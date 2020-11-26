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Автор Александр Шторм

Россия пришла в Карабах навсегда

Мир » Бывший СССР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации обвинил Армению во всех смертных грехах. Хотя речь шла о том, что армия страны заняла Кельбаджарский район.

Мир в Карабахе. Чего ждать от соглашения Еревана, Баку и Москвы?

Победителю, конечно, будет можно все. А небогатой Армении придется нести в одиночку обвинения и трагедию, в которой их не поддержали те, на кого делалась ставка изначально.

Прозападная политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна не принесла стране счастья — Запад Ереван в ходе военного конфликта не поддержал и на гуманитарную катастрофу не реагирует.

Как азербайджанцы 30 лет назад, армяне покидают свои дома, опасаясь геноцида новых властей. А России имеет смысл проводить исторические параллели, если вспомнить события в Абхазии 1992 года и в Южной Осетии 2008 года.

Проигравшая сторона уходила "в чем была", бросая имущество. В межнациональных конфликтах это происходит быстро и жестко — в Цхинвале так же, как и в Кельбаджарском районе, полыхали дома.

В этой ситуации введение российских миротворцев в Карабах стало единственным шансом для населения региона на выживание.

Как пишет "Независимая газета", военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой — миротворческой бригады Центрального военного округа обеспечили возвращение более 11 тыс. жителей. Российские военные сегодня заняты разминированием местности, восстановлением дорожного движения, электро-, водо- и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов.

Также им приходится патрулировать автотранспорт, который возит продукты и предметы первой необходимости в удаленные населенные пункты. В республику направлен мобильный госпиталь. Лидер страны Никол Пашинян считает, что конфликт в Карабахе остается затяжным.

Таким образом, миротворцы, направленные из России, будут находиться на этой территории более пяти лет.

Азербайджан и Алиев празднуют победу, обещая при этом сохранение христианских храмов и памятников на территориях, перешедших под контроль Баку. Но обещания Турции в отношении византийского собора Святой Софии все уже слышали, равно как и видели результат.

Под силу ли российским миротворцам предотвратить такое развитие событий в Карабахе? Вряд ли. Они находятся всего лишь в одной из зон конфликта. Влиять на процесс они не смогут. Баку также будет лелеять мечты о полном возвращении Карабаха в состав Азербайджана, так как 30 лет там ждали удобного момента для возвращения Карабаха.

Обычная практика политиков класса Михаила Саакашвили. Тот тоже ждал удобного момента, чтобы вернуть регион в состав своей страны. Но даже помощь и военно-техническая поддержка Запада ему не помогли, так как Россия ввела туда своих миротворцев.

В итоге Тбилиси полностью утратил контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии, которые были признаны Москвой как независимые государства. Такой сценарий не исключен в Карабахе. Но Армении тоже не стоит рассчитывать на скорое возвращение этой территории, так что развитие событий — вопрос открытый.

Молдавии стоит глубоко задуматься, поскольку Приднестровье там — точка нестабильности, которая будет с Молдавией еще долго. На постсоветском пространстве пока не делает резких движений только Киев, имеющий свою точку зрения на ситуацию в Луганске и Донецке. Так что выводы все сделали и еще сделают, только сами.

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