Тачи сделал дело - его уходят. Кто следующий...

Глава самопровозглашенного Косова Хашим Тачи недавно подал в отставку из-за подтвержденного обвинения и сдался правоохранителям из миссии ЕС по верховенству закона в Косове. Обвинения в его адрес включают десять пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки".

Как же так?! Ведь все эти годы этот главарь албанских террористов был для цивилизованного Запада светлоликим борцом за свободу и независимость, западные идеалы и порядки… Неужели западные элиты прозрели и наконец-то увидели его преступления, которые всем были известны уже больше 20 лет?!…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой в программе "Необычная неделя" рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий, после развала СССР многие у нас считали, если мы теперь с Америкой дружим, то нам и армия не нужна. Наше прозрение началось, наверное, с бомбардировки Югославии. Был проведён вопиюще несправедливый специальный международный суд — Гаагский трибунал над Милошевичем. Сначала его приговорили и убили, потом сказали, что ошиблись.

В противовес ему на Западе был албанский герой Хашим Тачи, который на самом деле террорист, бандит и убийца. Уже тогда все знали про пытки и убийства, про поставленные на поток торговлю органами и черный рынок эксплуатации. Но все закрывали на это глаза. Только сейчас — через двадцать с лишним лет — ему предъявили обвинения. Европа наконец-то прозрела?

В Нидерландах также расследуют сбитие "Боинга" над Украиной, но уже шесть лет ничего найти не могут. Никак у них не сходятся концы с концами, чтобы обоснованно обвинить Россию, а очевидные факты, свидетельствующие о виновности Украины, они так же, как в албанском случае, в упор не видят. Что-то все же изменится? И когда — тоже лет через двадцать-тридцать?…

— Это говорит о том, что европейцы действуют последовательно и никому ничего не прощают. И это еще раз подтверждает тезис о давних европейских высокомерии и двуличности.

С точки зрения западноевропейской элиты, что сербы — просто недолюди, что косовские албанцы — такие же недочеловеки и животные.

Преступления против человечности — чужими руками

До тех пор, пока эти косовские головорезы были нужны в роли инструмента для разрушения Югославии, расправы над сербами и ослабления влияния России на Балканах, они их терпели и даже поощряли.

Теперь дело сделано — Балканы разорены, Югославия разрушена, Сербия ослаблена, поставлена под идеологический контроль, находится в состоянии идеологической оккупации со стороны Запада.

Поддержка главарей Косова больше не актуальна, потому что Запад достиг своих целей.

Тачи сделал своё дело — можно судить

По большому счету — всё, Косово сыграло свою роль, особенно лидеры косовских албанцев наподобие Хашима Тачи. Отработанный материал. От этого надо избавляться. Теперь его будут судить, а потом сажать или как-то еще карать.

Пусть это станет уроком для таких же других, сегодня стоящих на службе у европейских цивилизаторов, политиков, которые, выслуживаясь перед Западом, совершают тяжелейшие преступления.

Для них это должно стать уроком. Только станет ли? Ведь каждый думает, что он-то для Запада точно свой, особенный.

Но тот же Запад, когда эти "герои" сделают своё дело, выполнят свою разрушительную преступную миссию, так же совершенно спокойно будет их судить как военных преступников, потому что для Запада это просто люди третьего сорта, как бы животные.

Расистская западная иерархия

И такое отношение у Запада ко всем народам, кроме народов самого Запада, хотя и там есть высшие и низшие народы.

Временно лояльное отношение у западной цивилизации к присягнувшим ей народам. И в этом ничего не изменится, уже столетиями не меняется западное расистское высокомерие.

Расизм — это выстраивание иерархии народов. Для Запада есть высшие народы — его собственные народы, западные европейцы, потом американцы — тоже англосаксы — стали даже главней. А все остальные народы ниже Запада, поэтому не могут претендовать ни на что, кроме как выполнять волю его властей.

Прислуживающих ему Запад использует, пока они нужны, чтобы расправиться с теми, кто с ним не согласен. Но потом эти прислужники первыми же и идут в расход.

Джон Хобсон описывает эту иерархию так:

цивилизация,

варвары,

дикари.

Цивилизация — это, конечно, сам Запад. Варвары — те, кто хочет стать Западом, преклоняются перед ним и во всем ему потакают. А дикари — те, которые не хотят стать Западом или не могут. Вот в этом — всё.

Следующие за Тачи

Хашим Тачи просто закономерно отправился туда же, куда и все военные преступники, служившие Западу, но потом ставшие ненужными. И его украинские коллеги отправятся вслед за ним, какие угодно — молдавские, грузинские. Это только вопрос времени.

Все, кто сегодня заглядывает в рот европейским политикам, грезит о европейской интеграции и готов послушно выполнять преступные команды, отправятся туда же. Ведь они такие же недолюди для европейских цивилизованных бюрократов, как и те, с кем они расправляются в угоду этим либералам-глобалистам.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев