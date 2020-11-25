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Автор Любовь Степушова

Канадские украинцы нашли способ наказать Лукашенко

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Украинская диаспора в Канаде предлагает парламенту и правительству страны ввести эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений с подключением к этой мере ЕС.

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Санкции на самого Лукашенко — символичны

Об этом пишет издание "Новий Шлях" в редакционной статье под названием: "Ориентируйтесь на денежную массу у Лукашенко".

Автор Марко Левицкий напоминает, что Канада действует совместно с ЕС, накладывая санкции на Белоруссию: всего на 55 чиновников этой страны, включая "диктатора" Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Однако, по словам Левицкого, эти санкции неэффективны и, в значительной степени, символичны, так как Лукашенко "никогда не был в Канаде и, вероятно, не собирается приезжать", да и остальные наказанные — тоже, а, между тем, "протесты продолжаются, как и аресты и пытки".

Нужны секторальные санкции

Левицкий предлагает ударить по режиму секторальными санкциями, так как они формируют "доходы Лукашенко" (заметим, что о населении Белоруссии, которому из бюджета выплачивается "социалка" автор не задумывается).

"Если у него (Лукашенко) закончатся деньги (Левицкий утверждает, что быстро), он не сможет платить своим отрядам головорезов. А если он им не заплатит, они его бросят. Тогда у него не будет другого выбора, кроме как бежать в Россию, как Янукович бежал из Украины в 2014 году", — уверен редактор "Нового Шляха".

Одним выстрелом убить двух зайцев

Левицкий поясняет читателю, что основную часть "доходов Лукашенко" формируют валютные резервы, полученные от экспорта переработанных нефтепродуктов и калийных удобрений. Субсидии, предоставленные Россией, оказывают ему ограниченную поддержку, "так как экономика Российской Федерации также сильно пострадала от санкций, падения мировых цен на нефть и пандемии Covid".

Автор уверен, что бойкот экспорта белорусских нефтепродуктов будет иметь дополнительный отличный эффект — сокращение доходов, которые Российская Федерация получает от добычи сырой нефти, так крупнейший её потребитель уйдёт с рынка.

Главную же санкционную надежду украинец возлагает на эмбарго на закупку калийных удобрений, учитывая, что Белоруссия по их экспорту занимает в мире второе место, а Канада — первое. И здесь у редактора "Нового шляха" имеется дополнительный эффект — выгода Канаде.

"Бойкот белорусского экспорта калийных удобрений приведет к росту мировых цен на этот продукт. А это означает увеличение доходов канадских производителей калия", — пишет автор.

Идея продвигается в правительстве и в парламенте

Марко Левицкий отмечает, что газета уже направляла свои запросы министру иностранных дел Канады Франсуа-Филиппу Шампаню, на которые пока не получила ответа.

Также вопрос обсуждался с оппозиционными депутатами из Эдмонтона — Майклом Купером от Консервативной партии и Хизер Макферсон от "Новых демократов", и обоим идея понравилась.

"Учитывая, что ситуация в Белоруссии ухудшилась, наиболее целесообразно принять гораздо более ограничительные меры против режима Лукашенко, и в этом отношении противодействие бизнесу, обогащающему Лукашенко и его приспешников, должно быть частью этих мер”, — цитирует Левицкий Купера.

Левицкий в статье обращается к депутатам от всех партий парламента — рассмотреть предложенные и другие меры, которые "направлены на сокращение объемов денежной массы, поступающей к Лукашенко", чтобы "принести демократию в Беларусь".

Украинская диаспора преувеличивает свою компетентность и степень влияния

Как сказал "Правде.Ру руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, украинская диаспора наиболее активна в Канаде и имеет там влияние. Канадская политика в сфере миграции привела к тому, что в страну мигрировали украинцы, которые сотрудничали с фашистской Германией, поэтому отношение их потомков к России и Белоруссии понятно, указал эксперт.

По мнению Николая Межевича, на своей политической активности украинская диаспора зарабатывает деньги, так как её идеология совпадает с генеральной линией Европы, США и самой Канады.

"Эта линия достаточно понятная: антироссийская и, в последнее время, антибелорусская линия тоже", — сказал Николай Межевич.

Однако эксперт полагает, что предложение газеты "Новий шлях" не найдёт поддержки у правительства и в парламенте Канады, потому что на третьем месте по экспорту калийных удобрений в мире идёт Россия. Тогда возникает вопрос, кто займет с выгодой рынок, занятый сейчас белорусами — и не факт, что Канада. Или тогда надо вводить эмбарго и на экспорт российских удобрений, сказал политолог.

"Санкции против тех или иных политиков — это в современном мире уже традиция. А санкции против секторов экономики, тем более добывающих — это в известной степени новость. И перейти к этому уровню противостояния не все и не всегда готовы. Я думаю, что здесь украинская диаспора переоценивает возможности своего влияния", — сказал Николай Межевич.

Доля «Беларуськалия» на мировом рынке оценивается  в 15- 20% с объемом производства 13,2 млн тонн. В прошлом году на продаже 6,2 млн тонн калийных удобрений за рубеж Белоруссия заработала почти 2,8 млрд долларов. Это крайне значимый доход для республики. В 2019 году «Беларуськалий» обеспечил 5,6% консолидированного бюджета Белоруссии.

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Темы канада белоруссия николай межевич александр лукашенко
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