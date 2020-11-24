Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Карабах: угроза остается

Мир

Имело ли смысл Азербайджану сближаться с турецкой армией в ходе карабахского конфликта? Кто реально мог сбить российский вертолет? Будет ли вообще когда-нибудь спокойствие в отношениях Армении и Азербайджана? Свое мнение высказал "Правде.Ру" востоковед-тюрколог, историк Станислав Тарасов.

Читайте начало интервью: Переиграл ли Алиев Эрдогана?

— Канадский публицист Майкл Михайлович сообщил недавно в своём Twitter имена высокопоставленных турецких военных, которые принимали участие в боевых операциях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. При этом он указывал, что Анкара откровенно не симпатизировала азербайджанскому генералитету, подозревая его в сотрудничестве с Москвой. Это действительно имело место быть?

Воевать надо учиться у умеющих побеждать

— Есть документы, которые преданы гласности. Азербайджанский офицерский корпус проходил обучение в Турции. Появление турецких военачальников в качестве консультантов, а потом на руководящих должностях — это нормальный естественный вопрос. Своим азербайджанским коллегам я всегда говорил, что воевать надо учиться у умеющих побеждать.

А назовите мне хотя бы одно сражение, которое бы выиграла турецкая армия, самая большая в НАТО. В Сирии не выиграла, в Ираке, в Ливии. Сведущие специалисты в Сирии наблюдают за ее действиями и отмечают, что не так она сильна. И за все десятилетия карабахская операция — это единственная успешная война, совместно проведенная с Азербайджаном, который здесь явно имеет большее значение.

При этом очень много таинственных моментов в поведении армянского генералитета, выпускавшегося из наших хороших учебных учреждений. Я не хочу голословно повторять обвинения…

— Пашинян сказал, что они приезжали, а потом оттуда уезжали.

— Возможно, мы когда-нибудь получим ответы. Война проиграна, и факты таковы: карабахский анклав остается, появляются российские миротворцы, резко меняется геополитическая ситуация. Мне все время казалось, что мы проигрываем в Закавказье, что у нас нет кавказской политики, и рано или поздно продвижение Турции в Закавказье приведет к тому, что у нас границы будут проходить на Северном Кавказе с Турцией, а это может столкнуть весь Северный Кавказ.

Но в ближнем бою мы показали высший пилотаж и выиграли. Обозначив тем самым: мы побеждаем на постсоветском пространстве, когда приходим как освободители. Если только обозначать военное присутствие, будем получать обвинения в агрессии, восстановлении русского империализма.

А сейчас мы выиграли, потому что спасли армян Карабаха, но и спасли Карабах. А он, а не Ереван, является родиной армянской государственности. А если удастся удержать Карабах под контролем, я советую армянским политикам перенести столицу в Степанакерт.

— Вы говорите, что Россия разыграла партию грамотно. А вертолет, сбитый в небе над Арменией — какую роль он здесь сыграл?

— Это трагический геополитический ремейк. Вы помните, как сбили наш истребитель турки. Выяснилось, что это были те силы, которые хотели развалить российско-турецкий альянс. На Западе высказывалась настороженность по поводу интенсивного сближения с турками. Те, кто пошел на эту акцию, были информированы о подготовке соглашения, идущего закрыто. Сейчас вот Пашинян обещает что-то рассказать.

Здесь много вопросов. Не случайно американцы требуют детализацию, подозревая секретные соглашения. Сам публичный документ из девяти пунктов предполагает серьезную дипломатическую работу. Те, кто принял решение ударить по вертолету, скорее всего, были информированы. И, видимо, это были спецслужбы.

Не все в Азербайджане довольны соглашением. Там чувствуют, что границы, которые могут появиться или обозначены в новом варианте, не могут быть постоянными. Важно и то, что оставленные христианские монастыри на тех территориях Азербайджан объявил албанскими, но армяне и грузины считают их христианскими.

Этот ментальный реванш сохранится в армянском обществе. Спокойной жизни не будет, пока не изменится конфигурация, когда Армения и Азербайджан не окажутся в каком-то едином сообществе, может быть, в евразийском.

Недовоевали

— Лично у меня ощущение, что до конца недовоевали.

— Это у всех есть. После того, как была сдана Шуша, стало ясно, что Степанакерт обречен. И всем обещаниям о дружной жизни и автономии армяне не верят, потому что за плечами совершенно кровавая история.

Армяне потеряли цвет своей нации, и в основном это были карабахцы. Это останется в памяти, войдет в политическую ментальность отношений народов, и помириться за два-три года не удастся. Это накладывается и на сохранившийся в памяти геноцид.

Мы помним, как после Первой мировой войны действовали армяне по отношению к политикам Турции и того же Азербайджана — они уничтожали просто лидеров. Была угроза перевести все это в фазу террористической борьбы.

— Угроза осталась?

— Да. Сейчас она минимизирована, каждому свое. Конечно, Армения обезлюдела. Самые лучшие, с интеллектом, грамотные живут в Москве или где-то на Западе. Есть много грамотных, выдающихся армян, имеющих российское гражданство, которые могли бы достойно руководить страной, представлять ее на международной арене.

— Пашинян — он же соровский такой товарищ…

— Во-первых, он журналист. Мы с вами как журналисты обладаем определенной сферой компетентности. Но одно дело статьи писать, заниматься информационной работой, а другое — руководить государством. Политический лидер из журналиста может состояться, если он умеет собирать команду профессионалов. Ему это не удалось.

Второй момент — в нем просматриваются бешеные комплексы, политические и личные. Это мальчик, которого все время били. И вместо того, чтобы вступить на путь государственного строительства, он стал сводить счеты с потенциальными оппонентами. И для обороны ничего не было сделано. Перевооружение азербайджанской армии — это же было все известно. Армяне военные из Москвы приезжали конкретно на беседу и говорили: "Укрепляйте южный фронт!"

— А почему этого не было сделано?

— Это вот загадка. Может, думали, что русские всегда придут и будут спасать эту территорию. А у нас своя игра, мы не можем быть заложниками армянской или азербайджанской позиции, выстраивая отношения с серьезным государством — Турцией. Именно за Турцией, Россией и Ираном великое имперское прошлое.

А эти народы, которые между собой схлестнулись, они свою былую историю утеряли, как выясняется, приобретать навыки государственного строительства - это не одно и то же, надо уметь это сделать. Вот Алиеву позволил его кругозор разыграть очень грамотно геополитическую карту.

— А не мог он и Путина обыграть?

— Нет, Путина обыграть никому не удалось.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы турция армения азербайджан станислав тарасов карабахский конфликт
Новости
Какао улучшает познавательные способности у здоровых взрослых
Захвативший детей в заложники, приехал из Архангельской области
Bellator отстранила Харитонова от боёв на три месяца
Приборы учёта будут устанавливать за счёт поставщиков ресурсов
Во Владивостоке полностью восстановлено теплоснабжение
Во Франции депутаты назвали карантин "архаикой" и предложили новый план
На двух российских АЭС автоматика отключила энергоблоки
С 1 января 2021 года в России будет действовать электронная виза
В Совете Федерации узнали, сколько россияне получают "серыми"
Карпин сравнил футболистов "Ростова" с деревьями
Последние материалы
Приборы учёта будут устанавливать за счёт поставщиков ресурсов
Во Владивостоке полностью восстановлено теплоснабжение
Во Франции депутаты назвали карантин "архаикой" и предложили новый план
Карабах: угроза остается
На двух российских АЭС автоматика отключила энергоблоки
С 1 января 2021 года в России будет действовать электронная виза
Карпин сравнил футболистов "Ростова" с деревьями
В Совете Федерации узнали, сколько россияне получают "серыми"
Мишустин: вакцинация от коронавируса будет добровольной
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Популярное
Новости Белоруссии
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались

Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией. 

Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья
Мир. Новости мира
На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья
Бывший СССР
Бывший советник Зеленского попросил Путина об услуге
Политика. Новости и аналитика
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Василий Амирджанов Лукашенко займется воспитанием настоящих патриотов Василий Амирджанов Игорь Буккер В Израиле исследовали гвозди для распятия Игорь Буккер Кристина Важенина Таксистов-мигрантов власти поставят на место Кристина Важенина
Комментарии
Шантажисты требуют с Тарзана два миллиона рублей
Полиции предложили разрешить стрелять по ковид-диссидентам
Полиции предложили разрешить стрелять по ковид-диссидентам
Полиции предложили разрешить стрелять по ковид-диссидентам
Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для состоятельных граждан
Россия берет Карабах на содержание. Что взамен и каков будет результат?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Что такое артериальная жесткость?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Эксперты опровергли слова Гейтса о новых пандемиях
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников