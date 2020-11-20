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Автор Инна Новикова

Коротченко: Байден или ﻿Трамп — хрен редьки не слаще

Мир

Президентские выборы США вроде бы прошли, но как бы продолжаются. Кандидаты пытаются вырвать голоса друг у друга. Когда же всё-таки закончатся эти выборы? Или самое интересное только начинается? Кто для России лучше — Трамп или Байден? Начнет ли Байден в случае его утверждения президентом активней вмешиваться в дела Украины?

Как нам бороться с главным врагом — коррупцией? Будет ли у нас внедрён китайский метод, хотя бы в смягчённом варианте? На все эти и многие другие вопросы главного редактора издания "Правда.Ру" Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

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— Игорь, на выборах США происходит много интересных, скандальных и неожиданных событий. Официально пока побеждает Джо Байден, который раньше плотно занимался внешней политикой, курировал Украину и имел там серьезные финансовые интересы вместе с сыном.

Трамп не обращал на Украину практически никакого внимания. Если президентом станет Байден, есть опасность, что американцы снова активно полезут на Украину, как это было при Обаме?

— Есть такая опасность. Но, что Байден, что Трамп — хрен редьки не слаще. Любой американский президент — враг России. Как-то психологически нам больше нравится Трамп. Но я прекрасно понимаю, что Трамп — такой же враг России, как и Байден.

Придет Байден, кардинально все равно ничего не изменится. Тем более, он уже в таком, мягко говоря, почтенном возрасте. У нас был такой председатель совета министров Тихонов, которому было 80 с лишним. Байдену тоже скоро будет 80, это — человек из брежневского политбюро.

Риски Байдена

Нет молодых элит в Америке, есть такие старики, которые борются за власть. Но в любом случае, приход Байдена — это риски для России более существенные, чем были при Трампе.

А главный риск, что могут быть приняты санкции против российских долговых обязательств. Теоретически это означает возможное обрушение рубля и инфляцию — вот чем, в первую очередь, опасен Байден.

Да, Байден действительно может начать оказывать более активно военную поддержку Украине. Но мы же видели как при Трампе американские бомбардировщики Б-52 с ядерным оружием уже использовали воздушное пространство Украины для боевого патрулирования. Поэтому оба этих продукта — один другого не слаще.

В любой ситуации мы должны думать о себе, о России, о нашем народе и заниматься этим. Мы должны бороться с коррупцией более активно, чем это делалось до сих пор. Я — сторонник жестких методов борьбы с коррупцией — как в Китае, например.

— Нам тоже надо проворовавшихся чиновников последовательно ставить к стенке? Как-то очень круто…

— Я за то, чтобы российских коррупционеров, если не расстреливать, то приговаривать к пожизненному заключению с полной конфискацией, включая имущество членов семьи. Я — за сталинские методы борьбы с коррупцией, они эффективные и дают очень быстрый хороший результат.

Когда много говорят, обещают, постоянно идет это вот бла-бла-бла, а люди видят, что все также продолжается, народ сильно от этого устает и не верит уже ни во что. Нужны быстрые, решительные, эффективные меры — сталинские либо китайские.

А в Китае очень уважают Иосифа Виссарионовича до сих пор, в том числе за методы борьбы с коррупцией. Имеешь офшоры за рубежом — вон с государственной службы с волчьим билетом. Нам надо тоже так делать, потому что иначе мы просто потеряем свою страну.

Коррупция — злейший враг

Вообще коррупция — это вещь, может быть, опаснее, чем НАТО и США вместе взятые. Это — главная угроза национальной безопасности России. Конечно, нам нужны национально ориентированные элиты.

Меньшиков был известным коррупционером при Петре I. Но Меньшиков выиграл войну, создал эффективную армию и сделал много еще очень полезного для страны. Все это позволило России стать великой, сильной и развитой империей.

У нас были и другие коррупционеры во власти, но национально ориентированные. Я нисколько не оправдываю и не поощряю коррупцию, но даже на такой же подход я бы согласился и сегодня.

В первую очередь, надо рубить голову тем коррупционерам, которые отправляют деньги на Запад, держат там семьи, любовниц и все остальное. Вот это — главная угроза сегодня. С ними надо срочно разбираться. Я за жесткие методы борьбы с коррупцией, потому что это — главная угроза.

Всеобщее помешательство

Посмотрите, что происходит сегодня в мире. Думали ли мы еще пять лет назад, что в США может происходить то, что там сегодня происходит? Негры в центре городов штурмуют магазины, выносят имущество, ставят людей на колени, заставляют целовать ботинки, повсеместно происходят погромы, а полиция бессильна.

США погружаются в хаос. Подобное происходит в толерантной Европе, на постсоветском пространстве и многих других странах — почти по всему миру. Это — ужасно. Нам важна стабильность.

Поэтому нам выбирать надо не между счастливым будущим, которого может не быть вообще, а между настоящим и немного лучшим будущим. Надо держаться за страну, за семью, за работу, поддерживать друг друга. Нам важно пройти сейчас этот сложный период, когда весь мир рассыпается.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы джо байден дональд трамп игорь коротченко борьба с коррупцией
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