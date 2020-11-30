В отношениях с США Россию ждёт противостояние спецслужб

С 4 ноября весь мир следит за политическим спектаклем, действие которого разворачивается в США. Дональд Трамп бился до последнего, отстаивал свою победу на президентских выборах в судах. Голосование по почте вызывало не только у него большие сомнения. Но вот, кажется, всё приблизилось к финалу. И даже действующий президент уже морально готов признать поражение и начал даже процедуру передачи власти победителю.

И только Владимир Путин молчит. Он по-прежнему не видит необходимости поздравлять Джо Байдена с победой на выборах…

Чем чревато для России происходящее сегодня в Соединённых Штатах?

Главред "Правды.Ру" Инна Новикова в студии программы "Точка зрения" поговорила об этом с военным экспертом, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

Читайте начало интервью:

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— Мы много говорили о том, что любой исход выборов для нас не сулит ничего принципиально хорошего. Но тем не менее с приходом к власти Джо Байдена ситуация для нас все-таки будет значительно более неблагоприятной, нежели остался бы Трамп?

— Любой американский президент России не друг абсолютно. Что касается поздравления Путина, очевидно, как только официальные итоги будут подведены и начнётся трансферт власти, в этот момент и будут поздравления.

Здесь нам впереди паровоза бежать тоже не следует.

Как будет действовать Байден

Судя по предварительному списку ключевых назначений в области дипломатии, внешней политики и национальной безопасности, вся команда, которая приходит, — это русофобы.

В данном случае не какая-то там абстрактная русофобия, я бы сказал — политические русофобы. Россию рассматривают как противника, поэтому разные будут действия.

Самый плохой сценарий, который может быть, что Байден введёт жесткие санкции финансово-экономического характера. В частности, американским инвесторам запретят вкладываться в российский государственный долг, что теоретически должно привести к ослаблению рубля, к росту курса доллара. Ну и все "прелести", которые будут сопровождать данный процесс.

Санкции будут опасны именно этим.

Будут ли они введены или нет, я не знаю. С большой долей вероятности их можно прогнозировать.

Прогнозировать также можно то, что Украина будет более активно получать американскую военную помощь и, возможно, пойдет на какие-то дестабилизирующие провокации, например, может попытаться совершить блицкриг по захвату ДНР и ЛНР.

России здесь не удастся отсидеться.

Совершенно очевидно, мы каким-то образом будем реагировать. А это новая точка конфликта и напряженности.

Но, впрочем, администрация Трампа тоже нам здесь в последние дни подкидывает сюрпризы. Чего только стоит нежданный визит американского эсминца в российские территориальные воды на Дальнем Востоке. Были вынуждены задействовать наши боевые корабли, предупредить американцев, что если они не покинут российские территориальные воды, мы будем их таранить и силовым образом вытеснять.

Понятно, что здесь мы тоже действуем аккуратно, чтобы не спровоцировать непосредственно военный конфликт. Потому что меры реагирования могут быть разными, например, залп "Калибров" либо "Цирконов" по нарушителю. Но очевидно, что этот сценарий приведет только к риску возникновения Третьей мировой войны.

Поэтому вежливо предупредили, и американцы быстро ушли в нейтральные воды.

Холодная война?

В целом я думаю, что возвращаемся к сценарию, может быть, времен 1982-1984 годов и к холодной войне. У нас у власти был Андропов, в Штатах был Рейган, и наши отношения были фактически в стадии предвоенного конфликта.

Ну вот нечто подобное, наверное, будет и сейчас с той только разницей, что американцы будут пытаться нас подрывать, где только можно, включая "изнутри".

Мы будем сопротивляться, поддерживать наших партнеров. Это всё выведет на новый уровень противодействия как разведок, так контрразведок.

Посмотрите, как меняется направление работы ЦРУ в России:

появился большой интерес к приобретению агентуры в полиции, органах внутренних дел, в МВД, в Росгвардии, в региональных администрациях.

Это говорит о том, что американцев очень интересуют расклады внутри России:

внутриполитическая ситуация;

отношения между властными группировками в целом и лидерами этих группировок;

планы правоохранительных органов по действию в условиях, когда ситуация может обернуться хаосом либо протестными действиями оппозиционеров.

То есть их интересует, по каким сценариям будут действовать наши правоохранители в той или иной ситуации.

Понимая, что военным путем американцам не решить проблему России, они будут пытаться ее подрывать изнутри. Пока только изучают и решают, как руководить теми оппозиционными элементами, которые подпитываются агентурным влиянием Соединенных Штатов Америки и Запада в целом.

Безусловно, и мы будем наращивать нашу разведывательную работу в США.

Работать агентам разведки стало в разы проще, чем раньше

Формат связей упростился донельзя. Сейчас не надо, например, оставлять какие-то пароли в виде, помните, как берётся тюбик с губной помадой, ставится черта на каком-то столбе, мимо этого столба проезжает американский дипломат, считывает этот сигнал.

Сейчас все это перешло в интернет, активно используются соцсети:

человек написал какой-то "твит" или оставил какой-то комментарий — кому надо — тот понимает, что хотели донести.

Соцсети — это просто кладезь для разведки и головная боль для контрразведки.

И это только один, самый простой пример.

Но всегда в условиях конфронтации роль и значение разведки, контрразведки возрастает. Поэтому как минимум четыре года, а возможно, ещё 4 года следующих, когда Байден будет президентом, у нас будут такие конфронтационные отношения с нашими американскими некогда партнерами, а сейчас противниками.

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева