развитие диабета второго типа
300-килограммового жителя Франции эвакуировали из дома подъёмным краном
Под Иваново нашли мёртвым запертого в котельной мужчину
Автомобилист сбил девочку на самокате и протащил её по улице
Мусорная мафия — история одного заказного дела
Ритейлеры перечислили товары повышенного спроса перед Новым годом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери

В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.

Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
Новости Белоруссии
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
Российский шоу-бизнес
Певица Ирина Отиева пыталась покончить с собой
Новости Белоруссии
Лукашенко снова понесло, на запад
Игорь Буккер Люди мигрировали из Африки 100 тысяч лет назад Игорь Буккер Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова Олег Артюков Мост на Сахалин: почему не идут дела с мегапроектом Олег Артюков
Комментарии
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Венгры Закарпатья захотели самоопределиться
В Госдуме ответили экс-советнику Зеленского, который обращался к Путину
Модель VOGUE призналась в убийстве мужа
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мохсена Фахризаде могли убить "Новичком"
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Лукашенко снова понесло, на запад
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления
Возвращение Псаки: Байден определился с пресс-секретарём Белого дома
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников