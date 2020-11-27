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Автор Инна Новикова

Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР

Мир

Нагорный Карабах, где совсем недавно полыхал военный конфликт, а сейчас уже война закончилась, где мирные договоренности подписаны и миротворцы не только появились, но и активно занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры, остаётся в центре информационной повестки. Причём новости оттуда приходят самые противоречивые. Типа "В Нагорном Карабахе горы трупов". Начинаешь читать — там совсем о другом. Что же на самом деле происходит в регионе?

Главред "Правды.Ру" Инна Новикова в студии программы "Точка зрения" поговорила об этом с военным экспертом, главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

— Сегодня азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район. Это один из тех 7 оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, который удерживала Армения.

Те армяне, которые там проживали после событий 1994 года, покинули эту территорию, точно так же, как ушли оттуда и армянские вооруженные силы. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы видим, как в Армении Пашинян продолжает удерживать власть и делает это достаточно успешно, как бы странно это ни казалось.

Более того, он апеллирует к внешней поддержке, поскольку сегодня сенат Франции проголосовал за рекомендации правительству этой страны признать независимость Нагорного Карабаха.

Хотя непонятно, что там признавать. Потому что, собственно, от того, что было, осталось где-то примерно 30%, и там находятся российские миротворцы, вокруг — азербайджанские войска, и ситуация выглядит достаточно фантасмагорично.

Фантасмагория абсолютная

Но это лишнее подтверждение, насколько активно, влиятельно и, видимо, финансово эффективно армянское лобби во Франции.

Но, с другой стороны, есть такое понятие, как политическая коррупция.

Смею предположить, что ряд французских парламентариев был каким-то образом мотивирован к тому, чтобы голосовать за данную резолюцию.

Как говорится, все работают, как умеют. Если не получается у Армении на фронте военных действий одержать победу, то здесь им некая политическая компенсация.

Потери огромны

Что касается потерь, действительно, создана совместная группа, которая занимается в том числе и поиском погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Очевидно, что по мере такой работы будут появляться новые цифры по потерям.

Конечно, тема очень болезненная — большое количество погибших. Те цифры, которые армянская сторона обнародует открыто, не конечны. Они будут расти.

  • Пока лидер оппозиции — экс-руководитель службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявляет о 5 тысячах.

На днях буквально во время поисковых мероприятий (ищут тела погибших) рванул снаряд — растяжка сработала. Подорвались российский миротворец, офицер от азербайджанских вооруженных сил и представитель МЧС самопровозглашенной НКР. Погиб азербайджанский военный, а наш миротворец получил ранения. Врачи спасли его.

И история с разминированием — надолго, поскольку огромные территории были заминированы. Армения готовилась к тому, чтобы создать неприступную линию обороны, одним из элементов которой были обширные минные поля.

Здесь, очевидно, без помощи ООН и международных организаций гуманитарных не обойтись. Разумеется, Россия будет оказывать необходимую помощь. А так в принципе трёхстороннее соглашение реализуется.

Ереван слово держит

Хотя оно и было признано как политическая капитуляция Армении, Ереван выполняет все обязательства: выводит войска, забирает армянских беженцев, которые проживали на территории семи оккупированных азербайджанских районов.

Но одновременно с этим в Нагорный Карабах возвращаются беженцы, которые в период активной фазы боевых действий уехали из Степанакерта на территорию Армении.

И опять же мы знаем, Путин уделяет важное значение тому, чтобы помимо миротворческой миссии работал также гуманитарный центр. Впереди зима, она фактически наступила, а население зачастую ютится в разбитых, поврежденных зданиях, где выбиты окна, где не работает система подачи газа, где нет электричества. Все это надо восстанавливать. И это всё будет делаться.

— Как Вы оцениваете, сколько будет длиться такой переходный период?

— До момента исполнения всех требований трехстороннего соглашения. То есть Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность де-факто и де-юре.

После этого будет возвращение не только армянских беженцев, но и азербайджанских беженцев, которые после событий девяностых годов уехали из Нагорного Карабаха.

Это вопрос мирного сосуществования двух общин. Очень тяжёлый, болезненных вопрос.

Историческая память

Остаётся надеяться на память людей о том, как эти два народа жили вместе в составе Советского Союза. Может быть, дай бог, они смогут мирно сосуществовать и на территории теперь уже Нагорного Карабаха, статус которого не определён, но де-факто это Азербайджан, понятно.

Нужно находить какие-то форматы жизни, мира и думать о будущем. Поскольку всё, война завершена.

Ближайшее — это очевидно — десятилетие Армения будет в силу политических, экономических и военных проблем не способна к какому-то реваншу. Жизнь всё должна расставить на свои места.

Главное все-таки, чтобы были все памятники и религиозные святыни вне зависимости от принадлежности к той или иной конфессии на тех территориях, которые перешли под контроль Азербайджана, охранялись и были восстановлены. Понятно, когда идёт война, солдаты теряют своих боевых товарищей, понятно, градус взаимной ожесточенности, ненависти очень высок. Но когда заканчивается война, как-то отпускает все это.

Всё-таки Азербайджан — светское многоконфессиональное государство.

Есть официальные заявления президента Ильхама Алиева, где он и в разговоре с Путиным, и в целом сказал, что мы восстановим всё, что было разрушено, все святыни и христианские, и мусульманские, и иудейские будут сохранены, отреставрированы. Все-таки исходим из того, что глава государства на официальном уровне эти вещи говорит, значит, всё это так или иначе будет выполнено.

 

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы армения азербайджан артур ванецян нагорный карабах игорь коротченко
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