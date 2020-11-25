Армения была не готова воевать за Карабах

По итогам завершившейся войны в Нагорном Карабахе стало ясно видно, что Армения уже давно не уделяла внимание вопросам обороны. Пришедший же к власти с помощью цветной революции соросёнок вообще сделал всё, что мог для разворовывания и ослабления страны. И даже во время боевых действий он только просил помощи и вмешательства у других стран, но не ввел в действия регулярную армянскую армию.

Теперь уже встаёт вопрос о существовании самой Армении. Обо всем этом и многом другом рассказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

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— Михаил Владимирович, почему Армения оказалась не готова к недавней войне за Карабах?

— Так часто бывает в истории, что победившая сторона начинает почивать на лаврах. Победители сами себя убеждают, что они — самые мощные, великие, лучшие воины. А вражеские воины — посредственные и вообще воевать не могут. И организации у них никакой нет. Что с них взять?

И они не уделяли внимания достаточному развитию своих вооруженных сил. Особенно в недавний период правления Сержа Саркисяна. Тогда там вообще коррупция процветала, постоянные махинации были. Народ уже возмущался этим правлением.

Этим воспользовался Запад — как всегда подсунул своего человечка. Он под хорошими лозунгами победил — вначале путем переворота, потом путем голосования. Он стал армию укреплять что ли? Только сделал несколько символических жестов, например, купил несколько наших "Искандеров".

— А почему он не ввел эти "Искандеры"? Почему он не ввел армянскую армию в это дело?

— "Искандеры" в небольшом количестве — оружие для запугивания, сдерживания. Ну что десять "Искандеров" могут сделать? Допустим, разрушат несколько зданий или какое-нибудь газохранилище в Азербайджане. На общей военной ситуации на фронте это никак не отразится.

Лучше бы Пашинян вместо этих "Искандеров" купил десятки противотанковых комплексов "Корнет". Но ему надо было покрасоваться. Пашинян же как занимался PR, так и продолжает делать только это. Он — мастер PR, красуется перед публикой, какой он хороший.

Интересный вопрос, почему он не ввел в дело регулярную армянскую армию. Действительно надо было разворачивать основные силы, а не отбиваться в основном силами самообороны самого Нагорного Карабаха.

Пашинян сделал для поражения всё возможное

Там были только отдельные армянские подразделения, но Пашинян не снял армию с других участков границы и не бросил их на фронт. Надо было всех бросить, потому что Россия обеспечивала прикрытие границ.

Если бы Азербайджан сунулся на армянскую территорию, то Россия бы вступилась. Он мог совершенно спокойно снимать армию со всех участков. Он этого не стал делать. Он же в военном деле вообще ничего не понимает.

Он поназначал везде, в том числе в оборонные структуры, своих знакомых или политических прозападных единомышленников, а умных и опытных людей отовсюду выгнал. В итоге у него получился бардак в управлении страной, а не только армией.

С Россией он испортил отношения очень здорово, когда против генерального секретаря ОДКБ уголовное дело завели. Был скандал, который компрометировал весь наш оборонный союз. И они хотят, чтобы ОДКБ их защищал после этого? — Это же очень хамское и несерьезное поведение.

Потом было дело с Кочаряном — героем первой Карабахской войны. Его арестовали под надуманным предлогом. И много чего там еще было. Сам так делал или по указке Запада, я не знаю. Но любой не совсем глупый человек должен понимать последствия этих шагов.

Были наезды на наши компании, которые работали в Армении. Всякие предвзятые проверки устраивались, говорилось, что Газпром и Российские железные дороги якобы обкрадывают армянское население.

Совсем недавно армянская власть пыталась ограничить российское телевещание и ограничить русский язык. Все это совершенно некрасиво выглядело. Обо всем этом в России знали.

Ищи врага в зеркале

Если раньше у нас было благожелательное отношение к армянской стороне в нагорно-карабахском вопросе, то уже во время правления Пашиняна мы сместились к твердому нейтралитету. Благожелательное отношение испарилось.

В такой ситуации говорить, что мы не помогли союзнику, довольно странно, тем более как раз перед этим там требовали вывести российскую военную базу. Да и обязательств перед Нагорным Карабахом у нас нет.

А обязательства по защите Армении мы готовы были выполнить. Но даже этим Пашинян не воспользовался. И главное — он сам не помог Карабаху. Более того — сама Армения до сих пор так и не признала эту республику! А от других опять же этого требовали.

В результате объективно сложилось, что сами армяне виноваты, они сами себя загнали в такую ситуацию безответственным отношением к развитию своих вооруженных сил, хотя понимали, что они находятся в окружении враждебных государств.

Азербайджан же укреплял свою армию в течение нескольких десятилетий очень последовательно — закупал вооружение, тренировал бойцов, обменивался опытом с другими странами. И не рвал, кстати, а сохранял добрососедские и партнерские отношения с российской стороной, в том числе военные и военно-технические, понимая важность этого вопроса.

Армяне этим уже давно не занимались, а потом — когда Пашинян пришел, вообще бардак начался. И, конечно, правильно Алиев воспользовался этой ситуацией. Ему же надо решать карабахский вопрос. Он хорошо подготовился, правильно все рассчитал и в итоге добился своего.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев