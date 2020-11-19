Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что намерена обратиться в МИД Франции с предложением о признании Нагорного Карабаха. И в этом Идальго отнюдь не одинока.
Вечером 18 ноября Совет Парижа проголосовал за оказание мер поддержки армян в Нагорном Карабахе. Помощь, правда, символическая.
"Парижский совет проголосовал за ряд мер по оказанию помощи армянам Нагорного Карабаха, серьезно пострадавшим после нескольких недель конфликта, выразив желание признания республики Арцах. Дополнительная помощь в размере 50000 евро будет направлена через Армянский фонд Франции", - написала Идальго на своей странице в Twitter.
Выступая на заседании Совета Парижа, она отметила, что намерена написать министру иностранных дел Франции, "предложив признать республику Арцах" и "установить сотрудничество" с ней.
Совет Парижа не первый французский орган местного самоуправления, который призывает к признанию независимости Карабаха. Шестого ноября Ассамблея Корсики приняла резолюцию, призвав все страны ООН и Европейского союза признать Нагорно-Карабахскую республику.
А 25 ноября Сенат Франции рассмотрит проект резолюции о признании Нагорного Карабаха. Правда, если сенаторы поддержат инициативу, это не означает немедленного признания. Подобные документы носят рекомендательный характер.
Напомним, Франция наряду с Россией и США входит в число сопредседателей минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. И ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркивал, что как посредник его страна должна продолжать занимать беспристрастную позицию.
Очевидно, официального признания со стороны Франции не будет. Это был бы вызов такого масштаба, что представить себе его воплощение в жизнь совершенно невозможно. Ведь независимость Карабаха не была признана даже Арменией.
Тогда с чем же связана нынешняя активизация относительно признания Карабаха? В общем, очевидно, что ни в Париже, ни в Вашингтоне не слишком-то довольны тем, что вооруженный конфликт был урегулирован без их участия. После переговоров Ле Дриана с главой госдепартамента Майком Помпео было объявлено, что Франция и США ждут от России разъяснений соглашений от 10 ноября: "...русские должны прояснить параметры соглашения, включая роль Турции".
Надо учитывать и довольно натянутые отношения между Парижем и Анкарой. Очевидно, что действия Франции по признанию независимости Карабаха, пусть они и будут ограничены заявлениями, вызовут резко негативную реакцию Азербайджана и Турции.
Все это, конечно, может создать проблемы урегулированию кризиса. Но, повторимся, пока нет оснований считать, что Париж действительно готов к каким-то решительным действиям.
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Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.