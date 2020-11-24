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Автор Александр Шторм

Чем закончится блицкриг Украины в Крыму

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти регулярно выступают с заявлениями о возможности возвращения Крыма. Но цена этим заявлениям невысока, и это понимают, кажется, все, кроме украинцев.

Чем закончится блицкриг Украины в Крыму

Как пишут авторы болгарского издания Факти, сомнительность подобных заявлений очевидна всем. В частности, китайские аналитики решили представить, что будет с Украиной, если она решит напасть на Россию.

Россия в 2014 году вернула полуостров Крым в свой состав практически молниеносно. Запад, кое-как оправившись после шока, решил "наказать" Россию и ввести против нее ряд довольно бессмысленных экономических санкций.

Сама же Украина не имеет и никогда не будет иметь силы и резервы для проведения такой сложной военной операции, как возвращение Крыма.

Собственно, у нее нет для этого ни оснований, ни смелости. Россия же готова резко дать отпор любому противнику, пытающемуся провести военную операцию в этом регионе. А пресловутые западные партнеры Украины вряд ли оценят такой безрассудный ход.

Абсолютно все понимают, что Крым исторически связан с Россией. Кроме того, население полуострова отождествляет себя с Российской Федерацией.

Так что рано или поздно Крым все равно бы отделился от Украины, безотносительно 2014 года, полагают китайские эксперты.

Зато Запад своим лицемерием по данному вопросу вызывает отдельный интерес. "США вовремя признали независимость Косово, но выступили против объединения Крыма с Россией", — пишет Blitz.

"Двойные стандарты", характерные для американской политики, явили себя во всей красе.

Очевидно, что, если Киев решит провести блицкриг для "захвата" Крыма, он вряд ли на самом деле найдет поддержку в мировом сообществе, именно по причине лицемерности претензий.

По большому счету, тот же Запад при всем шуме в печати на самом деле будет занимать стороннюю позицию по Крыму, так что фантазии украинских политиков останутся только фантазиями, резюмировали эксперты. У Киева нет ресурса для решения таких вопросов, кроме шумовых эффектов в прессе.

Но вопросы позиционирования продолжают оставаться актуальными. Силы специальных операций ВС Украины совместно с подразделениями Национальной гвардии, погранслужбой и военными не так давно провели внеплановые учения по "принудительному возвращению" Крыма.

Практического значения в этой затее — ноль, зато информационный повод — такой, какой надо.

О позиции Запада летом говорил Дмитрий Медведев, слова которого приводил телеграм-канал "Пул№3": "продолжаются стенания наших прежних товарищей по G8 на тему "не пустим Россию обратно, пока не отдадите Крым и не отрегулируете ситуацию в Донбассе".

И уж сколько раз было сказано, что не нужна никому эта "восьмерка" в прежнем виде, что мир сильно изменился и без Китая, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя. Кстати, и раньше, помню по своему участию в G8, старались позвать эти страны, понимая, что это нужно, и именуя это "формат аутрич". Иначе обсуждения выглядели бы неполноценно.

"И вообще ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов. Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения "восьмерки".

Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке — вопрос самой Украины. И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды", — заключил эксперт.

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