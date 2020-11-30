Лукашенко снова понесло, на запад

Белорусские власти объявили, что снижают уровень своего участия в программе ЕС "Восточное партнерство" до экспертного. Работа координационной группы Беларусь — ЕС приостановлена по инициативе Белоруссии. Но почти сразу же после заявлений о намерении развивать союзнические отношения с Россией президент Лукашенко вспомнил старые мантры про многовекторность. Что происходит в умах белорусов? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

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— Василий, Белоруссия объявила, что понижает уровень участия в программе "Восточное партнерство" до экспертного из-за политизированного подхода партнеров. Также принято решение приостановить работу координационной группы Беларусь — ЕС, в рамках которой обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе по защите прав человека.

Месяцем раньше Белоруссия уже вышла из ряда договоров и совместных организаций. Россия также ослабляет присутствие в подобных проектах, потому что совершенно нет смысла участвовать. Поскольку Запад хочет играть только в одни ворота.

Проблемы, конечно, есть в каждой стране, но если протесты не финансировать и не организовывать, то они не могут длиться месяцами. Как вы видите, что думаете о происходящем в Белоруссии и вокруг неё?

— Конечно, все это финансируется, поэтому может длиться много месяцев. Дело не только в финансировании и координации, но также в политической, дипломатической поддержке. Ведь протесты в Белоруссии не находятся в международной изоляции. Они поддерживаются извне, Европейским союзом принимаются санкции.

Пусть они не слишком серьезные и принимаются очень неспешно, но они в некотором смысле это движение поддерживают. В то же время белорусские власти допускают довольно грубые ошибки, в том числе внешнеполитические.

Лукашенко уходит из Европы, но уклоняется от России

С одной стороны Лукашенко уменьшил активность в ряде международных программ, уменьшил белорусское представительство в институтах Евросоюза, а, с другой стороны, он снова сказал, что Россия, конечно, наш союзник, но Белоруссия — страна с многовекторным курсом.

А что такое многовекторность в нынешних условиях? Это возврат к прежней политике, когда он с Россией дружит на словах. Ресурсы со скидкой мы с удовольствием возьмем, почему бы не взять? Россия — богатая, ресурсы не лишние для Белоруссии.

Лукашенко считает, что при этом Белоруссия должна оставаться независимой, в интеграционных процессах она участвует только декоративно. А в конечном итоге он все равно ориентируется на Запад. Хотя именно такая стратегия и завела администрацию Лукашенко в нынешний кризис.

Беларусь устала…

Что касается общества в Белоруссии, конечно, оно чрезвычайно утомлено таким типом руководства в стране. А теперь еще очень сильно разозлено жесткими репрессивными методами, которые применялись в ходе подавления протестов.

Между властью и людьми там сложились отношения, как между барами и крепостными. Мне на это белорусы жаловались уже много лет назад. Они говорили, что в России — намного комфортней.

Однако каких-то значительных пророссийских партии, движений и настроений все равно там нет, хотя вроде бы дано разрешение немножко поиграть с этой темой.

Сам Лукашенко поигрался немного, а теперь опять заявил про многовекторность и прямо изумился, сказав: "Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы…" — Вот, пожалуйста.

— Хотя только что говорил совершенно другое.

— Мне кажется, что белорусский кризис остается очень специфическим. И власть, и оппозиция мыслят в каком-то мифическом контексте.

Лукашенко воображает возможность политической многовекторности вместо глубокой интеграции с Россией. Оппозиция воображает себе экономическую многовекторность.

Они берут интервью у либеральных экономистов, которые им рассказывают, что у них очень большие возможности. — У вас факторы замечательные: образованное население, хорошая промышленность, сельское хозяйство не погибло, есть многие другие ресурсы.

У вас есть много факторов для того, чтобы Белоруссия хорошо развивалась, вам только Лукашенко мешает. Это — не правда. Да и сам факторный анализ — не научен. Он — красивый, но не научный.

Украина в начале 90-х была как вторая Франция в Европе. Они, собственно, так и говорили: мы — вторая Франция, у нас все будет замечательно без вашей России. Где все это? Все же можно разрушить и потерять.

Когда белорусам про это говорят, они отвечают, что вы не понимаете, это — иное, Белоруссия — не Украина. Здесь все по-другому…

Конечно, оппозиционеры, радуются, что Тихановскую поддерживают, но значительная часть общества напугана происходящим и перспективой. И на самом деле правильно, что напугана. Куда Белоруссия придет в случае победы такой оппозиции?…

Выход из кризиса в Белоруссии может быть, если она повернется к идее развития экономического, культурного, политического, которое возможно только вместе с Россией.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев