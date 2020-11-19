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Автор Антон Куликов

Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что намерена обратиться в МИД Франции с предложением о признании Нагорного Карабаха. И в этом Идальго отнюдь не одинока.

Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?

Совет Парижа и другие

Вечером 18 ноября Совет Парижа проголосовал за оказание мер поддержки армян в Нагорном Карабахе. Помощь, правда, символическая.

"Парижский совет проголосовал за ряд мер по оказанию помощи армянам Нагорного Карабаха, серьезно пострадавшим после нескольких недель конфликта, выразив желание признания республики Арцах. Дополнительная помощь в размере 50000 евро будет направлена через Армянский фонд Франции", - написала Идальго на своей странице в Twitter.

Выступая на заседании Совета Парижа, она отметила, что намерена написать министру иностранных дел Франции, "предложив признать республику Арцах" и "установить сотрудничество" с ней.

Совет Парижа не первый французский орган местного самоуправления, который призывает к признанию независимости Карабаха. Шестого ноября Ассамблея Корсики приняла резолюцию, призвав все страны ООН и Европейского союза признать Нагорно-Карабахскую республику.

А 25 ноября Сенат Франции рассмотрит проект резолюции о признании Нагорного Карабаха. Правда, если сенаторы поддержат инициативу, это не означает немедленного признания. Подобные документы носят рекомендательный характер.

Напомним, Франция наряду с Россией и США входит в число сопредседателей минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. И ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркивал, что как посредник его страна должна продолжать занимать беспристрастную позицию.

И что же дальше?

Очевидно, официального признания со стороны Франции не будет. Это был бы вызов такого масштаба, что представить себе его воплощение в жизнь совершенно невозможно. Ведь независимость Карабаха не была признана даже Арменией.

Тогда с чем же связана нынешняя активизация относительно признания Карабаха? В общем, очевидно, что ни в Париже, ни в Вашингтоне не слишком-то довольны тем, что вооруженный конфликт был урегулирован без их участия. После переговоров Ле Дриана с главой госдепартамента Майком Помпео было объявлено, что Франция и США ждут от России разъяснений соглашений от 10 ноября: "...русские должны прояснить параметры соглашения, включая роль Турции".

Надо учитывать и довольно натянутые отношения между Парижем и Анкарой. Очевидно, что действия Франции по признанию независимости Карабаха, пусть они и будут ограничены заявлениями, вызовут резко негативную реакцию Азербайджана и Турции.

Все это, конечно, может создать проблемы урегулированию кризиса. Но, повторимся, пока нет оснований считать, что Париж действительно готов к каким-то решительным действиям.

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