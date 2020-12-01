США — Россия: новая "холодная война"?

Престарелый президент бряцающих оружием США — это новые мировые реалии? Или что?

Главред "Правды.Ру" Инна Новикова в студии программы "Точка зрения" поговорила об этом с военным экспертом, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

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— Демократы в США сделали ставку на Джозефа Байдена. Не помешает ли их планам его почтенный возраст?

— Там есть Камала Харрис, тоже такая очень эпатажная дама. Чувствуется, ей очень хочется порулить. Не исключено, что в силу естественных причин она может стать новым американским президентом.

— Может быть, может быть…

— Байдену, тем не менее, здоровья. Хотя Джо все время сонный, вел президентскую кампанию на каких-то там препаратах, которые ему для бодрости вводили. Но тем не менее он — президент США: в руках ядерный чемоданчик, руководитель самой могущественной державы современного мира.

Но и мы тоже можем кое-где кулаки попоказывать, а иногда и американцам очень больно ударить по ногам и наступить на руки. Посмотрим, как будет складываться. Нам излишняя конфронтация с американцами тоже не нужна. Особенно в условиях коронавируса, особенно в условиях, когда наша экономика, мягко говоря, не блещет успехами. И дай Бог, чтобы она сохранилась в том виде, в котором она есть сегодня.

— Если вспоминать холодную войну, то конфронтация проявлялась в неком хулиганстве в воздухе, когда военные летчики чуть ли не носами сталкивались, и военные корабли тоже в опасной близости от границы проходили. Причем они там друг друга уже знали все.

— Все равно это опасно в определенной степени.

— Безусловно, что это опасно. А что вы можете сказать о ситуации с "Джоном Маккейном"? Американский военный корабль оказывается на нашей территории, а мы говорим: "Чтобы не провоцировать, мы попугали, выгнали", и так далее. А они поняли, что на нашу территорию можно зайти, и им за это ничего не будет, потому что мы не рискнем начинать Третью мировую войну. Понятно, что никто этого не хочет. Но тем не менее в ситуации, чтобы наши корабли зашли на территорию США они тоже вели бы себя также церемонно, как и мы? Или они бы не побоялись?

— Мы все-таки действуем аккуратно. Но когда надо, когда американцы суются к нашим границам, мы тоже действуем достаточно активно. Посмотрите, как осуществляется в жестком режиме перехват, например, американских воздушных разведчиков, либо стратегических бомбардировщиков США, которые приближаются к нашим границам.

Мы тоже кое-где действуем очень жёстко. Но понимаете, ведь важно все-таки понимать: основная цель не спровоцировать войну, а показать, что мы готовы пресечь военным путем любые военные провокации.

В данном случае, наше военно-морское командование действовало разумно. Вышел в район нарушения наш корабль, по каналам радиосвязи американцам сказали: "Если не покинешь, сейчас мы будем тебя таранить". Ушел, понимаете? Поэтому они тоже не ищут особых приключений.

— Ну как? Когда они зашли на нашу территорию, они уже это приключение нашли.

— Я ещё раз говорю: я считаю, что действия российского военно-морского командования были вполне адекватными и разумными. Это мне напоминает призывы целого ряда армянских пользователей к тому, что необходимо вмешаться военным путем в Карабахе со стороны Армении. Но почему-то никто не поехал туда воевать, в основном с дивана сидели и комментировали.

Поэтому в данном случае я занимаю такую же позицию: не надо нам нагнетать с точки зрения "А давайте сейчас бахнем по США! Дальше они бахнут по нам".

Надо разумно, но жестко отстаивать свои национальные интересы. В данном случае я думаю, российские моряки действовали достойно, здесь инцидент был урегулирован.

"Ракетами по Крыму"

— Я что-то такое краем уха слышала, что какие-то ракеты были направлены в сторону нашего российского Крыма, а потом перенаправлены и куда-то ушли…

— Слушайте, когда жвачку надувают, пузырь громко лопается. Это из этой серии. Ну бред же: рядовой тактический эпизод учений в Румынии был преподнесён в средствах массовой информации как некий чуть ли не крупный военный успех США.

Но это всё от некомпетентности, ангажированности журналистов. Источником информации был журнал Forbes. Дело в том, что в Forbes специалисты по финансам и экономике, а не по военным вопросам. Поэтому вот пытались бряцать на страницах Forbes некой американской системой залпового огня.

Это как бы НАТО-вский танк подъехал к российской границе, погрозил нам своей пушкой, а дальше уехал назад. Вот это из этой серии. Это лопнувшая жвачка, пузырь, фейк. Поэтому в данном случае пусть они себя как угодно преподносят. Еще раз говорю, абсолютно рядовой тактический эпизод, не представляющий какой-либо угрозы вообще для России.

— То есть Вы прогнозируете, что с приходом Байдена ситуация будет такая же, как была раньше, в эпоху холодной войны?

— Я думаю, что да. Дай Бог, чтобы я ошибся, конечно. Но американцы тоже ведь не идиоты, хотя мы видим все ужасы того, что творится в США: 200 тысяч заболевших коронавирусом каждый день, и всё прочее.

Но машина-то работает. В руках печатный станок, федеральная резервная система. В руках американцев все транзакции в долларах. Поэтому у них есть возможность сделать нам гадости на экономическом треке.

Я думаю, будут продолжать пытаться опять же похоронить "Северный поток-2", не смотря на ожесточенное сопротивление немцев.

Потом Трамп как-то дистанцировался от НАТО. Байден будет по-прежнему вместе с НАТО. Поэтому непростые времена нас ждут. Надо к ним готовиться.

— На самом деле Трамп дистанцировался от НАТО, но до Трампа США вкладывались в НАТО существенно больше, нежели они делали это при Трампе.

— Тем не менее НАТО будет оставаться инструментом давления на Россию. НАТО — это самый крупный военный блок современности. В целом он успешен, кто бы что ни говорил.

Но мы тоже будем играть на противоречиях. У Турции плохие отношения с НАТО в целом, и с Францией, как с членом НАТО. Мы с Турцией развиваем наши отношения. Опять же прагматично. Понятно, Турция нам никакой не партнер, просто ситуативный попутчик. Там, где интересы совпадают, почему бы вместе не постараться сделать для себя что-то полезное. Там, где наши, скажем, интересы расходятся, например, по Идлибу, не заинтересованы усилением Турции на Кавказе — здесь мы будем Турции противодействовать. Но без фанатизма.

Главное, не впадать в идеологизмы. Нам не нужен ни антиамериканизм, ни чрезмерные фобии какие-то. Мир очень прагматичный, жесткий, и мы в этом мире должны понимать, какое мы место занимаем и помнить, самое главное: Россия находится в стратегическом одиночестве. У нас нет партнеров. Мы одни.

Про Китай

Китай нам не партнер и не союзник, а тоже ситуативный попутчик. Там, где интересы совпадают, мы действуем. Кстати говоря, китайская разведка работает в России более активно, чем американская и британская. Не все это знают, но тем не менее, это так. Посмотрите даже количество осужденных лиц за шпионаж, государственную измену, очень многие сотрудничали с китайскими спецслужбами. Это тоже показатель. Китай уже великая держава.

К сожалению, мы не смогли превратиться в такую же сверхдержаву за годы наших реформ.

А Китай смог. И сегодня китайская экономика — это важнейший фактор, который влияет и на мир, и на проецирование силы, рост военной мощи Китая. В основе экономика, понимаете? В Северную Корею мы не можем превращаться.

Главное слово — за экономикой

А экономика наша хилая пока и слабая, к сожалению. Новые санкции нам грозят. А Китай смог так диверсифицировать экономику, что сейчас если он одномоментно выбросит все свои валютные облигации на мировой рынок, он обрушит доллар. Понимаете? То есть экономика — основа всего.

И самое главное, что новая реальность рождает и новые военно-политические союзы, и новые отношения. Это отношения большего прагматизма. Поэтому нам не надо взасос ни с кем целоваться из наших стран, которые называем партнерами. В тоже время не нужны напрасные конфронтации там, где их можно избежать.

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева