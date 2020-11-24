Лукашенко займется воспитанием настоящих патриотов

Президент Белоруссии усмотрел пробелы в патриотическом воспитании граждан и продолжит борьбу с "деструктивными силами".

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Ликвидация пробела

Во время встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным Александр Лукашенко поинтересовался у собеседника состоянием дел в армии. По ходу беседы глава государства поделился с высокопоставленным чиновником тайным знанием. Оказалось, что не только над Россией нависла угроза раскачки ситуации "деструктивными силами":

"Или не просто раскачать, а опрокинуть. Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации — отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех, видим по студентам, которые не прошли службу в вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать".

Что такое "настоящий патриотизм", Александр Григорьевич рассказал 5 ноября 2020 года, когда награждал работников госпредприятий и вручал новые погоны сотрудникам правоохранительных органов:

"Ведь настоящий патриотизм по большей части — это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство".

Действительно, трудно не заметить, насколько с 9 августа 2020 года улучшилось качество жизни жителей Минска. Столько драйва на улицах, когда проходят соревнования по бегу с силовиками, переполненными патриотическими чувствами.

Правда правила игры жесткие. Заведомо проигравший гражданин часто расплачивается телесными повреждениями, но все это компенсируется незабываемыми впечатлениями от общения с представителями власти.

Воспитание мужиков-патриотов

Для закрепления в сознании молодежи правильных представлений о патриотизме в понимании силовиков, примеры которого они демонстрируют на улицах белорусской столицы, стоит обратиться к креативу соседней России.

Воспитание патриотических чувств способнее начинать уже с раннего детства, чтобы не возникало ненужных иллюзий. Создать, к примеру, как в Карелии, учебный "концлагерь", в котором разместить по всем правилам:

дощатые бараки;

пулеметные и смотровые вышки;

обнести периметр колючей проволокой.

Возить в этот оазис патриотизма школьников, устраивая игры с силовиками, чтобы уже сызмальства попробовали, как говорит Александр Григорьевич, "этого хлеба" и заточить детскую психику под осознание того, что:

государство — это его бессменный руководитель;

патриотизм — это безмерное почитание гения главы государства;

на все разговоры о политической конкуренции следует без запинки задавать единственно допустимый вопрос: "Если не Лукашенко, то кто?"

Гуси на страже империи

С корректировкой мировоззрения молодежи понятно. Можно бороться не только силой, но и отчислениями из институтов с вручением повесток в армию. Преподавателей и руководителей предприятий тоже несложно шантажировать продлением контрактов с государством. Вот что делать со старшим поколением, представители которого регулярно проводят свои марши пенсионеров, пока, видимо, "наверху" не решили.

23 ноября 2020 года в Минске состоялась очередная акция протеста пенсионеров, которая собрала несколько тысяч человек. Марш несогласных с политикой Лукашенко дедушек и бабушек пытался остановить ОМОН. Силовики перекрыли дорогу на проспекте Независимости возле Белорусского государственного цирка, что весьма символично.

Фазиль Искандер весьма доходчиво сформулировал суть вырождения замкнутой и не терпящей инакомыслия политической системы:

"Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим".

"Гуси", конечно, стараются, но длительное время приумножать жестокость могут лишь законченные садисты. В какой-то момент, вполне может быть, в головах силовиков что-то перемкнет и они уже не захотят, чтобы главковерх хайповал на их репутации и фамильярно называл "красавцами".

Лечение ковида трактором

Во время продолжающихся протестов в Белоруссии, по сведениям местных правозащитников, арестовывали, били и штрафовали на крупные суммы даже медиков, которые схлестнулись со второй волной ковида. Общественные организации говорят о нескольких сотнях пострадавших медицинских работников.

Официальная статистика утверждает, что в Белоруссии ежедневно заражается ковидом порядка 1,5 тысячи человек. Врачи же сообщают журналистам, что реальное количество на порядок выше. Получается, что самое время добавить драйва медикам новыми свиданиями с милицией или вовсе поувольнять несогласных с жестокостью подавления протестов.

Собственно, не так уж и нужны врачи, если глава государства сам способен не только назначить директоров заводов и ректоров высших учебных заведений (возможно, и заведующих детскими садами), но и кардинально решить проблему профилактики и лечения ковида. Александр Лукашенко давно уже дал исчерпывающие рекомендации:

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе". "Приятно смотреть по телевизору — люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит".

Праздник строгого режима

Пока пенсионеры рисковали на очередной акции протеста своим здоровьем и, возможно, своими пенсиями (всякое же может случиться с богатым на репрессивный креатив главой государства), помощник президента Белоруссии, инспектор по Минску Александр Барсуков пообещал, что силовики сделают все возможное, чтобы не омрачить приближающиеся новогодние праздники.

Видимо, для придания репрессивной картине флера новогодней сказки силовики станут винтить граждан, надев костюмы Деда Мороза. Снегурочки станут шмонать в изоляторах задержанных девушек, с доброй улыбкой на лицах отбирая у них бюстгальтеры и телефоны. Судьи же, в загадочных мантиях добрых волшебников, будут в рекордные сроки выносить сказочные обвинительные приговоры, продлевая праздник строгого режима.